Âm Nhạc: Phê như Ma Túy, Gây Nghiện

WASHINGTON – Các khoa học gia khảo sát về phản ứng não bộ nhân loại khi làm tình, khi phê ma túy và khi nghe nhạc rock n roll, đã khám phá ra rằng cả 3 thứ này đều phê như nhau, theo tạp chí Popular Science.Nhà khoa học não bộ Daniel Levitin, người từng viết tác phẩm “This Is Your Brain on Music” (Đây Là Não Bộ Của Bạn về Âm Nhạc), từng ghi nhận rằng khi âm nhạc “đánh trúng” bạn, bạn sẽ không cảm giác gì về đau đớn.Tạp chí Scientific Reports ghi nhận về cuộc nghiên cứu và có kết quả từ một nhóm khoa học gia ở đại học McGill University, cho thấy âm nhạc có hiệu năng như thuốc gây nghiện opiods, khi thí nghiệm trên thú vật cho thấy cùng những khu vực trên não bộ ảnh hưởng bởi opioids đều bị ảnh hưởng bởi thực phẩm và sex, nhưng nghiên cứu này không chỉ ra thú vật có ưa nghe nhạc hay không.Nhưng thí nghiệm trên người đã đo được các phản ứng từ não bộ, khi nhóm nghiên cứu thực hiện với 17 người tham dự và cho nghe nhiều ca khúc – trong đó có nhạc của nhạc sĩ Radiohead với bản "Creep," nhac sĩ Pink Floyd với bản "Comfortably Numb," nhac sĩ Mozart với bản "Overture: The Marriage of Figaro."Kết quả cho thấy ngay cả nhac buồn cũng cho hiệu ứng khoái lạc, tiết ra cùng hóa chất (prolactin) mà các bà mẹ tiết ra khi cho con bú sữa.Và khi người tham dự được cho dùng thuốc naltrexone trước khi nghe ca khúc họ ưa thích, phản ứng đối với nhạc của họ bị thiếu vắng. Vì thuốc naltrexone làm não bộ ngưng tiếp nhận phản ứng hóa chất.Kết luận: âm nhạc tương đương thực phẩm, ma túy, sex…