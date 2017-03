Bắc Ninh: 2,000 Thợ Xưởng Samsung Đánh Nhau Với Lính Bảo Vệ An Ninh

Bắc Ninh -- Gần 2,000 công nhân tại xưởng làm điện thoại cầm tay Samsung ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã biểu tình, xô xát với lực lượng bảo vệ an ninh của công ty khiến cho chính quyền CSVN huyện Yên Phong phải đưa công an tới để giải quyết, theo bản tin của báo Tuổi Trẻ Online cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin Tuổi Trẻ Online viết rằng, “Gần 2.000 công nhân tụ tập gây mất ổn định sau một vụ xô xát tại Công ty Samsung khiến một người nhập viện.“Chiều 28-2, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công an huyện Yên Phong, Bắc Ninh cho biết đơn vị này đã giải tán đám đông sau khi gần 2.000 công nhân tụ tập gây mất ổn định sau một vụ xô xát khiến một người nhập viện.“Cũng theo thông tin sơ bộ từ Công an huyện Yên Phong, vụ việc này xuất phát từ một mâu thuẫn xảy ra khoảng 14g cùng ngày.“Vào thời điểm đó, cửa vào cổng đông người, trong lúc làm thủ tục thì hai bên xảy ra xô xát.“Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã được huy động đến hiện trường để đảm bảo trật tự.“Đến hơn 15h, đám đông đã được giải tán.”Trong khi đó một bản của trang mạng VietnamNet cho biết rằng, “Lãnh đạo Công an huyện Yên Phong cho biết: Do mâu thuẫn nên một bảo vệ đã hành hung một công nhân ở lối ra vào cổng công ty. Sau đó, nhiều công nhân kéo đến phản kháng.”