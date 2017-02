Cha Của Tử Sĩ SEAL Hy Sinh Tại Yemen Từ Chối Tiếp Trump

WASHINGTON - 1 đội viên SEAL tử thương trong trận đột kích đánh al-Qeada ở Yemen theo lệnh của TT Trump hôm 28-1, là vụ truy sát khủng bố đầu tiên sau ngày tuyên thệ TT – ông Bill Owens, là cha của tử sĩ Will Ryan Owen, từ chối gặp TT Trump khi thi thể con trai đuợc chuyển về nước.Ông Bill Owens nói “Rất tiếc, tôi không muốn nhìn mặt ông Trump” – ông nói với phóng viên cuả tờ The Miami Herald “Chính quyền Trump nợ gia đình tôi 1 cuộc điều tra về tổn thất này”.Ông phàn nàn: từ 2 năm, chúng ta không dùng quân bộ chiến tại Yemen để dùng phi đạn và phi cơ không người lái, vì không có mục tiêu đáng để tấn công đột kích – ông nhấn mạnh “Bỗng nhiên, chúng ta làm việc phô truơng lớn!!”3 chiến sĩ khác bị thương trong trận này. 1 bài báo của New York Times cho hay trận đột kích hoạch định từ khi TT Obama chưa rời Bạch Ốc nhưng không thi hành vì xét thấy là có thể thất bại, là điều mà SEAL nhận biết từ các liên lạc truyền tin của đối phương bị đón nghe, dẫn lời 1 viên chức SEAL thuộc Team 6.Quân đội thách thức nguồn tin NYT vì “không có bằng chứng trận đột kích là bất trắc”. Phát ngôn viên Sarah Huckabee Sanders của Bạch Ốc loan báo hôm chủ nhật: TT Trump ủng hộ 1 cuộc điều tra. Ông Owens cho hay: ông nghe nói con trai ông tử thương ngay từ đầu trận đụng độ. Linh cưũ phủ cờ đuợc không vận tới căn cứ không quân Dover (Florida) hôm 1-2, ông đã có mặt trong khi TT Trump và ái nữ Ivanka đang trên đuờng tới sân bay - ông tâm sự “Tôi nói với họ tôi không muốn tiếp ông Trump, và luơng tâm không cho phép tôi nói chuyện với ông ấy”.Là 1 cựu quân nhân, ông Bill Owens cho báo Herald biết lời bình phẩm của ông Trump khi là ứng viên TT về 1 tử sĩ theo đạo Hồi khiến ông cảm thấy khó chịu.Con trai ông có gia đình gồm 3 con.