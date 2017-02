11,000 Triệu Phú Dọn Tới Úc Năm 2016, Nhiều Nhất, 10,000 Triệu Phú Vào Mỹ, 8,000 Triệu Phú Vào Canada

Úc là nơi đến hàng đầu để các triệu phú dời tới ở.Khoảng 11,000 triệu phú đã dời tới Úc trong năm 2016, theo một phúc trình mới bởi công ty nghiên cứu giàu có New World Wealth cho biết. Trong khi đó có 8,000 triệu phú dời tới Úc ở trong năm trước đó.Hoa Kỳ và Anh Quốc có truyền thống thu hút số lượng di dân giàu có cao nhất. Nhưng sự quyến rũ của nước Úc đã gia tăng trong nhiều năm gần đây, đặc biệt đối với các công dân giàu có của Trung Quốc và Ấn Độ.New World Wealth nói rằng việc các triệu phú di cư tới Úc là do sức thu hút của lối sống ở xứ nắng ấm Úc, cũng như hệ thống chăm sóc sức khỏe được chấm điểm cao của đất nước này, mà được xem là tốt hơn tại Hoa Kỳ và Anh Quốc.Úc được xem là nơi an toàn để sống và nuôi con, và nó biệt lập về mặt địa lý nên tránh được những xung đột tại Trung Đông và khủng hoảng tị nạn tại Châu Âu.Kinh doanh cũng được xem là đóng vai trò quan trọng: Úc là cơ bản tốt để làm kinh doanh trong các quốc gia Á Châu đang trỗi dậy như Trung Quốc, Nam Hàn, Tân Gia Ba, và Ấn Độ, theo các nhà nghiên cứu cho biết.Khoảng 11,000 triệu phú dời tới Úc trong năm 2016, theo nghiên cứu từ New World Wealth cho biết.Hoa Kỳ vẫn được xem là nơi đến hấp dẫn cao, chào đón 10,000 triệu phú ngoại quốc vào năm ngoái. New World Wealth dự đoán nhu cầu vẫn còn cao.Canada cũng đã chứng kiến sữ gia tăng tới 8,000 triệu phú mới đến các bờ biển của nước này. Nhiều công dân giàu có Trung Quốc đang dời tới Vancouver trong khi các triệu phú từ Âu Châu thì thường đến nhiều nhất tại Toronto và Montreal.