Mời Cầu Nguyện Sớm Bình Yên Cho Chùa Dhammakaya Ở Thái

Hình: Từ trái, Phật tử Lisa Tô, Phật Tử Diem To, Sư Niti Tapakuno, Phật Tử Thomas Torres, và Phật Tử Kathy Kaewsith tại Tòa Soạn Việt Báo. (Photo VB)

WESTMINSTER (VB) -- Thật là một duyên lành! Trong lúc các tin tức dồn dập về vụ Chùa Dhammakaya bị cảnh sát Thái Lan bao vây để tìm bắt vị sư sáng lập là Hòa Thượng Phra Dhammachayo thì một vị sư Thái là Sư Niti Tapakuno cùng với quý Phật tử ở Trung Tâm Dhammakaya International Meditation Center, thành phố Azusa, California đến viếng tòa soạn Việt Báo và cho phóng viên biết một số thông tin về sự việc này, hôm Thứ Sáu, ngày 24 tháng 2 năm 2017.Sư Niti Tapakuno trông rất trẻ. Ông cho biết năm nay 27 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học tại Trường California State University tại Long Beach, Sư xuất gia vào năm 2014, theo hệ phái Chùa Dhammakaya. Sư là công dân Mỹ hiện trú và hành đạo tại Dhammakaya International Meditation Center.Sư kể rằng vào ngày 15, 16 tháng 2 vừa rồi khi Sư về Chùa Dhammakya tại Thái Lan để thăm quý Sư ở đó thì bị cảnh sát Thái làm khó dễ và Sư đã phải gọi điện thoại nhờ Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Thái Lan can thiệp thì mới được cho về lại Mỹ.Sư Niti nói rằng hiện nay cảnh sát Thái Lan đã bao vây và cấm không cho người ngoài vào Chùa và người trong Chùa ra ngoài. Theo Sư thì hiện có ít nhất khoảng 10,000 vị Sư và Phật tử đang bị bao vây trong Chùa Dhammakaya, mà tình trạng ăn uống và an ninh ngày càng bị nguy ngập.Được hỏi vị Sư khai sáng Chùa Dhammakaya là Hòa Thượng Phra Dhammachayo có thật sự phạm tội như cảnh sát và chính quyền Thái Lan cáo buộc không, Sư Niti trả lời là không. Sư Niti cho biết tình hình của Chùa Dhammakaya làm cho toàn thể Tăng, Ni và Phật tử Thái Lan trong và ngoài nước rất quan tâm và lo ngại. Sư Niti cho biết Sư không nghĩ là HT Phra Dhammachayo là người phạm tội như chính quyền cáo buộc. Theo Sư thì sự việc này chắc có lý do chính trị vì chính quyền Thái Lan sợ ảnh hưởng của hệ phái Dhammakaya.Bản tin của ABC News hôm Thứ Sáu, 24 tháng 2 năm 2017 cho biết rằng tuần trước Thủ Tướng Thái Lan Prayut đã sử dụng công cụ pháp lý mạnh mẽ được đem lại sau cuộc đảo chính là Điều Luật 44 để tuyên bố Chùa Dhammakaya là “khu vực kiểm soát” và điều động 3,600 cảnh sát tới bao vây.Theo Tự Điển Bách Khoa Mở, Chùa có tên đủ là Wat Phra Dhammakaya tại Quận Khlong Luang trong Tỉnh Pathum Thani, thuộc phía bắc Thủ Đô Bangkok, Thái Lan. Chùa được sáng lập vào năm 1970 bởi 2 Sư Ni Chandra Khonnokyoong và Luang Por Dhammajayo. Chùa nổi tiếng nhanh chóng nhờ truyền thống tu thiền định Dhammakaya được khởi phát bởi Thiền Sư Luang Pu Sodh Candasaro vào đầu thế kỷ 19.Sư Niti cho biết Sư muốn trình bày sự việc của Chùa Dhammakaya cho quý Phật tử Việt Nam được biết vì nhiều ngày qua có nhiều vị hỏi thăm về chuyện này.Sư kêu gọi mọi người góp lời cầu nguyện để Chùa Dhammakaya sớm qua khỏi cuộc trấn áp của cảnh sát để tiếp tục công cuộc hoằng pháp.Mọi thông tin về Chùa Dhammakaya có thể vào trang mạng: www.dhammakayauncovered.com