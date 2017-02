Guatemala: Cấm Women on Waves Phá Thai Giữa Biển

GUATEMALA CITY - Tổ chức “Women on Waves” định giúp phụ nữ Guatemala muốn phá thai sớm vì các hạn chế của luật pháp – ở đất nước phiá nam Mexico, phá thai chỉ là hợp pháp khi tính mạng thai phụ bị đe dọa.Tàu quân đội đã ra biển nghênh cản tàu phá thai của Hoà Lan tại hải phận quốc tế gần Guatemala. 1 khiếu nại của quân đội đuợc chính quyền của TT Jimmy Morales Morales loan báo ghi rõ “Không cho phép”.Phong trào nữ quyền “Women on Waves” phản đối hành động của hải quân là ngăn trở quyền hợp pháp chống lại các hạn chế của nhà nước và quyền phá thai an toàn. Họ cũng nại lý do truyền nhiễm Zika. Nhóm cho biết hàng năm có trung bình 65,000 phụ nữ phá thai trái phép và không an toàn tại Guatelama.Women on Waves định dùng xuồng máy chuyển mỗi lần 5 thai phụ ra tàu Hoà Lan để phá thai.1 bác sĩ chuyên khoa Austria làm việc trên tàu này xác nhận: thuốc trục thai là an toàn 99% và đuợc tổ chức y tế thế giới (WHO) chấp thuận.Ngoài ra, phe chống phá thai gồm đa số là tín đồ Thiên chuá giáo chuẩn bị biểu tình ngăn cản.