Kim Jong-nam Chết Vì Độc Chất VX

KUALA LUMPUR, Malaysia - Báo cáo sơ khởi của cảnh sát Malaysia cho biết: anh cả của lãnh tụ Bắc Hàn chết hôm 13-2 vì độc chất thần kinh VX, có tên trong danh sách vũ khí hoá học của cơ quan quốc tế.Tổng thanh tra cảnh sát Khalid Abu Bakar tuyên bố sáng Thứ Sáu: đó là báo cáo sơ khởi từ trung tâm vũ khí hoá học của Ban hoá học thuộc lực luợng cảnh sát liên bang theo kết quả phân tích mẫu giảo nghiệm.Hoá chất này đã đuợc nhận diện là “VX Nerve Agent”, có tên trong danh sách vũ khí hoá học của luật về vũ khí hoá học 2005 và Công Uớc vũ khí hoá học 1997 (CWC).Ban hoá học đã phân tích mẫu giảo nghiệm lấy từ mặt và mắt của Kim Jong-nam, là nơi khăn tẩm độc chất trùm lên. VX mạnh gấp 10 lần ricin.192 nước ký tham gia CWC trong năm qua, không gồm Bắc Hàn và Hoa Kỳ.Pyongyang cả quyết nguyên nhân tử vong của Kim Jong-nam là trụy tim, với lý luận 2 nữ nghi can còn sống.Nhưng cảnh sát Malaysia xác nhận: 2 nữ nghi can biết chất lỏng tẩm vào khăn là cực độc – họ tức tốc vào phòng vệ sinh rửa tay và cũng mang theo thuốc giải.Malaysia đang truy nã 4 người Bắc Hàn tình nghi nhanh chóng đào tẩu ngay hôm ấy – có lẽ họ đã trở về Pyongyang.Ngoài ra, cảnh sát Kuala Lumpur đòi thẩm vấn 1 viên chức của sứ quán Bắc Hàn tin là có liên quan để điều tra.Trong khi đó, bản tin BBC ghi nhận rằng "Chưa ai nói gì" về việc trợ giúp cho gia đình Hương...Bà Nguyễn Thị Vỵ, 54 tuổi, mẹ kế của Đoàn Thị Hương, từ Nghĩa Hưng, Nam Định, hôm 24/2 cho BBC biết phía chính quyền "chưa thấy ai nói gì" về việc trợ giúp cho Hương và gia đình.Cùng ngày, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói với BBC Tiếng Việt qua điện thoại rằng nếu xác định nghi phạm mang hộ chiếu Việt Nam đang bị Malaysia bắt giữ là người Việt thì giới chức sẽ có biện pháp bảo hộ và yêu cầu dẫn độ về nước để xử lý.Ông bộ trưởng nói trước tiên cần phải xác minh xem người đang bị giữ ở Malaysia có đúng là Đoàn Thị Hương hay không.Một linh mục ở giáo xứ Phương Lạc cho BBC hay hôm 23/2 rằng ông Đoàn Văn Thạnh, bố của Đoàn Thị Hương và là chồng bà Vỵ có đến gặp ông nhờ giúp đỡ, cho gia đình lời khuyên.Bà Vỵ cho biết phía giáo xứ Nam Định nói với gia đình rằng những gì linh mục quản xứ có thể làm là "gọi điện sang nói chuyện với linh mục ở bên ấy [Malaysia] để đưa ra nhận xét [về Hương]".Trong khi đó, bản tin VOA ghi lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng xác nhận vào tối 24/2 rằng phía Malaysia cho biết sức khỏe của nữ nghi phạm mang hộ chiếu Việt Nam “vẫn ổn” và “tốt”.Ông Nguyễn Quốc Dũng cho VOA biết vào tối 24/2:“Họ nói là vẫn ổn, nói là cô ấy tốt. Tất nhiên bây giờ làm sao khẳng định được có đúng cô ấy là người Việt Nam hay không hay là người mang cái hộ chiếu đấy không. Chúng tôi chưa gặp thì cũng không thể xác định được. Nhưng mà hỏi thì người ta bảo bạn đó vẫn đang trong tình trạng sức khỏe tốt”.Trước đó trong cùng ngày, cảnh sát Malaysia cho biết một trong hai nữ nghi phạm (một người Việt và một người Indonesia) có biểu hiện bị phơi nhiễm chất độc thần kinh VX sau khi thực hiện vụ sát hại ông Kim Jong-nam tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia.Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar cho báo giới biết “Cô ấy đã bị nôn vài lần do tiếp xúc với nó (chất độc)”, nhưng từ chối tiết lộ người đó là ai trong hai nữ nghi phạm.Cập nhật với VOA về diễn tiến trên, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nói phía Việt Nam vẫn chưa được tiếp xúc lãnh sự với nghi phạm tên Đoàn Thị Hương nên không thể xác nhận thông tin về nữ nghi phạm này. Ông nói:“Phía Việt Nam vẫn yêu cầu phía Malaysia cho tiếp xúc lãnh sự để xem thế nào thì họ bảo phía Malaysia vẫn chưa sẵn sàng. Chúng tôi cũng không kết luận được những cái đấy, cũng chỉ nghe qua thông tin báo chí thôi”....Theo các chuyên gia, chỉ cần 10mg VX là đủ giết chết một người bằng cách làm tê liệt hệ thần kinh nạn nhân. Hiện vẫn chưa rõ làm thế nào các nghi phạm có thể mang chất độc trên người để hạ sát ông Kim Jong-nam. Một số nhà phân tích cho rằng có thể Bắc Triều Tiên có khả năng sản xuất VX dưới dạng nhị phân, nghĩa là tách chất độc ra thành những chất không có hại nhưng khi hòa vào sẽ tạo thành VX.