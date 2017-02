Austria: Cô Giáo 28 Tuổi Bị 9 Di Dân Iraq Cưỡng Dâm

VIENNA - Toà án tại thủ đô Austria nghe tin 9 di dân Iraq cưỡng hiếp 1 cô giáo 28 tuổi hồi đêm giao thừa.Nạn nhân cho biết: trong lúc uống rượu với bạn cùng giới tính trong tửu quán, khi đã say cô bị 4 người đàn ông áp giải tới 1 căn chúng cư, nơi 5 người đàn ông khác đang chờ đợi. Cô bị thay phiên tấn công tình dục trong 2 giờ.8 hung đồ tuổi từ 22 đến 45 có quen biết nhau, gồm 5 người đã đuợc chấp nhận tị nạn, 4 người đang chờ thủ tục.1 nghi can 31 tuổi nhận tội, khóc tại toà, nhận đã uống say ruợu vodka, và uống rượu là tội trọng ở quê nhà.Phiên toà tại Vienna đang tiếp tục.