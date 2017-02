18 Nước Châu Á Họp Thương Ước RCEP, Thay Thế TPP

KOBE, Nhật - Trước khuynh hướng mở rộng bảo hộ mậu dịch phát triển, đặc biệt là sau khi TT Trump loan báo rút khỏi đề án tự do mậu dịch 12 nước châu Á Thái Bình Dương, 1 sáng kiến của ASEAN đưa 16 nước châu Á tới 1 hội nghị về tự do mậu dịch châu Á Thái Bình Dương, quy tụ đại diện 16 nước họp tại thành phố Kobe hôm Thứ Hai.Trung Cộng không bao gồm trong TPP dẫn đầu sáng kiến gọi là “đối tác kinh tế vùng – hay RCEP”, với các nước ASEAN, Australia, New Zealand, Ấn Độ, Nhật và Nam Hàn. Viên chức Nhật cho biết: mục tiêu của vòng đàm phán thứ 17 của RCEP là mở rộng trao đổi hàng hoá, dịch vụ, đầu tư, tác quyền trí tuệ, về cạnh tranh và về thương mại điện tử (e-commerce) …Ông Trump định sẽ tái thương luợng các thỏa ước thương mại – ông xác nhận sự ưa thích thương uớc song phương hơn.Nhật báo Anh-ngữ China Daily của Trung Cộng viết “Các viên chức Hoa Kỳ từng khoa trương TPP là thương ước đa phuơng lớn nhất và tốt đẹp chưa từng thấy với mục đich hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong vùng – nay với chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch tăng tại Hoa Kỳ, là lúc để các nước châu Á trông đợi vào các lân bang và đối tác khu vực”.Nhưng, các tổ chức quốc tế cảm thấy hoài nghi với Beijing – Hội y sĩ không biên giới (MSF) hô hào các nước tái đàm phán về quyền sở hữu trí tuệ với dược phẩm cũng như các điều khoản về đầu tư.