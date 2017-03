Mời Dự Tuần Hành Và Đêm Thắp Nến Yểm Trợ Quốc Nội

Sau đây là Thông Báo và Thư Ngỏ.Thưa quý vị,Sau cuộc vận động đi tìm công lý cho người dân tỉnh Nghệ An trong thảm họa Formosa, bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 năm 2017 vừa qua, đã bị bọn Công An Cộng Sản Việt Nam bắt bớ, đánh đập dã man, trong đó có quý vị lãnh đạo các Tôn Giáo trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam. Đến ngày 21 tháng 2, Hội Đồng Liên Tôn đã ra bức THƯ NGỎ gởi cho toàn thể người dân trong nước cũng như tại hải ngoại, nội dung như sau:THƯ NGỎKính gởi:- Quý Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước,- Quý Chính phủ dân chủ, Quý Tổ chức nhân quyền trên toàn thế giới.- Quý Anh Chị Em giáo dân Song Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An.Vụ đầu độc biển do công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh gây ra cách đây gần một năm, sẽ lưu lại trong lịch sử Việt Nam vì vô vàn hậu quả tai hại gây ra cho đất nước và dân tộc. Nó được đánh giá như một thảm họa môi trường, tai họa kinh tế, đại họa sức khỏe và hiểm họa quốc phòng. Quả thế, vụ việc đó làm lộ nhiều sự thật ghê gớm mà công luận ngày càng biết rõ và hết sức lo âu. Đó là Formosa trên danh nghĩa thuộc nhà đầu tư Đài Loan, doanh nghiệp Đài Loan, nhưng vốn chủ yếu của nó là từ Trung cộng, với nhà thầu gian trá Trung cộng, công nghệ lỗi thời Trung cộng, hàng vạn binh lính trá hình công nhân Trung cộng! Formosa chính là mưu đồ Trung cộng tàn phá đất nước Việt, hủy diệt giống nòi Việt, tấn công quốc gia Việt trên phương diện chính trị, kinh tế, quân sự. Nó đã và đang làm hư hỏng nhân sự lãnh đạo của đảng cầm quyền, biến nhiều quan chức cấp chóp bu trong bộ máy cai trị thành những kẻ phản dân hại nước. Nó là mũi gươm thọc vào sườn cơ thể VN, dễ dàng cắt đôi đất nước VN. Nó làm chảy máu nền kinh tế VN, gây lụn bại cho môi trường VN!Chính vì thế, từ gần một năm qua, mọi tầng lớp nhân dân đã lên tiếng bằng nhiều cách thức: viết bài trên mạng, xuống đường biểu tình, thu thập chữ ký, vận động quốc tế, tiến hành khởi kiện thủ phạm tai ác đó cùng các đồng phạm. Thế nhưng, bất chấp các sự thật động trời và các tiếng kêu dậy đất, nhà cầm quyền CSVN vẫn cứ bình chân như vại. Một đàng họ tìm cách bao che và tiếp tục dung túng cho Formosa; đàng khác dùng mọi thủ đoạn để dập tắt tiếng nói và cản trở hành động đòi công lý và sự thật của người dân.Gần nhất, ngày 14-02-2017, nhà cầm quyền đã ra tay đàn áp đoàn giáo dân Giáo xứ Song Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An hành trình vào Hà Tĩnh dưới sự hướng dẫn của linh mục Nguyễn Đình Thục, đến tòa án thị xã Kỳ Anh để đòi Formosa bồi thường những thiệt hại đã gây ra cho họ.Tin tức cho hay giới chức tỉnh Nghệ An trước hếtđã cấm các chủ phương tiện vận tải công cộng chở đoàn người khởi kiện. Khi người dân quyết tâm đến toàán bằng cách đi bộ và xe máy được chừng khoảng 20km, lực lượng công an đã gài bẫy bằng cách dồn dân vào một chỗ, trà trộn giữa họ rồi thình lình ném đá vào cảnh sát cơ động, để lực lượng này có cớ đánh đập đến đổ máu, làm bị thương gần 50 giáo dân, cướp đoạt và phá nát các phương tiện ghi hình. Chưa hết, công an còn bắt các phóng viên báo chí tự do, và nghiêm trọng hơn, đã tấn công gây thương tích cho Linh mục Nguyễn Đình Thục ngay trước mặt các viên chức cao cấp sở tại. Song song đó, nhà cầm quyền còn dàn dựng màn phá hoại xe giám đốc công an tỉnh để có cớ vu khống và kết tội đoàn người, chụp mũ Linh mục Nguyễn Đình Thục“kích động giáo dân tấn công lực lượng an ninh, tổ chức bạo loạn, gây thương tích cho nhiều cán bộ và nhân viên công lực”. Mãi tới hôm nay, họ còn trâng tráo làm việc đó trên các phương triện truyền thông đại chúng do nhà nước quản lý.Cùng với Giáo phận Vinh, nhiều Chính phủ dân chủ năm châu, nhiều cơ quan nhân quyền quốc tế, nhiều tổ chức xã hội dân sự, nhiều cộng đồng Người Việt khắp nơi, Hội đồng Liên tôn Việt Nam long trọng tuyên bố:1- Tố cáo trước quốc dân và quốc tế nhà cầm quyền CSVN vi phạm nghiêm trọng các quyền con người đã được Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị khẳng địnhvà Việt Nam cam kết tuân giữ; đặc biệt là vi phạm trắng trợn quyền khởi kiện của công dân đã được điều 30 Hiến pháp công nhận. Hành vi đàn áp ấy biểu hiện sự đối đầu của lãnh đạo chính trị với nguyện vọng và sức mạnh của lòng dân.2- Phản đối viên chức nhà nước và lực lượng công an cảnh sát Nghệ An đã tạo ra bẫy sập cách nham hiểm, dàn dựng màn vu khống cách vô liêm sỉ, sử dụng vũ lực cách thô bạo đối với nhân dân, khi họ đang thực hiện quyền công dân của mình một cách đúng luật và ôn hoà; đặc biệt là tấn công gây thương tích cho vị lãnh đạo tinh thần của giáo dân.3- Lên án các phương tiện truyền thông đại chúngdo nhà nước quản lý, cụ thể là Báo Nghệ An, đã và còn đang trơ trẽn vu khống đoàn người khiếu kiện, hầu tiếp tay cho âm mưu bắt bớ và xử tòa các nạn nhân vô tộitrong tương lai. Cũng đáng bị lên án là dàn báo chí công cụ đã hoàn toàn im lặng trước vụ đàn áp đẫm máu cuộc đấu tranh cho công lý và quyền lợi chung này.4- Cảnh báo rằng việc tiếp tục đàn áp người dân, nhất là các nạn nhân của thảm họa đi đòi công lý và quyền lợi, chẳng những không giải quyết được những vấn đề do Formosa gây ra có liên quan đến môi trường, kinh tế, sức khỏe và quốc phòng, trái lại còn đẩy đất nước vào khủng hoảng mọi mặt và nguy cơ ngoại xâm, cũng như làm dày thêm hồ sơ tội ác của đảng Cộng sản.5- Ủng hộ tinh thần, hoan nghênh hành động và chia sẻ thảm nạn của bà con giáo dân Song Ngọc và Linh mục Nguyễn Đình Thục mới rồi, của bà con giáo dân Phú Yên và Linh mục Đặng Hữu Nam trước đây, cũng như của những đoàn người sẽ quyết tâm theo đuổi trận chiến pháp lý nhằm đưa ra tòa và tống xuất hẳn tên tội phạm Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.- Tuyên bố tại Việt Nam ngày 21 tháng 02 năm 2017-Các Thành viên trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam đồng ký tên.Cao đài:- Chánh trị sự Hứa Phi (điện thoại: 0163.3273.240)- Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (điện thoại: 0988.971.117)- Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (điện thoại: 0988.477.719)Công giáo:- Linh mục Ta-đê-ô Nguyễn Văn Lý (điện thoại: 0932211438)- Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi (điện thoại: 0984.236.371)- Linh mục Giu-se Đinh Hữu Thoại (điện thoại: 0935.569.205)- Linh mục An-tôn Lê Ngọc Thanh (điện thoại: 0993.598.820)- Linh mục Phao-lô Lê Xuân Lộc (điện thoại: 0122.596.9335)- Linh mục Giu-se Nguyễn Công Bình (điện thoại: 01692498463)Phật giáo:- Hòa thượng Thích Không Tánh (điện thoại: 0165.6789.881)- Thượng tọa Thích Viên Hỷ (điện thoại: 0937.777.312)- Thượng tọa Thích Đồng Minh (điện thoại: 0933.738.591)- Thượng tọa Thích Vĩnh Phước (điện thoại: 0969.992.087)- Thượng tọa Thích Đức Minh (điện thoại: 0165.348.2276)Phật giáo Hoà hảo:- Ông Nguyễn Văn Điền (điện thoại: 0122.870.7160)- Ông Lê Quang Hiển (điện thoại: 0167.292.1234)- Ông Lê Văn Sóc (điện thoại: 096.4199.039)- Ông Phan Tấn Hòa (điện thoại: 0162.6301.082)- Ông Tống Văn Chính (điện thoại: 0163.574.5430)- Ông Bùi Văn Luốc (điện thoại: 0169.612.9094)- Ông Hà Văn Duy Hồ (điện thoại 012.33.77.29.29).- Ông Trần Văn Quang (điện thoại 0169.303.22.77)Tin lành:- Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (điện thoại: 0121.9460.045)- Mục sư Đinh Uỷ (điện thoại: 0163.5847.464)- Mục sư Đinh Thanh Trường (điện thoại: 0120.2352.348)- Mục sư Nguyễn Trung Tôn (điện thoại: 0162.838.7716)- Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (điện thoại: 0906.342.908).Trước hiện tình này, chúng ta không thể thờ ơ phó mặc trước khổ nạn của người dân đang gánh chịu mà không có những hành động thiết thực để yểm trợ cho họ. Đó là lý do có cuộc Tuần Hành và Đêm Thắp Nến sẽ được tổ chức vào chiều ngày 4 tháng 3 (đúng vào ngày Chủ Nhật 5 tháng 3 tại Việt Nam):- Tập hợp tại Đền Đức Thánh Trần lúc 4;00PM và đi tuần hành- Dự Đêm Thắp Nến lúc 6:00PM tại khu Parking Lee SanwicheseVì nhu cầu đặc biệt, trong đêm thắp nến này, chúng tôi cũng dành chút thời gian cho TNS Janet Nguyễn trình bày về những sự kiện đã xảy ra tại Thượng Viện California, mà sự kỳ thị đã bộc lộ trắng trợn trong một cơ quan Lập Pháp của đất nước Hoa Kỳ.Xin thông báo và kinh mời quý vị đến tham dự.Trân trọng.Trưởng Ban Tổ Chức Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay SaiNGÔ THIỆN ĐỨC PHAN KỲ NHƠN*Ngay sau những cuộc họp đầu tiên, đã có khoảng 40 Đơn vị ghi danh tham gia tham gia và yểm trợ công tác này. Sẽ cập nhật danh sách sau.