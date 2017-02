Về Hưu Sống Tốt Nhất Là Ở Florida, Cali Xếp Hạng 32

Tại những vùng thuận lợi nhất của Hoa Kỳ, hầu hết những người về hưu đều dựa vào An Sinh Xã Hội hay tiền hưu bổng để chi trả tất cả những chi tiêu của cuộc sống của họ. Các phúc lợi An Sinh Xã Hội gia tăng dần với lạm phát tại địa phương, nhưng chúng thay thế chỉ 40% số tiền lương nếu bạn là một công nhân trung bình, theo Trung Tâm Ngân Sách và Các Ưu Tiên Chính Sách cho biết.Nếu về hưu vẫn là dấu hỏi lớn đối với bạn bởi vì tiền bạc, thì hãy xem xét đến việc chọn chỗ ở đối với một tiểu bang giúp bạn giữ lại nhiều tiền trong túi bạn mà không đòi hỏi một sự thay đổi lối sống nào quan trọng cả.Để giúp bạn tìm ra nơi ổn định lâu dài và thuận lợi gọi là nhà, các nhà phân tích của WalletHub so sánh 50 tiểu bang và Thủ Đô qua 31 chỉ số chính của sự thân thiện với người về hưu. Phân tích trắc nghiệm khả năng chi trả, các yếu tố liên quan đến sức khỏe và phẩm chất của cuộc sống nói chung.Sau đây là xếp hạng 10 tiểu bang có điểm cao nhất, trong đó California lọt xuống hạng 32.1- Florida2- Wyoming3- South Dakota4- Iowa5- Colorado6- Idaho7- South Carolina8- Nevada9- Delaware10- Wisconsin.