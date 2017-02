Bắc Hàn: Đại Bác Bắn Xử Tử 5 Sếp An Ninh

SEOUL - Chính quyền Kim Jong-un đã xử tử 5 viên chức an ninh cao cấp bằng súng cao xạ vì họ trình các báo cáo gây bực bội lãnh tụ thế hệ thứ 3 của dòng tộc Kim độc tài toàn trị – tình báo Nam Hàn điều trần kín vụ này với Lập Pháp trong khi Malaysia điều tra nguyên nhân tử vong của Kim Jong-nam, là anh cả khác mẹ của Kim Jong-un. Seoul tin rằng Kim Jong-un ra lệnh ám sát Kim Jong-nam tại phi trường Kuala Lumpur hôm 13-2.Dân biểu Lee Cheol-woo tiết lộ: tình báo Nam Hàn (NIS) hay tin 5 viên chức bị hành quyết mới đây gồm giám đốc an ninh Kim Won-hong.Không biết điều gì sai trong phúc trình của các viên chức an ninh – cũng không rõ NIS có tin này bằng cách nào.Từ đầu tháng, Seoul báo tin Kim Won-hong bị khai trừ trong tháng trước vì các tố giác về tham nhũng và lạm quyền.Từ ngày nắm quyền lãnh đạo thượng đỉnh tại Pyongyang năm 2011, Kim Jong-un xử tử 1 số lớn viên chức cao cấp với chủ ý mà Seoul gọi là “thống trị bằng khủng bố”.