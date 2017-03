GSV Michelle Steel Vinh Danh 4 Người Việt Từ Thiện Nổi Bật

Từ trái: GSV Michelle Steel, BS Timothy Nguyen, BS Phượng Nguyễn (đang nói lời cảm ơn Chủ tịch Hội đồng Giám sát Quận Cam), cô Tracy Phạm, cô Serena Nguyễn, GSV Todd Spitzer.

Nhóm 4 người được vinh danh chụp chung với gia đình và các viên chức.

Từ trái: BS Timothy Bùi, Serena Nguyen, GSV Michelle Steel, Tracy Pham, BS Phượng Nguyễn và nghị viên Tyler Diệp đang chụp ảnh. (Photo PTH)

SANTA ANA (VB) – Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Michelle Steel hôm Thứ Ba 28/2/2017 đã vinh danh 4 người Mỹ gốc Việt đã đóng góp nhiều cho các hoạt động từ thiện tại Quận Cam.Đây là một phần trong chương trình GSV Steel sẽ vinh danh 42 người Việt trong suốt năm 2017, để tưởng niệm năm thứ 42 chính phủ VNCH sụp đổ khi quân CS Bắc Việt chiếm trọn lãnh thổ VN.Nhóm 4 người được vinh danh hôm Thứ Ba là: Bác sĩ Phượng Nguyễn (ở Laguna Beach), Tracy Phạm (Huntington Beach), Bác sĩ Timothy Bùi (Newport Beach), và Serena Nguyen (Garden Grove). Người phụ tá của GSV Steel là nghị viên Tyler Diệp đã sắp xếp chương trình vinh danh này, tiết lộ riêng với Việt Báo rằng dự kiến tới gần ngày 30/4/2017 sẽ có buổi lễ vinh danh 10 người Việt có nhiều đóng góp trong cộng đồng.GSV Michelle Steel nói rằng bản thân bà đã quen hàng trăm người Việt có nhiều hoạt động xứng đáng vinh danh, cho nên sự lựa chọn không thể đầy đủ được. Bà nói bản thân bà cũng là di dân từ Nam Hàn, kinh nghiệm và hiểu được hiểm họa cộng sản từ Bắc Hàn, cho nên bà cảm nhận được những suy nghĩ và cảm xúc của người Việt tỵ nạn CS.Tuần tự 4 người được vinh danh đã lên cảm ơn GSV Steel, đặc biệt là cảm ơn tất cả những người thiện nguyện trong cộng đồng Việt góp sức hoạt động từ thiện, và nói rằng lễ vinh danh này sẽ khuyến khích thêm nhiều người làm việc từ thiện cho cộng đồng.Tiếp theo, GSV Steel mời Giám sát viên Todd Spitzer phát biểu. GSV Spitzer nói rằng tất cả những người tỵ nạn đều ý thức giá trị của tự do, trong gia đình ông đã có nhiều người tham dự Cuộc Chiến VN và tất cả đều trân trọng thành qủa của người Việt tỵ nạn. GSV Spitzer nói rằng có một sự kiện mới đây gây chú ý: Thượng nghị sĩ tiểu bang Janet Nguyễn, một trong những người tỵ nạn Việt, đã phát biểu ở Thượng viện California để tưởng niệm nhiều triệu người Việt hy sinh trong cuộc chiến chống Cộng, và chỉ trích việc cố Thượng nghị sĩ tiểu bang Tom Hayden khi sinh tiền đã ủng hộ CSVN, thì bị chủ tọa là TNS Ricardo Lara ra lệnh im lặng và chỉ thị cảnh sát áp giải TNS Janet Nguyen ra ngoài hội trường Thượng viện California. GSV Spitzer nói rằng hành vi của dân cử Dân Chủ như thế là vi phạm quyền tự do phát biểu của TNS Janet Nguyen.Sau đây là sơ lược tiểu sử 4 người Việt được vinh danh hôm Thứ Ba 28/2/2017.BS PHUONG T. NGUYENBác sĩ Phượng Nguyễn sinh năm 1965 tại Sài Gòn, cùng gia đình di tản trong ngày cuối của tháng 4/1975 khi VNCH sụp đổ, được cứu ngoài Biển Đông và sang định cư ở California. Bà tốt nghiệp y khoa ở UCLA năm 1990, làm nội trú ngành nội khoa ở một bệnh viện liên hệ với University of Pennsylvania, và đi sâu vào nghiên cứu nội khoa. Bác sĩ Phượng Nguyễn về dạy, nghiên cứu, viết nhiều sách và bài nghiên cứu y khoa ở UCI trong hơn 10 năm, và rồi làm việc ở một số bệnh viện ở Quận Cam – như Hoag Hospital Newport Beach, và St. Jude Medical Center.Bà hoạt động trong các hội bất vụ lợi:- Vietnamese Physician Association of Southern California (VPASC – Hội Bác sĩ VN Nam California) từ 2010-17, giữ nhiều chức vụ, từ Hội trưởng tới Chủ tịch Hội đồng Sáng lập.- Vietnamese American Cancer Foundation (Hội Ung Thư Việt Mỹ), sáng lập, và là thành viên, từ 1992-5.BS TIMOTHY BUIBác sĩ Timothy Bùi tốt nghiệp nha khoa ở University of California School of Dentistry tại San Francisco năm 1986, thực tập nội trú ở Ohio, có 2 phòng mạch nha khoa thẩm mỹ ở Garden Grove và Newport Beach. Có vợ và 2 con gái.- Giám đốc hội từ thiện MEMO (Medical Educational Missions and Outreach), tổ chức chương trình làm răng 2 tuần mỗi năm tại Việt Nam, đã tham dự 4 chuyến đi VN như thế. Tổ chức tài trợ và huấn luyện các sinh viên ngành nha khoa tham dự các chuyến đi từ thiện ở VN.- ủy viên Hội đồng Điều hành câu lạc bộ từ thiện Orange County Vietnamese American LIONS, chuyên giúp người vô gia cư Quận Cam, giúp cựu chiến binh nghèo, giúp trẻ em khuyết tật…- Ủy viên sáng lập hội VPASC (Vietnamese Physician Association of Southern CA), tổ chức khám/chữa răng trong hội chợ y tế thường niên.Được nhiềut hành quả trong ngành y khoa và cả việc làm từ thiện.TRACY PHẠMTracy Pham là Trưởng phòng HR tại công ty Lexor, Giám đốc Runway Entertainment, điều hành nhiều sự kiện thường niên, giảng viên khiêu vũ ở LaPham Studio, và là mẹ của 2 con trai.Tracy Phạm tốt nghiệp Cal State Fullerton, khởi động chương trình Runway Entertainment, một chương trình huấn luyện và tuyển lựa tài năng trong ngành người mẫu thời trang. Bản thân cô điều hành hơn 500 chương trình 500 fashion shows trong 20 năm qua. Cô yêu cầu các người mẫu trong công ty của cô phải làm một sự kiện từ thiện ít nhất một lần/năm.Cô đang thực hiện chương trình thời trang Viet Fashion Week & Chrysalis Show để gây quỹ cho trẻ mồ côi, trẻ em bệnh và trẻ em bị bán làm nô lệ. Cô đang giúp nhiều hội đoàn từ thiện, như: Love Across the Ocean, Project Vietnam, Vietnamese American Cancer Foundation, Senhoa Foundation, Vietnamese Physicians Association of Southern California, và Orange County Memorial Hospital… và nhiều nữa.SERENA T. NGUYENSerena Nguyen sinh trong một trại tỵ nạn ở Philippines, con thứ 8 trong gia đình 10 con. Vào tháng 5/1982, cô mới 1 tháng tuổi, khi gia đình 12 người của cô sang định cư ở Quận Cam, California. Cô nói, vào được Mỹ là thành quả lớn nhất của gia đình cô, vì nhiều gia đình đã mất người thân ngoài biển.Năm 2004, Serena tốt nghiệp Loyola Marymount University ngành chính là Anh văn, ngành phụ là Quản trị Kinh doanh và Giáo dục. Tù khi còn đi học, đã hoạt động nhiều chương trình từ thiện. Kết hôn với chồng là David, hai người mở công ty tiếp thị trang phục và in ấn, với mô hình phục vụ cộng đồng – bản thân cô tham dự trong Hội đồng quản trị nhiều hội từ thiện, gây quỹ cho nhiều tổ chức từ thiện.