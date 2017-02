Richmond, Ca: Đòi QH Luận Tội Trump

RICHMOND, California - HĐ thành phố Richmond ở Bắc Califonria đồng thanh biểu quyết chấp thuận nghị quyết về luận tội TT Trump – thành phố bờ đông Vịnh San Francisco này là đầu tiên chính thức kêu gọi Lập Pháp luận tội TT thứ 45.Lý do đề nghị luận tội là xung đột quyền lợi, vì ông Trump làm chủ 1 đế quốc kinh doanh đầu tư trong nước và ngoài nước, vi phạm các điều Foreign Emoluments và Domestic Emoluments trong hiến pháp liên bang, về các doanh lợi trong nươc và ngoài nước.Nghị viên Gayle McLaughlin nói: QH nên điều tra vì ông Trump vi phạm các điều kể trên.Các điều khoản về Emolument cấm viên chức liên bang nhận thù lao, quà hay tước hiệu từ chính quyền ngoại quốc hay công ty quốc doanh ngoại quốc nếu không đuợc QH chấp thuận.Không lâu sau lễ tuyên thệ TT, tổ chức Citizens for Responsibility and Ethics tại thủ đô Washington đã làm đơn kiện, tố cáo hoạt động của Trump hotel vi phạm 1 trong 2 điều về Emolument của hiến pháp.