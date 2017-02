Những Bước Tiến Trong Việc Hiểu Biết Về Ung Thư Phổi, Bệnh Ung Thư Gây Tử Vong Hàng Đầu Cho Người Mỹ Gốc Châu Á

https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/all-cancer-facts-figures/cancer-facts-figures-2015.html

http://www.aancart.org/cancer-research/publications/asian-american-cancer-health-disparities

http://journals.lww.com/jto/Fulltext/2014/02000/A_Prospective,_Molecular_Epidemiology_Study_of.5.aspx

http://questdiagnostics.com/hcp/intguide/jsp/showintguidepage.jsp?fn=Lung/TS_LungCancerMutation_Panel.htm

http://www.cancer.org/cancer/non-small-cell-lung-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html

http://www.cancer.org/cancer/lungcancer-non-smallcell/detailedguide/non-small-cell-lung-cancer-key-statistics

- Chẩn đoán sớm và xét nghiệm chất chỉ điểm sinh học rất quan trọng trong việc điều trị bệnh ung thư phổi- Facelungcancer.com là nguồn thông tin trên mạng đặc biệt chuyên về ung thư phổi ở người Châu Á, trình bày thông tin bằng tiếng Hoa, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt.RIDGEFIELD, CONN., 13 Tháng 2, 2017 – Trong nhiều năm vừa qua, có nhiều tiến bộ đáng kể trong lãnh vực chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư phổi, đây là chứng bệnh ung thư gây tử vong hàng đầu trong cộng đồng người Mỹ gốc Châu Á.1 Ung thư phổi ở người thuộc vùng Đông Nam Á có tỷ lệ 18 phần trăm cao hơn tỷ lệ dân số nói chung.2 Người Hoa có tỷ lệ tử vong vì ung thư phổi cao nhất, trong khi đó, người Việt có tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi cao nhất trong tất cả người Châu Á.2Nói chung, tỷ lệ sống sót của bệnh nhân rất thấp khi ung thư phổi được chẩn đoán ở những giai đoạn sau (giai đoạn 3 và 4), nhưng những bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn sớm thường có tiên lượng tốt hơn. Cộng đồng khoa học đã có những bước tiến lớn trong sự hiểu biết về trạng thái sinh học và những khác biệt di truyền của bệnh ung thư phổi. Qua sự nghiên cứu DNA trong các khối u, các nhà khoa học đã có thể xác định một số loại bệnh ung thư phổi do các loại đột biến gen (hoặc những thay đổi trong gen) khác nhau gây ra, hay còn được gọi là các chất chỉ điểm sinh học.Nhờ những tiến bộ trong hiểu biết về những đột biến này, giờ đây các bác sĩ có thể đưa ra những chẩn đoán chi tiết hơn và giúp xác định phương pháp điều trị thích hợp nhất cho từng bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi tế bào không nhỏ (non-small cell lung cancer, NSCLC). Phương pháp này được gọi là “phương pháp điều trị cá nhân” và bắt đầu bằng xét nghiệm chất chỉ điểm sinh học, mà lý tưởng nhất là được thực hiện ngay khi bệnh nhân vừa được chẩn đoán mắc bệnh. Xét nghiệm chất chỉ điểm sinh học có thể được thực hiện theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa ung thư hoặc bác sĩ chuyên khoa phổi và đòi hỏi phải thực hiện sinh thiết khối u.“Nếu một người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi thì người đó nên hỏi ý kiến của bác sĩ ngay lập tức về xét nghiệm chất chỉ điểm sinh học nhằm giúp xác định đột biến gen của họ để họ có thể nhận được phương pháp điều trị phù hợp”, Bác Sĩ Chuyên Khoa Ung Thư Kim Son Nguyen tại Palo Alto Medical Foundation ở Mountain View cho biết. “Thủ tục xét nghiệm này đặc biệt quan trọng đối với cộng đồng Châu Á nơi mà tỷ lệ người bị bệnh ung thư phổi không tương xứng đối với tỷ lệ dân số nói chung.”Trong nỗ lực tạo sự nhận thức về bệnh ung thư phổi trong cộng đồng người Châu Á, Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. đã thực hiện một nguồn thông tin trên mạng – FACELungCancer.com – nhằm cung cấp thông tin về ung thư phổi, xét nghiệm chất chỉ điểm sinh học và những phương pháp điều trị, bằng tiếng Anh và ba thứ tiếng Châu Á – tiếng Hoa, tiếng Hàn Quốc và tiếng Việt.Xét nghiệm đóng vai trò quan trọngTrong một vài năm qua, đã có nhiều tiến bộ đáng kể về khoa di truyền trong nghiên cứu về bệnh ung thư. Hai chất chỉ điểm sinh học mà nhiều bác sĩ cho làm xét nghiệm là đột biến thụ thể của yếu tố tăng trưởng biểu bì (epidermal growth factor receptor, EGFR) và đột biến phân hóa tố kinase bạch huyết bào tự ghép (anaplastic lymphoma kinase, ALK). Thật vậy, có đến 50% bệnh nhân ung thư phổi người Châu Á mắc bệnh ung thư vì đột biến di truyền EGFR, không phải vì hút thuốc3, so với 10 đến 15 phần trăm tổng số dân số nói chung có đột biến EGFR4. Đối với đột biến ALK, tỷ lệ mắc bệnh cũng tương tự giữa người Châu Á và tổng số dân số nói chung, ở khoảng 2-7%4. Bệnh nhân có đột biến EGFR hay không là yếu tố tối quan trọng trong việc xác định phương pháp điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân. Nhưng thể theo ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Hoa Kỳ tham gia trong cuộc tham khảo ý kiến trên toàn thế giới do Boehringer Ingelheim tài trợ, rất tiếc là trong hơn 1/3 số bệnh nhân bị bệnh NSCLC, quyết định về phương pháp điều trị được đưa ra khi không biết tình trạng đột biến NSCLC của bệnh nhân.“Điều vô cùng quan trọng cho những người được chẩn đoán bị bệnh ung thư phổi là họ phải biết họ có bị ung thư phổi vì đột biến hay không và, nếu có, đó là đột biến gì qua xét nghiệm chất chỉ điểm sinh học,” Bác Sĩ Kim Son Nguyen cho biết. “Kết quả của xét nghiệm chất chỉ điểm sinh học phù hợp và thực hiện đúng lúc sẽ cho phép bác sĩ chẩn đoán bệnh sáng suốt hơn và giúp trong việc xác định một phương pháp điều trị phù hợp để chống lại bệnh ung thư.”Các yếu tố rủi ro và triệu chứngCác nhà khoa học từng khám phá ra rằng ung thư phổi có thể gây ra bởi yếu tố di truyền, lối sống, yếu tố môi trường và đột biến gen. Đột biến gen của ung thư phổi như đột biến EGFR và ALK không phải truyền từ cha mẹ mà xảy ra sau khi người ta được sinh ra. Các yếu tố môi trường thông thường gây ra bệnh ung thư phổi là khói thuốc lá (hoặc chính đương sự hút thuốc hoặc ngửi khói thuốc từ người khác), chất chống cháy asbestos và tiếp xúc với chất radon5. Một trong những nhận thức sai lầm lớn nhất là hút thuốc là nguyên nhân duy nhất gây ra ung thư phổi, nhưng giờ thì chúng ta đã biết, phân nửa số bệnh nhân ung thư phổi người Châu Á bị ung thư phổi là do đột biến EGFR3.Triệu chứng và dấu hiệu của ung thư phổi có thể mất nhiều năm mới xuất hiện và thường bị nhầm lẫn với các triệu chứng của những chứng bệnh ít nghiêm trọng hơn, như bệnh cúm hoặc viêm phế quản. Ho kinh niên có thể là triệu chứng sớm của ung thư phổi. Những triệu chứng khác gồm có, ho ra máu hoặc đờm màu gỉ sắt, thở dốc, đau/nhức vai, lưng, ngực hoặc cánh tay, khàn giọng và/hoặc thay đổi giọng nói và tái phát bệnh viêm phổi hoặc viêm phế quản. Nhiều loại xét nghiệm chẩn đoán được dùng để xác nhận hoặc loại trừ chẩn đoán bệnh ung thư phổi. Đầu tiên, bệnh nhân sẽ được khám sức khỏe tổng quát và sau đó làm thêm một số xét nghiệm.Các phương pháp điều trị6Tùy theo giai đoạn và loại ung thư phổi, bệnh nhân có một số phương pháp điều trị để chọn mà có thể được áp dụng riêng hoặc kết hợp với nhau. Những phương pháp này bao gồm giải phẫu để cắt bỏ ung thư, xạ trị, hóa trị và uống thuốc điều trị có mục tiêu. Phương pháp uống thuốc điều trị có mục tiêu tác dụng bằng cách ngăn chận sự tăng trưởng và lan truyền ung thư qua việc gây trở ngại cho một số chất protein cụ thể cần thiết cho các tế bào ung thư sinh sản. Phương pháp hóa trị có thể tiêu diệt tế bào khỏe mạnh lẫn tế bào ung thư, trong khi đó, phương pháp điều trị có mục tiêu chú trọng vào việc chống các tế bào ung thư mà gây ít thiệt hại cho tế bào bình thường.“Khi làm xét nghiệm để phát hiện các chất chỉ điểm sinh học ngay sau khi chẩn đoán bệnh ung thư phổi, bác sĩ sẽ có cơ hội xác định phác đồ điều trị phù hợp trong tiến trình điều trị bệnh ung thư cụ thể của bệnh nhân”, Bác Sĩ Kim Son Nguyen cho biết. “Phương pháp điều trị đặc biệt cho từng cá nhân bệnh nhân đối với bệnh ung thư cụ thể của họ như thế này có thể giúp cho bệnh nhân có nhiều cơ hội chống lại bệnh ung thư.”Sơ lược về Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., có trụ sở tại Ridgefield, CT, là công ty con lớn nhất tại Hoa Kỳ của Boehringer Ingelheim Corporation.Boehringer Ingelheim là một trong 20 công ty dược phẩm hàng đầu trên thế giới. Với trụ sở trung ương đặt tại Ingelheim, nước Đức, công ty hoạt động trên toàn thế giới với 145 công ty chi nhánh và khoảng 50,000 nhân viên. Hoàn toàn do gia đình làm chủ, kể từ khi thành lập vào năm 1885, công ty cam kết luôn chú trọng về nghiên cứu, phát triển, sản xuất và đưa ra thị trường những phương pháp điều trị mới trong y khoa con người và thú y.Boehringer Ingelheim cam kết cải tiến đời sống con người và hỗ trợ cũng như cung cấp những dịch vụ giá trị cho bệnh nhân và gia đình. Nhân viên công ty chúng tôi thành lập và tham gia trong những chương trình nhằm gia tăng sự lớn mạnh của cộng đồng chúng ta. Để tìm hiểu thêm về những hoạt động của chúng tôi với mục đích mang lại nhiều sức khỏe cho nhiều người, vui lòng xem Corporate Social Responsibility Report (Báo cáo về trách nhiệm xã hội của công ty) của chúng tôi.Trong năm 2015, Boehringer Ingelheim đạt được doanh thu thuần khoảng 15.8 tỉ đô-la (14.8 tỉ euro). Tỷ lệ chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) lên đến 20.3 phần trăm của doanh thu thuần của công ty.Để biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng www.boehringer-ingelheim.us, hoặc theo dõi chúng tôi trên Twitter @BoehringerUS.Tài liệu tham khảo1 Incidence and Death Rates* for Selected Cancers by Race and Ethnicity, US, 2007-2011. American Cancer Society. Available at:2 Asian American Cancer Health Disparities. The National Center for Reducing Asian American Cancer Health Disparities. Available at:3 Shi, Y. MD, et al. A Prospective, Molecular Epidemiology Study of EGFR Mutations in Asian Patients with Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer of Adenocarcinoma Histology (PIONEER). Journal of Thoracic Oncology: February 2014 - Volume 9 - Issue 2 - p 154–162. Available at:4 Quest Diagnostics. Lung Cancer Mutation Panel (EGFR, KRAS, ALK). Available at:5 American Cancer Society. Available at:6 Lung Cancer (Non-Small Cell). American Cancer Society. Available at: