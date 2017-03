Ban Đại Diện Các TT Việt Ngữ Nam Cali Mừng Xuân Đinh Dâu 2017: Vinh Danh Các Thầy Cô Giáo Dạy Tiếng Việt

Trong tiệc mừng Xuân Đinh Dậu 2017 và vinh danh các thầy cô dạy Việt Ngữ.

Việt Nam tổ quốc ta ơi!

Trải bao xương máu muôn đời hy sinh.

Đẹp thay đất Việt quê mình,

Góp công gìn giữ công trình tương lai.

Bình minh rực rỡ sương mai,

Chúc Trường Việt Ngữ đường dài đắp xây.

Non sông đất Việt dựng gầy,

Quê hương bờ cõi sum vầy cháu con.

“Tiếng Việt còn,nước Việt còn”…

Lẽ nào dân Việt không còn, người ơi!

Nắng vàng rót mộng xinh tươi,

Gửi Thầy Cô Giáo đôi lời chúc Xuân.”

Westminster (Bình Sa) - - Tại nhà hàng Seafood Palace, 6731 Westminster Blvd, Thành phố Westminster vào tối Chủ Nhật ngày 25 tháng 2 năm 2017, Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California đã tổ chức tiệc Tân Xuân Hội Ngộ Đinh Dâu 2017, Vinh Danh qúy Thầy Cô Giáo dạy Việt ngữ.Khoảng 600 qúy quan khách, qúy vị dân cử, đại diện dân cử, qúy Thầy, Cô giáo, qúy phụ huynh thuộc các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California tham dự.Trước khi vào chương trình chính thức, các Thầy, Cô giáo được ban tổ chức mời chụp hình lưu niệm, một số các Trung Tâm Việt Ngữ trình diễn văn nghệ giúp vui trước giờ khai mạc.Điều hợp chương trình: Cô Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Thầy Nguyễn Văn Khoa và Thầy Trần Chấn Trí.Chương trình bắt đầu với phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, do qúy thầy cô thực hiện, trong phút mặc niệm Thầy Nguyễn Văn Khoa cho biết: “để tưởng nhớ đến các nhà làm văn hóa, suốt đời tận tụy mong thế hệ sau giữ được truyền thống lịch sử oai hùng, ngôn ngữ trong sáng và bản chất văn hóa dân tộc; cũng để tưởng nhớ những vị đồng hành với chúng ta đã ra đi như nhà giáo Bùi Văn Bảo, Thầy Lê Bá Giảng, GS Phan Ngô, GS Lưu Trung Khảo, Thầy Lê Quang Tích và gần đây, LS Phạm Văn Phổ và nhiều Thầy, Cô ẩn danh khác khắp nơi. Xin hồn thiêng sông núi, các bậc anh linh,liệt nữ chứng giám cho lòng thành và xin phù trợ chúng tôi, đặc biệt cho thế hệ trẻ biết sống xứng đáng là con Rồng, cháu Lạc.”Sau phần nghi thức các Thầy, Cô cùng hợp ca bản “Ly Rượu Mừng”.Tiếp theo Thầy Vũ Hoàng, Chủ Tịch Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của tất cả qúy vị, trong dịp nầy ông cũng đã nhắc đến sự hy sinh cao quý, việc làm phi thường của các thầy, cô giáo đã bỏ thì giờ của mình 10 năm, 20 năm, 30 năm để duy trì và trao truyền văn hóa Việt, phong tục, tập quán, lịch sử Việt cho con em chúng ta. Ông tiếp: “Việc gìn giữ và truyền đạt tiếng Việt cho thế hệ mai sau không thể ngừng nghỉ ở vài chục năm, mà là công việc phải được tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác, thầy cô của các trường cũng cần có những thầy cô giáo trẻ tiếp nối. Công việc của Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ cũng vậy.”Trong dịp nầy,Thầy Vũ Hoàng cũng đã nhắc đến những thầy, cô đã vĩnh viễn ra đi trong năm qua, và nhắc tới việc hiện tại hầu hết các trường đại học như CSU Long Beach, CSU Fullerton, UCLA, UC Irvine đều có các lớp tiếng Việt và ngay tại Học Khu Westminster cũng đã dùng Sách Của Chúng Ta và vài sách khác để dạy các lớp Mẫu Giáo và cấp I tại Trường Westminster High School. Sau cùng, thay mặt Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ, Thầy Vũ Hoàng cám ơn quý quan khách, quý thầy cô và chúc mọi người một năm mới An Bình và Hạnh Phúc.Tiếp theo Thầy Ngô Thiện Đức giới thiệu đoàn lân của Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức do thầy làm Hiệu Trưởng vào múa lân chào mừng qúy Thầy, Cô và quan khách.Tiếp theo Cô Diệu Quyên và Thầy Trần Chấn Trí lên giới thiệu màn trình diễn Táo Quân do các Thầy cô trình diễn gốm có Cô Loan Anh (Táo ông trắng) cô Cao Ngọc Điệp (Táo ông đen), Thầy Nguyễn Hồng Chí (Táo bà) Thầy Trần Ngọc Dung (Thiên lôi) Thầy Vũ Hoàng (Ngọc Hoàng), Cô Thụy Vy (Ngọc bà), đây là một màn trình diễn thật ý nghĩa đã nêu lên được tất cả những sự việc trong một năm qua.Tiếp tục chương trình Thầy Trần Chấn Trí và Cô Diệu Quyên lên trình bày về thể lệ thi “Hoa Hậu Áo Dài” Sau đó là phần triình diễn áo dài.Tiếp theo Thầy Vũ Hoàng và Thầy Nguyễn Văn Khoa lên gới thiệu quan khách cũng như thành phần tham dự.Sau đó Thầy Vũ Hoàng và cô Annie Vũ lên cảm ơn các cơ sở và ân nhân bảo trợ.Sau phần cảm ơn Thầy Lành và Thầy Sinh lên giới thiệu về bản tin Xuân.Tiếp theo Thầy Văn Tường, Cô Chiêu Anh, Cô Thụy Vy, cô Loan Anh và Thầy Ước lên điều hợp chương trình vinh danh các Thầy Cô, mở đầu Vinh Danh 23 Thầy Cô Tiêu Biểu trong năm 2017 và 18 Thầy Cô có thâm niên dạy Việt ngữ 10 năm; 10 Thầy cô dạy Việt Ngữ 15 năm; 9 thầy, cô dạy Việt Ngữ 20 năm; và Thầy Vũ Đình Lung, dạy Việt ngữ 25 năm; Thầy Nguyễn Văn Ngọc đã dạy Việt ngữ 30 năm.Danh sách tất cả các Thầy, Cô được vinh danh có danh sách trong Tập San Xuân Đinh Dậu 2017 đầy đủ tiểu sử, hình ảnh.Xen lẫn chương trình có phần trình diễn văn nghệ và xổ số lấy hên đầu Xuân.Kết qủa cuộc thi hoa hậu áo dài được công bố như sau:Hoa Hậu: Cô Nguyễn Ngọc Bích trường Việt ngữ Nguyễn Bá TòngÁ Hậu 1: Bùi Thanh Hải, Trung Tâm Văn Hóa Hồng BàngÁ Hậu 2: Trần Mimi, Trường Việt Ngữ Chùa Điều NgựĐồng hạng Khôi Nguyên: Trương Charlie: Trường Việt ngữ Cộng Đoàn WestminsterPhạm Trí, Trường Việt ngữ Cộng Đoàn Thánh Linh.Sau đó Ban tổ chức mời các mạnh thường quân bảo trợ lên trao giải thưởng.Sau cùng là lời cảm tạ của cô Nguyễn Khoa Diệu Quyên, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ, Thầy Vũ Hoàng, đại diện ban tổ chức lên cảm ơn tất cả qúy quan khách, qúy thầy cô và toàn thể tham dự, chúc tất cả một Năm Mới An Vui Hạnh Phúc. Trong phần chúc Xuân cô Nguyễn Khoa Diệu Quyên đã có bài thơ chúc Tết đăng trong Tập San Xuân Đinh Dậu 2017 trong đó có đoạn: “...Trong dịp nầy Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali cũng đã cho phổ biến Thông Báo gởi đến qúy Thầy, Cô, Hiệu Trưởng, Trung Tâm Trưởng, qúy phụ huynh học sinh cho biết, Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali phối hợp với Đài truyền Hình SBTN tổ chức chương trình thi đua văn nghệ “Tiếng Việt Mến Yêu Kỳ 10” với chủ đề “Hè Về” gồm các thể loại như: Hợp ca, múa, nhạc cảnh, kịch. Ngày giơ thi: Chủ Nhật 28 tháng 5 -2017 từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối tại Saigon Broadcasting Television Network SBTN, 10501 Garden Grove Blvd., Garden Grove CA 92843 với nhiều giải thưởng Hạng Nhất $500, certificate và Plaque, hạng Nhì $400, certificate và Plaque, hạng Ba $300, certificate và Plaque, khuyến khích $200, certificate, An ủi $100. certificate.Hạn chót ghi danh ngày 5 tháng 5 năm 2017. (Ban tổ chức nhận tối đa cho 15 trường ghi danh trước.)Moi chi tiết liên lạc; Nguyễn Khoa Diệu Quyên (714) 914-5286 hoặc email: dieuquyensbtn@gmail.com