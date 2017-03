Bạo Động Sẽ Gia Tăng Tệ Hại Hơn Miền Đông Ukraine

KIEV - Cam kết ngưng bắn mới nhất tại Ukraine không đuợc thực hành trong lúc quan sát viên của “tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu - OSCE” tin rằng bạo động tệ hại hơn sắp diễn ra.Hai bên pháo kích lẫn nhau hàng ngày khiến trẻ em hoảng sợ không đi học.Nỗ lực củng cố lệnh ngưng bắn theo hoà ước Minsk ký kết từ 2 năm đuợc công bố tại hội nghị an ninh Munich chỉ chứng kiến sự thay đổi duy nhất là: số vi phạm gia tăng. Vài ngày sau loan báo tái lập ngưng bắn (hôm 20-2), 1 tổ quan sát viên OSCE bị bắn và 1 phi cơ không người lái của họ bị “lính nói tiếng Nga” đánh cắp.Cùng ngày ấy, OSCE báo cáo gần 3000 vi phạm, là nhiều, nhưng không đáng là bao so với 11,000 vi phạm ngày 31-1. Nói chung, ngưng bắn tại miền đông Ukraine chỉ là giấy tờ.Phó đoàn quan sát viên OSCE Alexander Hug phát biểu tại Brussels “Tình trạng ngưng bắn trong ngưng bắn, hưu chiến dưới hưu chiến là vô cùng rối”.Trong khi đó, các điều kiện nhân đạo suy sụp – nhiều làng không có hơi đốt sưởi ấm từ 3 năm. Đoàn phó OSCE nói: dân miền đông không hiểu tại sao tình trạng này không chấm dứt bất kể cam kết từ các cấp lãnh đạo.Pháp và Đức là 2 thế lực góp sức vận động ngưng bắn như là tiền đề của tái lập hoà bình – tại hội nghị an ninh Munich, Thủ Tướng Angela Merkel khẳng định luôn sẵn sàng dành nhiều thời gian và công sức để giúp.Nhưng, tại European Council on Foreign Relations, chuyên gia Nick Witney nghĩ rằng Thủ Tướng Merkel cũng như TT Hollande bị nỗ lực vận động tranh cử gây phân tâm, là điều không thể tránh và TT Putin biết thế. Chuyên gia Witney tin rằng TT Putin không muốn xâm lấn hơn nữa, nhưng duy trì bất ổn để Ukraine và phương tây tiếp tục mất quân bình.Với Hoa Kỳ, Bộ ngoại giao lên án vụ nổ súng chống lại quan sát viên OSCE trong khi TT Trump ám chỉ đang tìm phương cách nới lỏng trừng phạt Nga.Ông Witney mô tả tình hình Ukraine như là 1 canh bạc với chính quyền Trump, không ai biết kết cuộc, nhưng Putin mạnh bạo hơn.Đoàn phó OSCE Hug mô tả các vận động quốc tế hiện nay chỉ là băng bó vết thuơng, không chữa truyền nhiễm.