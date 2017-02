2 Bờ Biển San Diego Bầu Vào 25 Bờ Biển Đẹp Nhất Hoa Kỳ

SAN DIEGO – Tuyệt vời vùng biển California vẫn là ở quận San Diego, nơi nắng ấm và cát mịn nổi tiếng.Giải thưởng do du khách chọn Trip Advisor's Travelers' Choice trao cho 25 vùng biển đẹp nhất Hoa Kỳ, trong đó có 2 bờ biển ở quận San Diego.Bờ biển La Jolla Shores Park (hạng thứ 21) và bờ biển Carlsbad State Beach (hạng thứ 24) vào danh sách 25 biển tuyệt vời nhất Hoa Kỳ.Giải này dựa trên trả lời từ hơn 8,000 du khách trong thòi lượng 12 tháng.Nhưng 3 vùng biển được chọn đẹp nhất Hoa Kỳ là:- Siesta Beach, ở thành phố Siesta Key, Fla.,- Ka'anapali Beach, ở Maui, Hawaii, và- St. Pete Beach, ở St. Pete Beach, Fla.Tiểu bang California cũng nằm trong nhóm tiểu bang hàng đầu được du khách chọn khi muốn thăm biển.Nhưng 3 nơi hàng đầu để thăm biển là các tiểu bang:- Florida,- Hawaii và- California.Bờ biển nào ngoài Hoa Kỳ được chọn là đẹp nhất? Không thấy Nha Trang… Danh sách đẹp nhất bầu ra theo thứ tự là:- Baia do Sancho, ở thành phố Fernando de Noronha, Brazil;- Grace Bay, ở Providenciales, Turks and Caicos;- Eagle Beach, ở Palm, Eagle Beach, Aruba; đồng hạng là biển Playa Paraiso, ở Cayo Largo, Cuba.