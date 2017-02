Ukraine: Loạn Quân Thân Nga Dọa Chiếm Các Hãng Xưởng

KIEV - Loạn quân ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine dọa chiếm các cơ sở kinh doanh nếu chính quyền Kiev không giải tán biểu tình phong tỏa của dân theo phe hữu – hôm Thứ Hai, các thủ lãnh của các chính quyền tự xưng CH Donetsk và CH Lugansk cảnh báo sẽ đặt giới chức quản lý là “người ngoài” tại các hãng xưởng vào ngày Thứ Tư tuần này nếu Kiev không đáp ứng.Đám đông biểu tình phong toả gồm các nhà tranh đấu cực hữu không muốn trao đổi mua bán với loạn quân ly khai chiếm vùng giàu tài nguyên than đá – tình thế này gây gián đoạn thương mại và đe dọa gây mất điện.Mua bán đông-tây diễn ra mặc dù 2 bên tiếp tục vấp phải bế tắc trong việc thực hiện hoà ước Minks do Nga, Pháp và Anh vận động. Kiev tiếp tục miễn cưỡng với việc giải tán biểu tình ngăn cản mua bán trong khi quân chính phủ báo tin 2 tử vong và 4 trường hợp bị thương tuần qua.Hôm chủ nhật, Hoa Kỳ hô hào Nga tức khắc tôn trọng hưu chiến, lên án Nga và quân nổi dậy thân Nga gây khó khăn quan sát viên kiểm soát ngưng bắn của tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu OSCE.