Washington D.C.: Nổ Súng, 1 Chết, 2 Cảnh Sát Bị Thương

WASHINGTON - 2 nhân viên cảnh sát bị thương trong vụ nổ súng tối Thứ Năm tại khu vực thủ đô Washington.Các chi tiết chưa đuợc công bố trong vụ để lại 1 nghi can tử vong.Súng nổ lúc 10 giờ 40 phút tối.Các nguồn cho thông tín viên của Fox 5 biết: cảnh sát tìm cách bắt nghi can trước khi súng nổ.Trong 1 vụ nổ súng khác tại khu đông nam thành phố, 4 người bị thương và không ai bị bắt.Thứ Sáu, cảnh sát đã xác nhận nghi can là Timothy Lionel Williams, 47 tuổi, không có địa chỉ ở cố định. Ông ấy đã được đưa vào bệnh viện và đã được tuyên bố đã chết trong đó.