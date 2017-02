CHÀO cờ đầu năm ĐINH DẬU 2017

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM - MIỀN TÂY NAM HOA KỲ

Sau cơn giông tố mạnh mẽ đánh vào miền nam California 48 giờ trước đó, 14 Liên Đoàn Hướng Đạo miền Tây Nam Hoa Kỳ đã tiến hành ngày Chào Cờ Đầu Năm Đinh Dậu 2017 tại khuôn viên Hungtinton Beach Library Park, thành phố Huntington Beach, vào ngày Chủ nhật 19 tháng 2 năm 2017

Cgày Chào Cờ Đầu Năm hằng năm được tổ chức nhằm mục đích cho hơn 2,500 đoàn sinh, trưởng, và phụ huynh sinh hoạt trong thân tình anh chị em Hướng Đạo Việt Nam. Trọng tâm sinh hoạt của ngày này cho các em đoàn sinh thắt chặt thêm “tình nghĩa anh em,” và biết thêm về cội nguồn.

Tham gia ngày Chào Cờ Đầu Năm năm nay gồm các Liên Đoàn Hướng Đạo: Bạch Đằng Giang, Chi Lăng, Chí Linh, Hoa Lư, Hướng Việt, Hùng Vương, Quang Trung-Ngọc Hồi, Lạc Việt, Lam Sơn, Thăng Long, Trùng Dương, Trường Sơn, Vạn Kiếp, và Văn Lang.



Năm nay Liên Đoàn Chi Lăng được ủy quyền cho công tác tổ chức cho ngày Chào Cờ Đầu Năm. Kế hoặch đã khởi công từ nhiều tháng trước với chủ đề Chiến thắng Xuân Kỷ Dậu 1789 và 14 Liên Đoàn được chia thành 4 nhóm: Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa, và Thăng Long nhằm nhắc nhở đến 4 địa danh oai hùng của Chiến Thắng Xuân Kỷ Dậu 1789.

Dưới những đợt mưa rào còn đổ xuống sau cơn bão, các Liên Đoàn Hướng Đạo đã lục tục tập họp từ lúc trời bắt đầu sáng. Lần lượt các cột cờ, kỳ đài, cây nêu, bàn thờ Tổ, cổng “thôn” (nhóm) được dựng lên, dù mưa bắt đầu rơi tầm tả.



Chương trình tổng quát từ 9:00 sáng đến 4: 00 chiều gồm 3 phần: Lễ Chào Cờ Chung ,Tế Lễ Đầu Năm/Múa Lân/Văn Nghệ, và sinh hoạt Các Ngành Ấu, Thiếu, Thanh, và Phụ Huynh.

9 giờ sáng, quan khách lần lượt đến đất trại. Hiện diện có các trưởng trong Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, làng Bách Hợp Quảng Tế, làng Bách Hợp Vạn Kiếp, San Diego, phái đoàn Boy Scouts of America, Orange County Council do châu trưởng ( Scout Executive/President) Jeffrie Herrmann dẫn đầu, và phái đoàn Girl Scouts of Orange County Council gồm trưởng Karen Hill, Jenn Gold, Michelle Dramé.





Hơn 2,500 Hướng Đạo Sinh, trưởng, và phụ huynh đã tiến hành ngày Chào Cờ Đầu Năm Đinh Dậu 2017 tại Huntington Beach Chủ Nhật 19/2/2017. Ảnh Hồ Đăng.

Đúng 10 giờ sáng, phụ tá thanh trưởng thanh đoàn 279, Phùng Quân cùng chánh tuần trưởng Trần Khuê tập họp các nhóm chuẩn bị cho nghi thức chào cờ. Nhân sự lễ chào cờ gồm có toán hầu kỳ do Crew 279, 14 Liên Đoàn Trưởng và trưởng Nguyễn Tấn Tiến, Uỷ viên đại diện HĐVN/ Miền Tây Nam Hoa Kỳ. Lễ chào cờ diễn ra theo nghi thức Hướng Đạo gồm các Quốc Ca, HĐVN hành khúc, phút mặc niệm, Lời hứa và Luật Hướng Đạo. Sau lời khai mạc của trưởng Tiến, là câu chuyện dưới cờ của trưởng Nguyễn Charles Tuấn-Tú, Liên Đoàn Trưởng Chi Lăng. Bằng Anh ngữ, trưởng Charles đã gửi gắm:

“Kính chào quý quan khách, quý Huynh Trưởng, và quý phụ huynh cùng các anh chị em Hướng Đạo Sinh,

Vào ngày 22 tháng chạp năm 1788, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ dựng bàn thờ tại Phú Xuân, lên ngôi Hoàng Đế, lấy hiệu là Quang Trung. Sau khi tuyển mộ một đạo binh và hành quân hàng trăm cây số, Ngài đọc bài hịch khích lệ với tướng sĩ tại ngoại ô Thăng Long trước khi xung trận. Giữa một buổi sáng như sáng hôm nay, trước ba quân tướng sĩ, Ngài giải thích cho họ tại sao họ phải chiến đấu để bảo vệ, truyền thống , lối sống, và văn hóa Việt Nam. Lời ngài vang vọng:“Đánh cho để dài tóc!” “Đánh cho để đen răng!”

Chúng ta đứng đây 230 năm sau, chia làm 4 thôn, Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa, and Thăng Long, để vinh danh trận đánh lịch sử giữ gìn nước Việt Nam tự chủ. Hoàng đế Quang Trung, như các bậc tiền nhân trước Ngài, đã chiến đấu để duy trì bản sắc Việt Nam. Mặc dù chịu đựng 1000 năm đô hộ, chúng ta không có mì, chúng ta có phở. Chúng ta không có chow mein, chúng ta có bún thịt nướng. Chúng ta không có Chinese New Year, chúng ta có Tết. Các điều khác biệt này là những gì kết nối chúng ta lại với nhau và định hình chúng ta là người Việt...



Về nét đặc thù Hướng Đạo Việt Nam, trưởng Charles đã nhận xét:

Với nhiều người trong chúng ta, Hướng Đạo không chỉ đơn thuần là một hoạt động. Đó là một lối sống, một dấu ấn tận trong sâu thẳm tâm hồn, nuôi dưỡng bởi lòng vị tha, mong muốn nghĩ đến và giúp đỡ người khác, làm cho cuộc đời tốt đẹp hơn. Tình yêu quê hương đất nước, thiên nhiên và đồng loại được viết trong bài ca chúng ta hát, lời thề chúng ta hứa, và tình bạn chúng ta giao kết.Hướng Đạo Việt Nam là tình bạn, tình bằng hữu trong cốt lõi "Tình Nghĩa Anh Em."Những kỷ niệm mãi mãi, những mối dây thân ái không gián đoạn, và tình bạn suốt đời mà chúng ta xây đắp được trên đường đi với các anh chị em đồng hành làm tươi đẹp chuyến viễn hành Hướng Đạo của chúng ta.



Và kết thúc bằng lời tâm huyết:

“ Khi chúng ta chiêm nghiệm về quá khứ, chúng ta cũng sẽ không bao giờ quên về tương lai. Hoàng Đế Quang Trung đã kết thúc bài hịch với dòng chữ hùng hồn này: "Đánh cho nó biết rằng nước Nam anh hùng là có chủ”

Hoàng Đế Quang Trung là anh hùng dân tộc vì Ngài đoàn kết toàn dân Việt từ mọi miền để giữ gìn di sản của chúng ta. Hãy để lịch sử ghi lại, rằng chúng ta tụ họp tại đây, ngày Chào Cờ Đầu Năm Đinh Dậu 2017, theo gương các anh hùng dân tộc, để tiếp tục cương quyết giữ gìn căn tính chúng ta như là Hướng Đạo Việt Nam.

Thật là hùng vĩ biết bao khi thấy quá nhiều Liên Đoàn, tụ họp hằng năm sau Tết, gác bỏ lại các nhu cầu riêng tư cho sự tốt đẹp chung của một mục đích to lớn hơn, để các thế hệ tương lai sẽ luôn nhớ thế nào là một Hướng Đạo Sinh! Đó là vì sao chúng ta có mặt tại đây sáng nay. Mặc dù thời tiết lạnh lẽo, chúng ta họp mặt nơi đây để tiếp nối truyền thống Việt Nam mà Tổ Tiên-Tiền Nhân của chúng ta đã hy sinh để bảo vệ. Từ chủ đề mà chúng ta chọn cho năm nay, từ các trận đánh mà chúng ta đặc tên cho mỗi Thôn khác nhau, Tôi hy vọng các bạn sẽ có thể nhận thức được các nghi lễ truyền thống một cách khác hơn... Tôi rất lấy làm vinh dự và khiêm tốn để có thể đồng hành trên chuyến viễn du Hướng Đạo với tất cả mọi anh chị em tại đây hôm nay.Một chuyến viễn du đã bắt đầu trước thời chúng ta, tự xa xưa với Tổ Tiên chúng ta, và tiếp tục tới tương lai với các Thanh, Thiếu niên của chúng ta-Sói Con, Chim Non, Thiếu Sinh, Thanh Sinh, Tráng Sinh, và Trưởng- dẫn đường cho các thế hệ tương lai. Tôi xin chấm dứt với một câu ca từ một bài hát diễn tả hay nhất cho cảm xúc này."Anh em chúng ta chung một đường lên”

Sau đó, là phần tế lễ do LĐ Văn Lang hướng dẫn. Sau ba hồi chiên trống, lần lượt các trưởng niên, trưởng, và các em đoàn sinh đại diện Miền, Làng, Thôn, Liên Đoàn lên bái Tổ. Tế lễ vừa dứt là đến màn Múa Lân do LĐ Vạn Kiếp điều động với 5 đầu lân do các em đoàn sinh Văn Lang, Chi Lăng, và Vạn Kiếp đóng góp. Cuối cùng là màn văn nghệ do LĐ Lam Sơn chủ động gồm một màn vũ của các em nữ hướng đạo sinh Thăng Long và 3 màn vũ do các em Ấu, Thiếu, Thanh LĐ Lam Sơn trình diễn. Chương trình buổi sáng kết thúc vào lúc 11 giờ rưởi. Khi ấy, các áng mây xám cũng dần dần biến mất nhường lại ánh mặt trời ấm ấp chiếu rọi trên khắp khuôn viên.

Đúng 1:30 chiều, sinh hoạt các Ngành được trãi rộng trên toàn công viên. Trong lúc các đoàn sinh sinh hoạt, các trưởng còn lại tìm gặp nhau, tụm ba, tụm năm trao đổi những câu chuyện lâu ngày gặp nhau của những người anh chị em hướng đạo. Lễ chào cờ bế mạc diễn ra ngắn gọn dưới ánh nắng ban chiều thật ấm áp, ấm “tình nghĩa anh em”, ấm “tình đồng bào.”

Lê Minh Lý