Bạch Ốc Họp Báo, Cấm Cửa Nhiều Báo Đài Nổi Tiếng

WASHINGTON -- Hôm Thứ Sáu, Bạch Ốc đã cấm cửa các cơ quan truyền thông New York Times, BuzzFeed, CNN, the Los Angeles Times, và Politico... không cho tham dự buổi họp báo kín cửa với Sean Spicer.Báo The Hill cũng bị cấm cửa cùng với nhiều cơ quan truyền thông khác, trong đó có Daily Mail, BBC, và New York Daily News.Các cơ quan truyền thông được mời dự họp báo của chính phủ Trump là thông tấn Breitbart, the One America News Network, the Washington Times, ABC, CBS, Wall Street Journal, Bloomberg, Fox News, NBC, và Reuters.Báo Time và hãng tin AP cũng được cho vào dự, nhưng đã tẩy chay cuộc họp báo vì Bạch Ốc đã cấm cửa các cơ quan truyền thông khác.Báo Washington Post loan tin rằng, báo Wall Street Journal lẽ ra đã tẩy chay họp báo của Bạch Ốc nếu trước đó đã nhận ra có tình hình cấm cửa như thế.Một phóng viên LA Times ghi nhận nhiều cơ quan truyền thông nhỏ được cho vào dự cuộc họp báo không-máy-ảnh -- và đều là “truyền thông thân thiện voơi Trump.”Bạch Ốc sau đó làm nhẹ chuyện này. Spicer nói chuyện cấm cửa một số cơ quan truyền thông là ý riêng của ông.Phát ngôn viên Fox News là Bret Baier chỉ trích Spicer, nói họp báo phải mở, không cấm cửa, và nhắc rằng chính phủ Obama từng tìm cách cấm cửa Fox News năm 2009, nhưng nhiều cơ quan truyền thông khác đã từ chối vào chop tới khi phóng viên Fox News được mời vào.