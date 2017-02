Ra Mắt “Người Sau Cùng” Của Cố Nhà Văn Nguyễn Đức Lập

Trong buổi ra mắt sách.

“…... Ừ nhỉ bốn mươi năm rồi đấy

Mộng đời còn qúa khỏi tầm tay

Phù sinh một thoáng trôi gần hết

Mà vẫn đau buồn chuyện nước mây.

Đất khách bôn ba chừng vẹt gót

Soi đèn tâm sự dễ ai hay

Tri âm đâu đó? Đâu tri kỷ?

Quyền quyệt bên mình thoáng gió bay

Cha chết quê nhà không vuốt mắt

Mẹ già dòi dỏi bóng trăng phai

Nghiến răng dày nát tình gia tộc

Trung hiếu hai đường khó vẹn hai

Nợ bốn mươi năm tay vẫn trắng

Ngày mai còn lại chút thân nầy

Chông gai dù có trăm ngàn lối

Gươm vẫn chưa rời, đợi cuộc chơi.”

Garden Grove (Bình Sa)- - Nhân ngày giỗ đầu của Nhà Văn Nguyễn Đức Lập, Bào Huynh Nhà Thơ Trạch Gầm (Nguyễn Đức Trạch) và thân nhân, cùng Nhà báo Du Miên, Giám Đốc Thư Viện Việt Nam, Nhóm Thân Hữu đã cho ra mắt sách “Người Sau Cùng” của cố Nhà Văn Nguyễn Đức Lập.Buổi phát hành sách đã được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 26 tháng 02 năm 2017 tại phòng sinh hoạt Thư Viện Việt Nam số 10872 Westminster Ave Suite# 214-215, Garden Grove CA 92843.Tham dự buổi ra mắt sách, ngoài thân nhân của Nhà văn Nguyễn Đức Lập, qúy bạn bè thân hữu, còn có sự tham dự của Bác Sĩ Võ Trọng Di và phu nhân, Thân hữu đến từ Anh Quốc, (BS. Võ Trọng Di cũng là một trong những người thành lập Thư Viện Việt Nam trong đó có; Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng, Nhà Báo Lam Giang, Nhà Văn Nguyễn Đức Lập, Nhà báo Du Miên...)Điều hợp chương trình ông Vũ Long Sơn Hải, Trưởng đoàn Biệt Đội Văn Nghệ.Trước khi vào chương trình ra mắt sách, Ban tổ chức mời mọi người đến bàn thờ có di ảnh của cố Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng và cố nhà văn Nguyễn Đức Lập để đốt nhang tưởng niiệm.Tiếp theo, nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Biệt Đội Văn Nghệ phụ trách.Sau đó Nhà Báo Du Miên, Nhà Thơ Trạch Gầm trong ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách cùng thân hữu đã đến tham dự ngày giỗ đầu của Nhà Văn Nguyễn Đức Lập, cũng là lễ giỗ Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng hằng năm.Nhà báo Du Miên mong mọi người cùng nhau góp một bàn tay để duy trì Thư Viện Việt Nam, nơi mà Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng và Nhà văn Nguyễn Đức Lập đã bỏ hết tâm huyết để duy trì và phát huy văn hóa tại hải ngoại.Nhà Thơ Trạch Gầm cho biết mục đích ra mắt “Người Sau Cùng” là muốn để lưu lại những hoài bảo và ước mơ của Nguyễn Đức Lập dành cho quê hương, dân tộc. Nguyễn Đức Trạch cho biết, sách sẽ tặng mỗi người tham dự 1 quyển.Trong bầu không khí trang nghiêm, thân tình Nhà thơ Trạch Gầm đã đọc lại bài thơ của Nguyễn Đức Lập viết năm anh 40 tuổi (sau 1975) trong đó có những đoạn:…....Đoạn kết bài thơ:Sau đó Trạch Gầm giới thiệu Bà chị Nguyễn Đức Khuê lên ngâm bài thơ của người em Nguyễn Đức Thạch, hay tin anh bịnh từ Việt Nam sang thăm, nhưng đến nơi thì Nguyễn Đức Lập đã vĩnh viễn ra đi, hai anh em không gặp nhau, trong niềm xúc động anh đã viết bài thơ “Đưa Anh Vào Cõi Vô Thường” qua giọng ngâm điêu luyện của chị đã làm xúc động những người tham dự.Tiềp theo hai diễn giả ông Hoàng Đình Khuê cựu Sinh viên Khóa 16 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa và Đốc Sự Bùi Đắc Danh, hai vị nầy cũng đã có thời gian sinh hoạt cũng như gắn liền với Nhà văn Nguyễn Đức Lập qua những lần trao đổi về văn học. Riêng Anh Bùi Đắc Danh gần gủi nhà văn Nguyễn Đức Lập qua thời gian sinh hoạt tại Thư Viện Việt Nam.Hai diễn giả đã nói về cuốn sách “Người Sau Cùng” một tác phẩm mà đồng hương chúng ta không thể thiếu trong tủ sách gia đình.Chương trình có phần đóng góp văn nghệ thật phong phú qua những giọng hát của các Ca sĩ như: Yến Ly, Thu Cúc, Ngọc Dung, Trần Đắc, Nguyễn Bình Trị, Trần Thanh...“Người Sau Cùng” nhà văn Vương Trùng Dương đã cho biết: Vào giữa thập niên 80, sau khi ấn hành tập thơ Những Đêm Không Ngủ, nhà văn Nguyễn Đức Lập viết truyện dài feuilleton Người Sau Cùng trên tuần báo Tin Việt ở Little Saigon. Lúc đó tác giả chưa xử dụng computer vì vậy sau khi tờ báo phổ biến Người Sau Cùng, anh em trong tòa soạn đã cắt từng trang báo để lưu trữ làm món quà lưu niệm.Trải qua ba thập niên, món quà lưu niệm nầy bị thất lạc. Sau khi nhà văn Nguyễn Đức Lập qua đời, anh em cố gắng tìm và may thay Người Sau Cùng được tìm thấy và ấn hành nhân ngày giỗ lần thứ nhất vào hạ tuần tháng 2 năm 2017.Trong phần Thay Lời Tựa, bào huynh của tác giả, nhà thơ Trạch Gầm viết: “Thận trọng cùng chữ nghĩa. Anh làm sao bằng em, thế nên dù biết Người Sau Cùng đã thất lạc một trang cuối, anh đành để vậy. Sẽ mong độc giả sẽ là người cấm viết… tiếp em phần thất lạc nầy”.Tác phẩm Người Sau Cùng gồm 15 chương. Dày 438 trang do KV Printing trình bày và ấn hành vào thượng tuần tháng Hai năm 2017.Mọi chi tiết liên lạc: Trạch Gầm (714) 224-8406.