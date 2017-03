Mã Lai: Đoàn Thị Hương Có Thể Lãnh Án Tử Hình, Với 1 Nữ Nghi Can Gốc Indonesia Khác Trong Vụ Ám Sát Kim Jong-nam

KUALA LUMPUR - Cơ quan công tố liên bang Malaysia cho hay 2 phụ nữ dự phần hãm hại Kim Jong-nam bằng độc dược sẽ bị truy tố về tội giết người, có thể bị tuyên án tử hình.Nghi can Vietnam là Đoàn thị Hương và đồng lõa là 1 phụ nữ Indonesia bị tố cáo trùm khăn tẩm hoá chất cực độc lên mặt của nạn nhân là anh cả của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Họ cùng khai: tưởng là đuợc thuê đóng 1 đoạn phim Reality TV.Bộ trưởng tư pháp Mohamed Apandi Ali tuyên bố “Họ bị chính thức truy tố theo điều 302 của hình luật, có thể bị phạt bằng án tử hình” – ông cho hay: chưa có quyết định truy tố hay không 1 công dân Bắc Hàn khác, là Ri Jong-chol, đang bị giữ để điều tra.Các nghi can khác gồm 1 viên chức của sứ quán Bắc Hàn – chính quyền Nam Hàn tin rằng ít nhất 4 trong 10 nghi can là gián điệp của chế độ Kim Jong-un.BBC đưa tin: 1 phái đoàn từ Pyongyang đã đến thủ đô Malaysia hôm Thứ Ba với cựu ĐS Bắc Hàn tại LHQ. Họ nói: mục đich của chuyến đi này là tiếp nhận di thể của người chết, trả tự do Ri Jong-chol và bình thường hoá quan hệ với Kuala Lumpur. Pyongyang không xác nhận mục tiêu ám sát là Kim Jong-nam mà chỉ là 1 công dân xử dụng thông hành ngoại giao.Kim Jong-nam tắt thở khoảng 15 phút sau khi bị hạ độc trong lúc chờ máy bay đi Macau tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur hôm 13-2.Người ta không biết nhiều về Đoàn thị Hương và đồng lõa Siti Aisyah. Hương là “công nhân của hệ thống giải trí” và Siti làm việc với phòng tắm hơi của 1 khách sạn. Hương đưa 1 số ảnh khêu gợi của mình lên mạng facebook – cũng có tin Huơng từng tranh giải ca nhạc Idol trong nước. Gia đình nói Hương xa nhà từ hơn 10 năm, ít khi về.Siti bị bắt cùng với bạn trai là người bản xứ bản xứ – anh này đã đuợc tạm thích theo thủ tục thế chân.Theo tường thuật của BBC, viên chức Bắc Hàn dính líu trong vụ này là Hyon Kwang-song 44 tuổi, bí thư thứ 2 của toà ĐS Bắc Hàn.