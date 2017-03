Hà Nội: Tòa Xử Vụ Án Oceanbank, 48 Người Bị Truy Tố, 227 Được Tha

Tòa án CSVN tại Hà Nội đã xét xử vụ án kinh tế của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Dương (Oceanbank) sang ngày thứ 2 với 48 bị cáo bị truy tố 3 tội danh và 227 người được miễn tố, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm Thứ Ba cho biết.Bản tin RFA viết rằng, “Có 48 bị cáo bị truy cứu 3 tội danh và 227 người được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ đại án kinh tế Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Oceanbank).“Trong ngày xét xử thứ hai của phiên sơ thẩm, Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank Hà Văn Thắm bị cáo buộc ba tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.“Ngoài ra còn có 47 bị cáo bi truy tố về 3 tội danh tương tự.”Về lý do tòa không truy tố 227 người trong vụ án này bản tin RFA cho biết thêm như sau.“Cơ quan điều tra Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng nếu khởi tố và xử lý hình sự đối với 227 bị cáo liên quan thì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với Oceanbank trong lúc tiến hành tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.”Liên quan đến vụ án của Ngân Hàng Oceanbank, một bản tin khác của trang mạng VNEpress hôm Thứ Ba có tựa đề “Cựu chủ tịch OceanBank khai 'bị lừa 500 tỷ đồng'” cho biết thêm rằng, “Việc giải ngân 500 tỷ đồng cho ông Phạm Công Danh vay khiến OceanBank thất thoát, cựu chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm cho rằng đối tác không sử dụng tiền đúng mục đích.”Nhưng bản tin VNExpress cho biết thêm rằng, “Theo cáo buộc, ông Thắm đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Văn Hoàn (nguyên phó tổng giám đốc OceanBank) giải quyết cho Phạm Công Danh (cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam) vay thông qua công ty Trung Dung 500 tỷ đồng dù không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo. Việc làm này khiến OceanBank thiệt hại hơn 500 tỷ đồng (cả gốc và lãi).”