Được Trump Cử Làm Bộ Trưởng: Ross Từng Có Xưởng May Ở TQ

WASHINGTON -- Tỷ phú Wilbur Ross, người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Thương Mại Hoa Kỳ, từng nhiều lần tố cáo Trung Quốc đã “trộm việc làm” của công nhân Mỹ vì thương mại bất công.Tuy nhiên, tại một khu công nghiệp ở thành phố Jiaxing, chỉ 2 giờ lái xe cách Thượng Hải, Ross đầu tư vào một công ty may dệt chuyên về vải denim fabric (vải quần jeans).Công ty ở Jiaxing mở cửa năm 2007, thuộc sở hữu một công ty Mỹ, lúc đó thuộc sở hư4ữu từ một công ty may dệt do Ross làm chủ.Cơ xưởng đó xây lên nhằm tiết kiệm chi phí: sản xuất từ kỹ nghệ may dệt Hoa Kỳ dọn snag Trung Quốc, và công ty này mở xưởng ở Jiaxing nhằm cắt giảm nhân viên ở cơ xưởng chính tại North Carolina.Ross đã bán công ty may dệt vài tuần trước cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ.Văn phòng của Ross và công ty chuyên về vải denim từ chối trả lời phỏng vấn của CNBC.Tỷ phú Ross hồi tháng 1/2017 nhiều lần chỉ trích TQ, nói với các dân cử Mỹ rằng TQ là “bảo hộ thương mại” nhiều nhất trong các nền kinh tế lớn, và rằng cán bộ TQ nói nhiều về tự do mậu dịch nhưng thực tế thì không.