7 Triệu Hài Nhi Sinh Non Chết Vì Ô Nhiễm; Stockholm: Hút Thuốc Có Liên Quan Sinh Non

STOCKHOLM - Ban nghiên cứu của Stockholm Environment thuộc trường đại học York của Thụy Điển tìm hiểu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường với các trường hợp sinh non cho biết hạt ô nhiễm PM 2.5 là yếu tố rủi ro toàn cầu với hài nhi sinh trước tuần lễ thứ 37.Tính toán của các nhà nghiên cứu Thụy Điển ghi: mức độ ảnh hưởng năm 2010 là 18%, nghĩa là 2.7 triệu hài nhi sinh thiếu tháng – đa số tại Nam Á, Đông Á, Bắc Phi, Trung Đông và phiá nam Sahara. Đói nghèo, thiếu chăm sóc và tuổi của thai phụ cũng là những yêu tố có ảnh hưởng.Nhà nghiên cứu dẫn đầu Christopher Mattey nói: cuộc khảo sát này nhận ra không khí ô nhiễm ảnh hưởng sức khoẻ con người, góp phần vào nguy cơ chết non và hậu quả lâu dài với đời sống của số hài nhi sống sót.Giám đốc Johan kuylenstierna của Viện môi trường nói “cần hành động cụ thể và tích cục để giảm ô nhiễm”.Tuy các nguồn tự nhiên của hạt ô nhiễm PM 2.5 là hại, các nguồn do loài người gây ra đóng 1 vai trò lớn hơn. Tại Nam Á và Đông Á, các nguồn do người gây ra chịu trách nhiệm hơn 80% ô nhiễm – 2 vùng này có tỉ lệ ảnh hưởng gây ra sinh non cao nhất có liên quan với PM 2.5.Hoa Kỳ ghi nhận 50,000 trường hợp thiếu tháng năm 2010 gây ra nhiều chi phí liên quan trị giá tổng cộng 51,600 MK/vụ.Tổ chức y tế thế giới (WHO) ước lượng 7 triệu hài nhi sinh non chết năm 2012 vì ô nhiễm không khí.