Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long Tưng Bừng Tiệc Xuân 2017

Trong tiệc Xuân 2017.

Westminster (Bình Sa)- - Tối Chủ Nhật ngày 19 tháng 2 năm 2017 tại Nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Thành Phố Westminster. Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long (AHHQCL) đã tổ chức tiệc Tân Xuân Hội Ngộ Đinh Dậu 2017.Tham dự ngoài qúy niên trưởng: Hải Quân Đại Tá Nguyễn Hữu Xuân, HQ Đại Tá Nguyễn Văn Hoa, Phu nhân Tư Lệnh HQ, bà Chung Tấn Cang và phái đoàn HQ Bạch Đằng đến từ San Jose và đại gia đình Hải Quân nam California.Quan khách có: Niên trưởng Nguyễn Văn Ức (Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH), ông Bùi Thế Phát, Phó Thị Trưởng TP Garden Grove, Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Nam Cali, nữ Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn và phái đoàn Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH, chiến hữu Bùi Đẹp (Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ) và phái đoàn, chiến hữu Lê Văn Sáu (Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ) và phái đoàn). Các vị Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng các Hội: Đồng Đế, Quân Cảnh, Biệt Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Thiếu Sinh Quân, Không Quân, Võ Bị, Quân Cán Chính Hải Ninh, cựu SVSQ Thủ Đức, các Hội Đồng Hương: Bạc Liêu, Ninh Thuận, Quảng Nam Đà Nẵng...Điều hợp chương trình nghi thức khai mạc do: HQ Vũ Đình Thọ, HQ Nguyễn Hùng Quyền.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, do Ban hợp ca Hải Quân Cửu Long phụ trách. Trong phút mặc niệm mọi người dành một phút để tưởng niệm tổ tiên, các anh hùng liệt nữ, Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã vị quốc vong thân, đặc biệt tưởng nhớ đến các chiến sĩ Hải Quân VNCH đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến tại Hoàng Sa với Hải Quân Tàu Cộng xâm lược vào mùa Xuân năm 1974.Tiếp theo Hải Quân Vũ Đình Thọ, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy niên trưởng, qúy quan khách, thân hữu và các chiến hữu Hải Quân. Ông tiếp, “... Chúng tôi hân hoan chào mừng toàn thể quý vị trong tình huynh đệ chi binh và tình đồng hương Việt Nam. Thưa quý vị, Đối với Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Hoa Kỳ cũng như khắp nơi trên thế giới, Xuân Đinh Dậu năm nay là mùa Xuân tha hương thứ 42 của chúng ta, những người Việt Quốc Gia vì không chấp nhận chế độ cộng sản phi nhân tàn ác, nên đã phải rời bỏ quê hương mình để ra đi tìm tự do. Như vậy, chúng ta đã và đang phải trải qua 42 mùa Xuân không có quê hương nơi đất khách quê người.“Theo những cổ tục tốt đẹp của tiền nhân, trong lúc giao mùa giữa năm cũ và năm mới, chúng ta thường ôn lại quá khứ và đặt những kỳ vọng cho tương lai. Quá khứ dù vui hay buồn cũng đã qua đi và điều mà chúng ta kỳ vọng trong tương lai chắc chắn không phải là Cơm áo gạo tiền, không phải là nhân quyền, nhân vị nơi đất khách quê người, chúng ta không thiếu cơm áo, không thiếu tự do; nhân phẩm chúng ta được tôn trọng.”Ông tiếp: “Và như vậy, trong tận đáy lòng của chúng ta, điều mà chúng ta mơ ước, chúng ta kỳ vọng chắc chắn phải là Một quê hương yêu dấu Việt Nam không còn bất cứ bóng dáng của một tên Cộng Sản nào. Nguyện cầu Hồn Thiêng Sông Núi, Anh Linh của tất cả Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã ngã xuống cho tự do, xin hộ trì cho con dân Việt Nam sớm có một quê hương không còn chế độ cộng sản, và mọi người dân được hưởng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.”Trong dịp nầy các chiến hữu Hải Quân cũng đã tặng hoa hồng cho các bà vợ hoặc người tình đã cùng nhau buồn vui trong suốt cuộc đời khi anh còn là lính cho đến nay.Sau đó HQ Phạm Lăng, Hội Phó Hội HQ Cửu Long lên chúc mừng năm mới đến qúy quan khách, quý niên trưởng và các chiến hữu HQ cũng như thân hữu, ông cho biết: “Tết là một trong các ngày lễ thiêng liêng của dân tộc, dù ở nơi nào trên thế giới, người Việt chúng ta có truyền thống cao đẹp vẫn luôn luôn giữ gìn và trân trọng, Tết cũng là khởi đầu cho một mùa Xuân mới khi vạn vật bắt đầu hồi sinh, cây cối đâm chồi nẩy lộc, muôn hoa đua nở và con người chúng ta cũng nhen nhúm lên hy vọng cho cuộc sống tốt đẹp hơn.Trong niềm tin đó, chúng tôi rất hy vọng là trong năm nay, quê hương dân tộc sẽ nhìn thấy một tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn cho dân chủ và nhân quyền. Trước thềm năm mới, tôi thay mặt ban tổ chức, ban chấp hành Hội AHHQCL kính chúc tất cả quý vị một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang, hạnh phúc và nhiều may mắn.”Buổi tiệc bắt đầu mọi người cùng thưởng thức các món ăn, xem chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu và các chiến hữu Hải Quân đóng góp với sự điều hợp của MC Vũ Mai Phương.Xen lẫn chương trình văn nghệ có phần xổ số lấy hên đầu Xuân.Kết thúc chương trình với phần dạ vụ vui Xuân.