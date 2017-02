Tuần lễ thứ 5 của ông Trump: vẫn sôi động về vụ Nga, đuổi di dân và tấn công truyền thông

Associated Press 24/2/2017

Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Reince Priebus



Đài CNN tường thuật ngày 23/2/2014 rằng Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Reince Priebus đã yêu cầu Phó giám đốc FBI Andrew McCabe lên tiếng phủ nhận những thông tin từ truyền thông Mỹ cho biết đội ngũ tranh cử của ông Trump thường xuyên liên lạc với tình báo và giới chức chính phủ Nga.

Có tin tiết lộ ông Priebus gặp ông McCabe tới 2 lần, và gặp cả Giám đốc FBI James Comey, để yêu cầu điều này. Nhưng các lãnh đạo FBI đã từ chối lời yêu cầu của Tòa Bạch Ốc.

Việc yêu cầu này đã vi phạm vào quy định cấm TBO liên lạc với FBI về một vấn đề đang được điều tra, đặc biệt các nhân vật bị điều tra lại là người của TBO.

Ông Trump và những nhân vật thân tín của ông trong TBO đã liên tục cáo buộc là các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ đã loan tin thất thiệt, tuyệt đối không hề có sự liên lạc nào giữa ủy ban tranh cử của ông Trump với Nga.

Tuy nhiên, cũng do báo Washington Post và New York Times đưa tin mà cựu Tướng Flynn, cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, đã phải từ nhiệm ngày 13-2 vừa qua vì đã gọi điện thoại cho đại sứ Nga nói về vụ cấm vận - do TT Obama áp đặt lên chính quyền Putin vì đã can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ 2016 với mục tiêu giúp ông Trump thắng cử.

Ủy ban tình báo lưỡng viện Hoa Kỳ cũng đang tiến hành nhiều cuộc điều tra về mối quan hệ giữa Nga và chiến dịch tranh cử của ông Trump hầu thao túng nền dân chủ Mỹ.

Tờ New York Times tiết lộ là các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã thu được những cú điện thoại giữa giới chức tình báo Nga và đội ngũ tranh cử của ứng viên Trump năm 2016.

Vấn đề đặt ra ở đây là nếu các cuộc điều tra không bị quốc hội do đảng Cộng hòa nắm đa số và những người thân ông Trump trong FBI ỉm đi, và chứng cớ cho thấy phải đưa đội ngũ của ông Trump ra tòa, thí dụ như cựu Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, thì liệu Bộ trưởng Tư pháp Jeff Session có dám truy tố những người này không? ông Session có thể hành xử khách quan và công bằng không khi chính ông được ông Trump đề cử và đã từng là nhân sự cao cấp trong ủy ban tranh cử của ông Trump.

Người ta nhớ lại năm ngoái, các giới chức đảng Cộng Hòa đã chỉ trích mạnh mẽ việc bà Bộ trưởng Tư pháp lúc đó là Loretta Lynch, đã gặp gỡ cựu TT Bill Clinton tại phi trường và có một cuộc trao đổi dài, dù bà Lynch nói chỉ là thăm hỏi bình thường về chuyện gia đình, trong lúc vụ bà Clinton dùng email riêng cho công việc đang bị FBI - một cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp - điều tra. Trước làn sóng dị nghị của dư luận, bà Lynch đã phải tự rút lui khỏi cuộc điều tra và dành quyền quyết định cho cơ quan FBI cũng như các công tố viên của bộ Tư pháp.

Các dân biểu và thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ đã kêu gọi phải thiết lập một ủy ban điều tra độc lập, giống như cuộc điều tra vụ khủng bố ngày 11/9/2001, về sự can thiệp của Nga vào nội tình Hoa Kỳ và mối liên hệ Trump-Nga. Giới chức đảng Cộng hòa đã làm ngơ trước đề nghị này. Tuy nhiên, trước áp lực của dư luận bao gồm truyền thông, dân báo và tiếng nói trực tiếp của người dân vang lên đông đảo, mạnh mẽ tại các buổi họp “townhall meeting” với các chính giới, có một số dân biểu và thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã đồng ý với các đồng nghiệp bên Dân chủ.



Mới đây nhất, một giới chức cao cấp của đảng Cộng Hòa, Dân biểu Darrell Issa (R-Calif.) đã lên tiếng hôm 25/2 cổ võ cho một ủy ban điều tra độc lập vụ Nga.

Thượng nghị sĩ tiểu bang Maine Susan Collins - đảng Cộng Hòa



Theo nguồn tin của tờ Washington Post (22/2/2017), Thượng nghị sĩ Susan Collins của đảng Cộng Hòa cho biết Ủy ban Tình báo của bà tại Quốc hội có quyền gởi trát buộc ông Trump phải đưa hồ sơ thuế để tìm hiểu rõ mối liên hệ của ông với Nga, nếu xét thấy cần thiết.

Các nhà làm luật đảng Dân Chủ tại lưỡng viện đã đốc thúc việc này từ lâu, nhưng các đồng nghiệp thuộc đảng Cộng Hòa vẫn còn dậm chân tại chỗ. Sự lên tiếng của TNS Collins là một biệt lệ.

Các giới chức nghi ngờ khi ông Trump đã hết lời khen ngợi Putin và chủ trương thiết lập mối bang giao thân thiện với Nga trong suốt thời gian tranh cử và ngay cả sau khi nhậm chức. Người ta nghi có thể vì do Nga đang giữ những điều bí mật về ông Trump như kết luận của một nhân viên tình báo Anh uy tín ghi lại trong tập hồ sơ điều tra của ông,

hay đây là một hình thức “trao đổi” vì quyền lợi cá nhân giữa đôi bên do Nga đã giúp ông Trump thắng cử và bây giờ là lúc đền đáp lại.

Tòa Bạch Ốc và ông Trump tăng cường tấn công truyền thông - cấm cửa một số cơ quan lớn

Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Sean Spicer. Ảnh: Reuters



Tòa Bạch Ốc (TBO) đã cấm một số hãng truyền thông như CNN, New York Times, LA Times the Hill, Buzfeed và Politico tham dự cuộc họp báo thường ngày hôm 24/2. Trong khi đó, nhiều hãng truyền thông bảo thủ nhỏ hơn như One America News Network, Breitbart, Washington Times được tham dự, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ, chống đối và cáo buộc chính quyền Trump phân biệt đối xử.

Hiện tượng ngăn cản báo chí tham dự họp báo tại TBO chưa từng xảy ra trong một xã hội tôn trọng quyền tự do ngôn luận như tại Hoa Kỳ.

Phóng viên AP và Time magazine đã tẩy chay cuộc họp báo để phản đối. Hiệp hội Phóng viên TBO (White House Correspondence Association - WHCA) cũng không chấp nhận hành động “cấm cửa” truyền thông này.

Văn phòng PR - quan hệ công chúng - của CNN chỉ trích TBO: "Đây là cách họ đáp trả khi bạn đăng những sự thật mà họ không thích." Cuộc họp báo đã không được ghi hình lại như mọi lần.

Ông Trump đã liên tục chỉ trích truyền thông, càng ngày càng nặng lời, gọi họ là “Fake News”, loan tải tin bịa đặt, là những người “thiếu thành thật nhất”, và là "kẻ thù của nhân dân." Tại Hội nghị của Ủy ban Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) hôm 24/2, ông Trump càng được dịp tấn công truyền thông không tiếc lời.

Lý do và mục tiêu của ông Trump rất rõ rệt, theo nhận định của giới phân tích chính trị và tâm lý. Là một người “ái kỷ” cao độ, ông Trump không chấp nhận bất cứ sự chỉ trích nào vì luôn thấy là mình đúng, và theo chủ trương “destruction” của thiết kế gia chính sách Steve Bannon của ông Trump, thì mục tiêu của họ là triệt tiêu toàn bộ hệ thống đương thời để xây dựng một xã hội theo cách riêng rất tiêu cực và hủy hoại của họ. Ông Trump cũng thường có những phát biểu hay tweet mang tính “giựt gân” hoặc tạo xôn xao để đánh lạc hướng dư luận từ những vấn đề khó khăn hay sai trái mà ông đã vấp phải.

Nhiều cơ quan truyền thông lớn như Bloomberg, CNN, The New York Times, The Los Angeles Times, Politico, Buzzfeed và Vanity Fair đã tuyên bố không tham dự dạ tiệc của WHCA năm nay để chống lại hiện tượng tấn công truyền thông của TT Trump. Buổi dạ tiệc truyền thống hàng năm này để gây quỹ cho sinh viên trong ngành truyền thông, thường được Hiệp hội mời tổng thống và các giới chức TBO. Đây là một dịp vui, thân mật giữa truyền thông và TBO. Hai bên trao đổi những câu nói móc nhau để chọc cười. Vanity Fair cũng là cơ quan cùng đứng ra tổ chức dạ tiệc này, nhưng năm nay đã tẩy chay không tham dự.

Tối ngày 25/2, ông Trump đã gởi tweet tuyên bố không tham dự dạ tiệc WHCA, tổ chức vào ngày 29 tháng 4 tại Hinckley Hilton W.D.C. Đây là lần đầu tiên một vị tổng thống từ chối không tham dự sinh hoạt truyền thống từ năm 1921 (trừ TT Ronald Reagan năm ông bị ám sát hụt ngày 30/3/1981 và phải nằm bệnh viện).

Diễn viên kiêm đạo diễn Zach Braff đã đề nghị tài tử Alec Baldwin, người nổi tiếng trong vai đóng nhại ông Trump của chương trình truyền hình tối thứ Bảy – Saturday Night Live, sẽ xuất hiện thay thế TT Trump. Cũng có người đề nghị mời cựu TT Obama hay TT Bush (43rd) tham dự. ​

Chương trình đuổi di dân tiếp tục bị chống đối, tốn hơn $600 tỷ tiền thuế của dân

Trong khi ông Trump vẫn lớn tiếng tuyên bố đuổi di dân bất hợp pháp mà ông cho rằng toàn là “những kẻ tội phạm nặng, bao gồm băng đảng, buôn bán thuốc phiện, cướp giật, hiếp dâm ... ra khỏi nước hàng loạt thật nhanh, thật mạnh bằng quân đội, để giữ gìn an ninh quốc gia”, như ông đã tuyên bố tại hội nghị CPAC hôm 24/2, thì hôm trước đó, Bộ trưởng Nội an John Kelly đã phải trấn an dư luận là “sẽ không hề có vụ trục xuất hàng loạt; sẽ không dùng biện pháp quân sự,” trong chuyến viếng thăm Mexico hôm 23/2 cùng với Ngoại trưởng Rex Tillerson.

Tuy nhiên, chính phủ Trump vẫn ra lệnh cho các cơ quan chính quyền khắp nước quy tụ và trục xuất bất cứ ai cư ngụ bất hợp pháp dù họ có vi phạm luật pháp hay không.

Nếu chính phủ Trump cương quyết đuổi hết 11 triệu người đang làm việc và cư ngụ bất hợp pháp tại Mỹ, sự tốn kém sẽ từ $420 tỷ tới $620 tỷ Mỹ kim trở lên, theo dự đoán của American Action Forum (AAF). Ngoài ra, việc này còn ảnh hưởng tới tổng sản lượng quốc gia ở mức lớn, tương đương với dẹp bỏ sản xuất toàn bộ tiểu bang Texas, khoảng $1.5 trillion (chỉ đứng thứ nhì toàn quốc sau California).

Con số $600 tỷ bao gồm khoảng $100 tỷ tới $300 tỷ tiền ruồng bắt và đưa tất cả những di dân bất hợp lệ ra khỏi nước, một chương trình sẽ kéo dài khoảng 20 năm, sẽ tốn thêm khoảng $315 tỷ để ngăn chặn không cho họ trở lại, theo nhóm phân tích AAF.

AAF phỏng tính việc trục xuất 11 triệu di dân bất hợp pháp sẽ khiến lực lượng lao động tại Mỹ giảm 6.4% trong 20 năm, do đó mức tiêu thụ giảm với tỷ lệ tương đương, và tới 20 năm nữa thì tổng sản lượng quốc gia sẽ mất gần 6%, tương đương khoảng $1.6 trillion bao gồm tiền lương, tiền chi tiêu và các hoạt động kinh tế khác.

Bộ Nội An đưa bằng chứng không có nguy cơ khủng bố từ di dân

Biểu tình tại Los Angeles International Airport. Photo: David McNew/Getty Images



Theo tin tức của thông tấn xã AP, Bộ Nội an Hoa Kỳ đã đưa cho TT Trump một phúc trình dài 3 trang, nói là không hề có nguy cơ khủng bố từ di dân đến từ 7 quốc gia Hồi giáo trên danh sách cấm của ông Trump vào đầu tháng 2 vừa qua.

Bản phúc trình cho biết trong sáu năm vừa qua, các thành phần khủng bố sinh ra bên ngoài Hoa Kỳ đến từ 26 quốc gia nhưng hầu hết không nằm trong danh sách 7 nước này. Báo cáo được ông Trump yêu cầu thực hiện sau khi sắc lệnh di trú của ông bị tòa Kháng án khu vực 9 cấm thi hành. Đây là một điều trái ngược vì đáng lẽ việc nghiên cứu nguy cơ khủng bố phải được thực hiện trước khi sắc lệnh được ban hành.

Trên thực tế, những tay khủng bố tấn công Hoa Kỳ vào ngày 11/9/2001, tất cả đều đến từ các quốc gia không nằm trong 7 nước bị ông Trump cấm. Một điểm đặc biệt nữa là đa số các tay khủng bố này đến từ Saudi Arab – không nằm trong 7 nước. Người ta nghĩ rằng Saudi Arab được đặc miễn vì là nơi ông Trump có liên hệ làm ăn buôn bán.

Báo cáo của Bộ Nội an (DHS) này đã được một nguồn giấu tên rò rỉ ra bên ngoài, nhưng TBO đã lên tiếng phủ nhận. Trong khi đó thì phát ngôn nhân của DHS đã công nhận có bản phúc trình, nhưng nói là 3 trang rò rỉ đã không đưa ra toàn bộ các chi tiết.

TBO cho biết một sắc lệnh mới liên quan tới di trú sẽ được ban hành trong nay mai.

Ông Trump thề xây dựng quân đội lớn mạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ

Trong bài phát biểu tại hội nghị của Ủy ban Hành động Chính Trị mang tính bảo thủ (CPAC), Tổng thống Trump cho biết sẽ yêu cầu một lượng ngân sách khổng lồ để “xây dựng quân đội lớn mạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Ông Trump cho biết mục tiêu nâng cấp quân đội trong cả hai khả năng tấn công và phòng thủ để làm cho quốc phòng Mỹ “lớn hơn, tốt hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.”

Hôm nay, 27/2/2017, ông Trump cho biết con số ngân sách quốc phòng sẽ được tăng thêm 10%, lên tới 54 tỷ MK.

Các phân tích gia đặt câu hỏi: không biết ông sẽ lấy tiền ở đâu để tăng cường quân đội trong khi hứa sẽ giảm thuế, giảm nợ, không đụng tới những khoản chi lớn như Medicare và Social Security, vừa lại muốn gia tăng đầu tư vào đường xá, cầu cống, muốn xây bức tường ngăn biên giới Mễ-Mỹ.

Cha của Người Nhái hy sinh trong vụ hành quân Yemen từ chối gặp tổng thống trong buổi lễ tưởng niệm

Getty/U.S. Navy

Donald Trump and Chief Special Warfare Operator William "Ryan" Owens



Cha của Người Nhái William Ryan Owens, người đã hy sinh trong cuộc hành quân Yemen ngày 27/1 đã từ chối gặp ông Trump, đồng thời đòi cuộc hành quân - mà theo dư luận là được quyết định một cách cẩu thả, phải được điều tra.

Ông Bill Owens, một cựu chiến binh và cảnh sát điều tra đã về hưu, nói với tờ Miami Herald hôm 26/2 là ông đã nói là “không muốn gặp ông Trump” khi cả hai người tới phi trường quân sự Dover để tham dự lễ nhận xác của con ông.

“Tôi muốn một cuộc điều tra,” ông nói.

Cuộc hành quân đầu tiên do ông Trump quyết định tại một bàn ăn tối, theo tin tức rò rỉ và các cuộc điều tra độc lập của truyền thông cho biết. Cuộc tấn công tìm khủng bố đã thiếu nghiêm túc, thiếu chuẩn bị và coi như đã thất bại khiến Người Nhái Owens, 36 tuổi và là cha của 3 đứa con nhỏ ở Illinois, bị thiệt mạng. Có 16 thường dân gồm nhiều phụ nữ và trẻ em, và 14 tay súng phía địch bị hạ sát.

Người cha mất con chia sẻ: “Tôi nói với họ là tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng lương tâm tôi không cho phép tôi nói chuyện với ông ta. Tại sao ở thời điểm này lại phải thực hiện một điệp vụ ngu xuẩn như vậy, khi ông ta nhậm chức chưa được 1 tuần? Tại sao? Hai năm trước đó, không có bước chân quân đội tại Yemen - mọi chuyện được thực hiện bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái - bởi vì không có một mục tiêu nào xứng đáng để hy sinh mạng sống của một công dân Mỹ. Tự dưng bây giờ, lại phải bày trò để phô trương thành tích?”

Tòa Bạch Ốc luôn biện hộ là cuộc hành quân đã được nội các của cựu TT Obama lên chương trình, TT Trump chỉ thực hiện. Nhưng các phụ tá của TT Obama nói là trong buổi họp ngày 6/1/2017 với các giới chức quân đội, quốc phòng và tình báo, tổng thống Obama chưa bao giờ ra lệnh hành quân khi các dữ kiện được trình bày, vì ông cho rằng cuộc hành quân tới Yemen sẽ làm tăng sự can thiệp của Mỹ vào một đất nước đã quá tang thương vì chiến tranh. TT Obama để tân tổng thống Trump quyết định sau khi nhậm chức ngày 20/1.

Đa số người Mỹ đòi bảo vệ Obamacare; GOP chưa có chương trình thay thế

(AP) 24/2/2017 — Tuy Tổng thống Trump và nội các, cũng như những chính giới đảng Cộng hòa luôn hứa là sẽ phải dẹp bỏ Obamacare ngay và thay thế bằng một chương trình hay hơn, nhất là ông Trump hứa sẽ dẹp ngay Obamacare trong ngày đầu tiên làm tổng thống. Tuy nhiên, hiện nay chưa ai trong đảng Cộng hòa đưa ra được một chương trình cụ thể nào để thay thế.

Ông Trump tuyên bố trong buổi họp với CPAC là luật bảo hiểm sức khỏe ACA của cựu Tổng thống Obama chỉ giúp được “rất ít người.” Trong khi thống kê cho biết từ khi ACA (tức Obamacare) được áp dụng trong 3 năm qua, có hơn 20 triệu người đã mua được bảo hiểm mà trước đây họ không có khả năng vì quá đắt, hoặc bị từ chối vì đã mang bệnh.

Ông Trump và các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa trong 6 năm qua gọi Obamacare là một thảm họa. Tuy nhiên, làn sóng chống đối của người dân, thể hiện rõ rệt qua các buổi gặp gỡ trực tiếp với các dân biểu hay thượng nghị sĩ nổ ra khắp nước, càng ngày càng gia tăng. Qua đó, người dân đòi hỏi phải bảo vệ Obamacare, có thể sửa đổi cho tốt hơn, nhưng không được hủy bỏ. Họ cũng đòi các chính giới phải mở các cuộc điều tra độc lập về vụ Nga thao túng cuộc bầu cử Mỹ và có liên lạc với đội ngũ của ông Trump.

Theo thăm dò mới nhất hôm 24/2 của Public Policy Polling, 50% người ủng hộ ACA so với 38% chống đạo luật này. Trong khi đó, cuộc thăm dò của Pew Research Center hôm 23/2 cho thấy 54% ủng hộ so với 43% chống.



Cựu Chủ tịch Hạ viện John Boehner thuộc đảng Cộng Hòa hôm 23/2 đã nói thẳng với các cơ quan truyền thông là đảng Cộng Hòa không có chương trình gì để có thể thay thế Obamacare. “Họ sẽ chỉ sửa lại một chút,” rồi cho là đã thay thế.

Hàng loạt giáo sư luật đã nộp đơn khiếu nại cố vấn của ông Trump với Ủy ban Đạo Đức về tội nói dối

Cố vấn Kellyanne Conway của Tổng thống Trump phải bị trừng phạt về tội nói dối liên tục, vì vừa vi phạm đạo đức vừa là hành xử không chuyên nghiệp, theo một lá thư chống đối do 15 giáo sư luật khắp nước ký tên.

Những vị giáo sư từ các đại học danh tiếng Hoa Kỳ như Yale, Georgetown, Fordham và Duke đã chính thức nộp lá thư khiếu nại này, với nội dung có câu: “Lối hành xử của bà Conway đã sỉ nhục ngành luật.”

Bà Conway tốt nghiệp bằng luật tại đại học George Washington University Law School, đậu bằng hành nghề của Washington D.C. năm 1995, dù hiện đang bị treo bằng vì không đóng tiền lệ phí hàng năm.

Lá thư khiếu nại được nộp cho Hội đồng Kỷ luật (Office of Disciplinary Counsel of the Board of Professional Responsibility) ngày 25/2/2017.

Lá thư khiếu nại liệt kê những lần nói dối của bà Conway như vụ tàn sát Bowling Green mà bà bịa ra để bênh vực sắc lệnh di trú của ông Trump. Trên thực tế, không hề có cuộc khủng bố chết người nào xảy ra tại Bowling Green. Bà Conway cũng gọi những điều bịa đặt, nói dối mà ông Trump và đội ngũ của ông đưa ra là “alternative facts” (dữ kiện thay thế). Bà Conway còn vi phạm luật đạo đức cấm một nhân viên chính phủ quảng cáo cho một thương vụ. Là luật sư, bà Conway phải dư biết về điều luật này khi quảng cáo hàng hóa của con gái ông Trump là Ivanka Trump ngay trên truyền hình toàn quốc.

Lá thư kết luận là một luật sư với nhiều vi phạm và thiếu thành thật như vậy cần phải treo bằng.

Chưa thấy Tòa Bạch Ốc lên tiếng về việc này.