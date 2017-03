Nga, TQ: Bác Nghị Quyết Của LHQ Trừng Phạt Chế Độ Assad Ở Syria

LIÊN HIỆP QUỐC - Cuộc biểu quyết tại HĐ Bảo An hôm Thứ Ba chứng kiến Hoa Kỳ cùng các đồng minh Anh và Pháp đối đầu Nga khi đại diện Điện Kremlin chuẩn bị dùng quyền phủ quyết với quyết nghị trừng phạt chế độ Assad tại Syria.HĐ Bảo An họp hôm Thứ Ba để biểu quyết văn bản do Hoa Kỳ, Anh và Pháp soạn thảo, đưa vào sổ đen 11 cá nhân và 10 pháp nhân Syria có liên quan với các vụ tấn công bằng vũ khí hoá học năm 2014 và 2015.Moscow báo trước sẽ phủ quyết, và lần này là lần thứ 7 che chở nhà cầm quyến Damascus.Trong buổi họp báp tại Kyrgyzstan cùng ngày Thứ Ba, TT Putin tuyên bố “Trừng phạt lãnh đạo Syria vào lúc này là không thích hợp – không giúp tiến trình thương luợng, chỉ là can thiệp và phá hoại niềm tin”.Cuộc biểu quyết tại HĐ Bảo An lúc 11 giờ rưỡi sáng Thứ Ba là hành động đầu tiên tại HĐ Bảo An của chính quyền Trump từng hưá hẹn cải thiện quan hệ song phương với Moscow.ĐS Matthew Rycroft của vương quốc Anh nói đây là nỗ lực đoàn kết của 3 đồng minh trong việc quy trách nhiệm thủ phạm tấn công thường dân bằng vũ khí hoá học.Hôm Thứ Hai, ĐS Nikki Haley có mặt tại thủ đô để thảo luận với TT Trump và PTT Pence trong bữa ăn trưa.Cuộc biểu quyết tại HĐ Bảo An chứng kiến chính quyền Trump đứng cùng hàng ngũ với Anh và Pháp để đối đầu Nga.ĐS Pháp Francois Delattre nói “Chúng tôi hân hoan thấy Washington xác nhận sự chia sẻ quan điểm về Syria”.Hôm Thứ Sáu, ĐS Vladimir Safronkov là đại diện của Nga tại LHQ, báo trước sẽ dùng lá phiếu phủ quyết tại HĐ Bảo An.Kết quả điều tra của LHQ đưa tới kết luận hồi Tháng 10-2016 rằng không quân Syria thả bom thùng đựng hoá chất độc chlorine xuống vùng dân cư năm 2014 và 2015. Ủy ban hỗn hợp LHQ và OPCW (tổ chức cấm vũ khí hoá học) xác nhận ISIS dùng hơi mustard trên chiến trường trong năm 2015 – cũng ủy ban này nhận diện các đơn vị không quân Syria thả bom chlorine tại các làng Qmenas, Talmenes và Sarmin năm 2014 và 2015.Tướng chỉ huy của tình báo không quân Syria và Tướng chỉ huy hành quân của không quân Syria bị đưa tên vào sổ đen.Tin mới nhận từ phóng viên Pháp cho hay Nga và Trung Cộng bỏ phiếu phủ quyết – nghị quyết trừng phạt Syria của Hoa Kỳ, Anh, Pháp thu đuợc 9 phiếu hậu thuẫn. Phe chống gồm Nga, Trung Cộng, Bolivia, Ethiopia, Ai Cập và Kazakhstan.