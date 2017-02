Tổng Thống Trump – 4 Tuần Khai Hoang, Dọn Đường.

Sự chống đối tổng thống Trump rõ ràng hơn từ khi thất vọng vì ứng viên gạo cội, thần tượng trong lòng mình được truyền thông bốc lên đến mây xanh và đột ngột thất bại. Điều này có thể hiểu, người ta khó thoát khỏi sợi dây tự trói của tư tưởng bè phái, sự đồng hoá cá nhân cùng một tập thể, sự thần tượng hoá, những ấn tượng xấu về ông Trump và ảnh hưởng của tuyên truyền khiến cho người ta khó tách mình ra khỏi những định kiến để có một cái nhìn trung thực về các sự kiện. Khó có thể chấp nhận khi trong lòng ta đã yên chí phần thắng là của mình, mâm bát sẵn sàng để ăn mừng như tiệc đã đặt và thiệp mời đã gửi ra, nhưng đùng một cái ông Trump xớt mất! Cái ly đang nóng ấm, bỏ đá vào khó mà tránh nứt bể.

Đến nay vẫn còn có biểu ngữ “Not My President”! Sao lại không phải được khi mình đã đi bầu và mình đã thua? Một số lấy đó làm mừng và chắc chắn có người vẫn còn hậm hực cứ tưởng rằng bầu cử bất công bỡi luận điệu thắng PHIẾU PHỔ THÔNG mà truyền thông của phe ta cũng như một số các chính trị gia vẫn còn ra rả đó đây để nhét vào tai người thiếu thông tin mà không chịu giải thích về sự công bình của phương thức bầu cử - một cơ chế hợp lý nhất, công bằng nhất của MỘT LIÊN BANG KHÁC VỚI MỘT NƯỚC chỉ có huyện tỉnh mà quyền lực chi phối hoàn toàn từ trung ương. Điều lệ bầu cử này tuy công khai nhưng ít người chịu nghe, nhìn, đọc kỹ. Một cách dễ hiểu nhất, thắng tổng thống là THẮNG NHIỀU NƯỚC (States hay còn gọi là tiểu bang) CỦA LIÊN BANG, chứ không phải thắng phiếu phổ thông. Tính như thế bỡi mỗi tiểu bang là một nước độc lập, có bộ máy chính quyền riêng y hệt như bộ máy của liên bang - chi phối đời sống người dân ở từng tiểu bang (nước). Ông Trump đã thắng công bình và minh bạch (fare and square) 30/20 nước. Đây là bài học quyền lợi căn bản của công dân, quí vị nào chưa biết thì nên biết để khỏi bị đánh lừa, giật dây vì mục tiêu chính trị. Xem hình thấy rõ hơn: Đỏ CH, xanh DC (có thể xem bài Tôi học làm công dân mới – cùng tác giả)





1. Về chính sách:

Trong 30 ngày đầu tiên tổng thống làm việc không ngừng nghỉ, đến khoảng 12 – 1 giờ khuya mới ngủ và bắt đầu làm việc từ 5 giờ sáng. Ông đã và đang tích cực thực hiện lời hứa mà dân đã đồng ý bằng lá phiếu. Nhưng truyền thông cánh tả phe ta chuyện tốt bỏ qua, cứ bôi phết là ông không làm gì, không có chính sách gì cả. Dễ hiểu thôi; sự bất công đó cũng chính là một nguyên nhân và một nguyên nhân khác là một bên hùng biện hơn, phải đạo chính trị hay hơn, tài ăn nói hơn . . . để cho CH và ông Trump bình dân nói thẳng, nói thật cộc lốc như bị bệnh tâm thần đã toàn thắng. Người ta thắng, ta bất phục, mắt ta tuy sáng nhưng tâm - trí thì không chịu thấy điều tích cực, có thấy cũng diễn dịch sao cho nó trở thành tiêu cực để thoả mãn cái tâm gai gốc của mình.

Sự thật, trong mấy tuần qua tổng thống đã ký 25 sắc lệnh (executive order) và một số giác thư hay còn gọi là bị vong lục, để dẫn trình điều đặc biệt (memoranda / memorandum). Chính sách ƯU TIÊN hàng đầu là ĐEM LẠI TRẬT TỰ AN BÌNH XÃ HỘI - rối rắm mà chính phủ vừa qua đã để lại. Nguyên tắc xây dựng xã hội là “AN CƯ trước rồi mới đến LẠC NGHIỆP. Trước hết là chính sách dành cho người TỴ NẠN, DI DÂN các loại hợp pháp, bất hợp pháp và phạm nhân trong di dân bất hợp pháp. Để không đánh đồng, mắc tội với quí vị di dân, cư trú hợp pháp mà rủi ro mất giấy tờ với người nhập cư, cư trú bất hợp pháp, trong cả bài viết này độc giả chỉ thấy chữ bất hợp pháp (illegal) thay vì người không có giấy tờ. Vấn đề là sự thật chứ không phải tình cảm. Các chính sách khác như bảo hiểm y tế, TT đã ký sắc lệnh bỏ ngay hình phạt bắt buộc dân phải mua. Ông đã nói Obamacare tự sụp đổ trong vòng năm tới và DC sẽ ôm hết hậu quả nhưng vì dân, không thể để chờ mà phải thay thế bằng bộ luật mới tốt hơn, hoàn chỉnh hơn, phục vụ cho toàn dân. Quốc hội đang soạn thảo. CH không thể bắt chước DC ỷ lại quyền trong tay mà bắt dân chúng nhận đại. Bộ luật thuế sẽ đơn giản hơn, dễ hiểu hơn, cắt giảm thuế để kinh tế phát triển, ông cũng đưa ra và quốc hội đang soạn thảo. Phải có thời gian để soạn thảo chính sách cho chu đáo.

Tại sao TT ký nhiều sắc lệnh hơn TT cũ? Đây là câu hỏi cần giải đáp. Bỡi những con đường quốc nội đã phải hy sinh, bỏ hoang phế đầy chông gai cho con đường lý tưởng xa vời khó hiểu lấn chiếm cho nên TT đang phải khai hoang. Ông đã nói ông đang thừa kế một mớ hỗn độn trong và ngoài nước của TT Obama để lại. Hướng đi khác, TT phải gỡ bỏ những sai lầm, ràng buộc trói chân kinh tế, quốc phòng, quân đội, an ninh… để an dân và vực dậy nước Mỹ. Không dọn dẹp, san bằng (clearing the site and grading) làm sao xây? Một sự thay đổi lớn bao giờ cũng cần sự hy sinh lớn. Cứ nhìn người ta đang khai hoang thì biết.



Điều một, sắc lệnh tệ nhất hay tốt: VÌ AN NINH TRÊN HẾT, 27/2/17 TT ra sắc lệnh ĐÌNH HOÃN có thời hạn rõ ràng chứ không phải là CẤM di trú như các nhà tuyên truyền phao tin hù dọa thiên hạ - sắc lệnh này chỉ áp dụng cho 7 quốc gia: Iraq, Syria, Sudan, Iran, Somalia, Libya, và Yemen nơi có khủng bố và người dân không hồ sơ cá nhân khả tín mà thôi - hoàn toàn không dính dáng gì đến Việt nam - kẻ tuyên truyền xuyên tạc, hù nhát người ta mới đáng sợ chứ không phải sắc lệnh này. Thời gian đình hoãn giúp cho cơ quan an ninh có đủ thời gian thiết lập hệ thống thanh lọc vô cùng gắt gao để ngăn ngừa khủng bố xâm nhập. Người Việt tỵ nạn từ nước không có khủng bố cũng phải nằm đảo, bao nhiêu lần cạo râu chờ đợi thanh lọc, trong khi tình hình hoàn toàn khác bây giờ. Thế mà có người chống sắc lệnh! Thật khó hiểu. TT có toàn quyền ký sắc lệnh về di dân, ngoại giao và an ninh quốc gia theo luật định. Nhưng đã bị một ông thẩm phán diễn dịch luật pháp khác hơn và ra lệnh tạm hoãn sắc lệnh (temporary ban) (9/2/17). Bên nào cũng cho rằng mình đúng. TT kháng án bất thành (16/2/17) và đòi kiện lên trên, nhưng đang ở thế bất lợi vì tối cao pháp viện còn thiếu một người. TT quyết tâm lấy an toàn trên hết, ông đang ra sắc lệnh khác thay thế, và một mặt sẽ tiếp tục kiện cho cái cũ. Người “phe ta” mừng vì tổng thống không làm được việc, tức là mừng cho di dân ở 7 nước trên tràn vào không cần thanh lọc kỹ, không cho chính phủ có 30- 90 -120 ngày để làm việc. Thế mà mừng! Chuyện lạ! TT Obama cũng đã ngưng nhận di dân Iraq 6 tháng (2011) nhưng không thấy phe ta xuống đường biểu tình (*1) Chuyện lạ!



Điều thứ hai tệ hay tốt?: Nói rằng TT cho người ruồng bắt người di dân không có giấy tờ hợp pháp là nói hai lần sai. Thứ nhất là di dân bất hợp pháp khác với di dân hợp pháp mà có giấy tờ không hợp lệ; thứ hai là không phải TT tự làm luật và cho người ruồng bắt; đó là xuyên tạc, vu khống. Bộ nội an (DHS) đang thi hành nghiêm minh LUẬT ĐÃ CÓ SẴN mà lâu nay các tiền chính phủ đã thi hành lỏng lẻo hoặc bỏ lửng vì nại nhiều lý do để đến bây giờ chẳng những di dân lậu tràn lan như nước không có bờ cõi, không có luật lệ mà còn phạm tội làm hại đến an sinh xã hội – đã có rất nhiều người chết mà phạm nhân không đến tội! Tổng thống không làm luật, không lựa luật để thi hành mà có nhiệm vụ thi hành luật lệ mà quốc hội đề ra, thượng viện thông qua và các vị tổng thống tiền nhiệm đã ký. Biểu tình thì cứ biểu tình, để nhắc tổng thống phải THI HÀNH CHO ĐÚNG LUẬT! nhưng đòi TT sửa đổi luật cho vừa lòng mình là điều không thể nào. TT có muốn không thể thay hay đổi luật được! Luật pháp nghiêm minh không có tình trong đó. Những chính phủ trước cũng có những đợt truy lùng người bất hợp pháp để trục xuất trong tình thế bình ổn, bây giờ tình hình hung nguy hơn, Hành pháp cũng theo luật mà thi hành. Bộ Nội An cùng các cơ quan an ninh đang truy lùng di dân bất hợp pháp đang phạm tội để trả họ về nguyên quán. Vì đã để lâu nhưng phân trâu không hoá bùn nên dĩ nhiên còn một số trường hợp khó khăn mà quốc hội cần điều chỉnh. TT không có quyền làm khác hơn được trừ khi nói dối cho vừa lòng một số người rồi tiếp tục để lại khó khăn cho chính phủ kế tiếp. Nhận định công minh là không chịu thi hành luật lệ của chính phủ một cách nghiêm minh mới là tổng thống sai. Thi hành luật chu đáo là tổng thống đúng, hành pháp đúng.



Điều thứ ba tệ hay tốt?: Về chính sách đối ngoại, Tất cả những gì TT làm đều nằm trong chiến lược của từng nước và giữa các nước tùy trường hợp và thời điểm khác nhau. Ta vì ghét quá mà đón mò, nói bừa thì ta lòi cái đuôi. Ví dụ: TT nói chuyện với TT Đài loan trong khi người tiền nhiệm không ai dám bắt phone! Họ Tập giật mình, ta nhảy dựng lên la hoảng rằng TT làm sai, không biết về cam kết giữa HK và Trung quốc, làm mất ổn định! Đến khi TT trả lời phone lần đầu tiên trong mấy phút, họ Tập sốt ruột, nôn nóng quá mới hỏi ‘Anh còn công nhận cái Đài thuộc của tôi?’ (nhất quốc lưỡng chế)? “Có chứ!” Có câu trả lời nhưng họ Tập có yên lòng không? Phe ta lại nhảy đổng lên lần nữa cho rằng TT thay đổi lập trường rồi mà không tự hỏi lập trường gì? Hỏi có kẻ ngu nào mà trả lời “không, tôi không công nhận” qua mấy phút điện đàm đầu tiên? Chuyện đại sự, vội vàng có khác nào thầy bói sờ voi! “Kẻ biết không nói, kẻ nói không biết” thật chẳng sai chút nào. Khi còn tranh cử Ô. Trump trả lời giữa Palestine và Isreal ông chọn trung lập (neutral). Thế là phe ta chỉ trích om sòm, kèn trống inh ỏi rằng ông Trump bỏ rơi đồng minh số một là Do thái! Trên đời có ai đứng theo một bên mà nói rằng tôi làm trọng tài không? Có thằng bạn nào ngu đến độ ta đã bật đèn xanh cho nó cứ tự vệ mà không biết, bỡi vì nó mạnh hơn kẻ kia mà? Chuyện Úc - Mỹ, không hiểu sao còn mấy ngày nữa phải đi ra mà ông Obama đi ký để hốt hết trên dưới 1200 người di dân mà Úc không chịu nhận. Khi điện đàm với Thủ tướng Úc tổng thống mới bật ngữa, vỡ lẽ, và hai bên đã nói chuyện trao đổi bình thường. TT Trump không cảm ơn người tiền nhiệm tử tế mà ông nói đây là một kết quả thương lượng ngu của TT tiền nhiệm. Với Mễ, hiệp ước NAFTA bất lợi cho Mỹ mà lâu nay không ai tìm thấy, bây giờ TT đòi tái đàm phán. Điều này có lợi cho đất nước mà phe ta cứ nói là tệ? NATO, chưa ai thấy nhưng TT đã từng nói lỗi thời. Mới nghe chữ lỗi thời, thì phe ta nhảy dựng lên hó hét om sòm rằng ông Trump không hiểu gì cả, đòi hủy bỏ NATO, rồi thi nhau phân tích lịch sử, chỉ trích lung tung. Cái lỗi thời mà ông Trump nói là về trách nhiệm trong thời đại mới, trách nhiệm đóng góp thêm mà các nước cần phải ý thức để chia gánh nặng với HK, chứ không để HK tiếp tục đưa lưng ra cõng như lâu nay. Bây giờ các nước đang đồng ý đóng góp thêm. Ông Trump nào nói “hủy bỏ”? Cái khúc dư “hủy bỏ” vội vàng mọc ra từ cái gai trong lòng của quí ông bà truyền thông ấy thôi. Biết được thì quá muộn! Nhưng rồi ta lại tiếp là tại ông Trump làm cho ta hổ thẹn! Ai cũng biết cái ly chứa ít nước hơn cái giếng. Còn bức tường thật ra chỉ là thay vật liệu cho chắc vì hàng rào cũ không hiệu quả, là một giải pháp cho an ninh biên giới có lợi cho hai bên về kinh tế, an ninh và cả nhân đạo. Phe ta cứ chiêng trống rùm beng: “bắt cầu” thay vì xây tường. Tên da trắng kỳ thị di dân! . . Rồi tiện thể trề môi bảo rằng tường chưa xây đã sập! Bây giờ tường đang vẽ hoạ đồ và sắp xây, có cả cái cổng rộng đẹp Welcome to USA. Thế là gậy gộc trong lòng không còn xeo được bức tường nữa rồi! Khi có bức tường, bề lâu bề dài sẽ có lợi cho cả hai bên như thế nào? Độc giả nghĩ xem.

2. Về nhân sự:

TT chọn một dàn nội các quanh mình toàn là người có nhiều kinh nghiệm, có tài năng chuyên môn mọi ngành, đã thành công giàu có và kể cả có công với đất nước hơn mình. Có kẻ giàu tưởng tượng viết chuyện cổ tích, không có tựa đề cho rằng bế tắc và thiếu hụt trầm trọng, ví toà Bạch Ốc như “căn nhà ma”!

Người quyết chống ngăn, trì hoãn việc bổ nhiệm nội các của TT thì cứ tiếp tục. Một mặt làm cho bộ máy tê liệt như thiếu bù loong, con tán, cơ cấu tổ chức chậm hình thành, khó bắt đầu điều hành; mặt khác tấn công chỉ trích thiếu sót! Nếu ta bỏ chuyện lo cho dân, cho nước ra ngoài mà chỉ nghĩ đảng trên hết thì dễ thấy tại sao, bỡi CH và DC ở trên hai đĩa cân, hễ để bên phải nặng thì bên trái càng nhẹ hẳn lên, bên này thành công cũng là thua lỗ của bên kia. Đơn giản vậy thôi. CH tuy ở thế thắng nhưng vẫn cố mời mọc DC tham gia chứ không ỷ thế bầu đại. Cuối cùng không tìm được thiện chí nên mới thông qua các ứng viên với số phiếu tối thiểu, không thể bỏ ghế trống trong lúc quốc gia đang cần. Chuyện Michael Flyn ai cũng biết lúc còn là một thường dân – chưa bổ nhiệm, (lúc ấy TT cũng chưa nhậm chức) - đã nói chuyện điện thoại với đại sứ Nga – nội dung chưa rõ, người ta chỉ đoán là hứa gỡ bỏ cấm vận mà TT Obama đã tỏ ra tử tế làm giúp cho TT kế nhiệm có thể kể như món quà tặng vội, trong mấy ngày cuối nhiệm kỳ - chưa có vị nào làm việc tốt như thế. Và đến nay chưa ai biết vì ý gì mà ông Flynn lại trả lời không thật với phó TT. TT Trump vẫn hết mực tôn trọng ông Flynn nhưng buộc lòng phải đề nghị từ chức. Ông đã chọn được một Thiếu tướng H.R McMaster rất có uy tín và tài năng xuất sắc thay thế chức cố vấn an ninh hôm (21/2/2017). Xin nhắc lại chuyện cũ để giúp cho ai có lòng sân hận nên hạ hoả: Trong thời Obama có Van Jone cố vấn môi trường bây giờ có mặt trên CNN đã phải từ chức nửa đêm vì bị phát giác là người cộng sản.(*2)



Về ứng viên Andy Puzder vào chức bộ trưởng Lao động rút lui vì hồ sơ cá nhân không tốt.

Các TT đề cử các nhân vật vào nội các của mình và do thượng viện phê chuẩn bằng số phiếu trước đây là 60/100 phiếu. Nhưng nay chỉ cần 51/100 phiếu là đủ để bổ nhiệm. CH hiện có 52 ghế, nếu đồng lòng thì không cần phiếu của DC cũng thông qua được. Chuyện kỳ lạ này là do dân chủ thích chọn thế “gậy ông đập lưng ông”. Khi lưỡng viện quốc hội và ghế TT thuộc về tay mình, có quyền hành trong tay DC cần chi CH, họ bèn đổi luật chỉ cần 51 phiếu để thông qua hay bát bỏ tất cả các luật lệ. Và bây giờ họ kêu ca trở lại là cần 60 phiếu! Sướng chưa! Nhưng chắc chắn CH không dại gì mà quay lại luật cũ 60/100.

Ứng viên có khi không được thông qua là chuyện thường, hầu hết là do hồ sơ cá nhân không đủ tiêu chuẩn. Điều này không có gì để đặt vè ca hát cả: Chẳng hạn, thời TT Clinton có 5 người bị loại, TT Bush có 2 người, Obama có 3 người và TT Trump có 1 người là ông Andy Puzder(*3)

3. Lực lượng quân sự thù nghịch trên thế giới thử thách ai?

Cái gì cũng tại tổng thống Trump?

Nga thách thức: Máy bay chiến đấu Nga đã bay áp sát ranh giới quân sự Mỹ, (10/2/17) và tiếp đến cho tàu tình báo Hải quân Nga vào sát căn cứ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. Tháng 9/2015 có 5 chiếc tàu hải quân của Trung cộng cũng vào sát Alaska 12 hải lý trong khi TT Obama đang có mặt ở đây, và toà Bạch Ốc đã nói “với mục đích không rõ ràng” ("but the intent of this is still unclear.") Ngay hôm sau Tàu cộng tổ chức đại diễn hành quân sự với 12 ngàn quân. Cùng thời 9/2015 tàu tình báo Nga vào sát căn cứ tàu ngầm của Mỹ ở King Base. Có nên chờ xem hơn là nói tại tổng thống không?

Bắc Hàn thử vũ khí: Cũng bày trò bắn thử vũ khí trong khi TT Trump thân mật tiếp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại khu nghỉ mát Mar-A-Largo, Floria của ông. Đây không phải là lần đầu hành xử như đứa trẻ ngỗ nghịch mỗi lần đòi kẹo. Nếu làm được gì thì hãy thử chơi một quả xem sao! Thời Clinton, bà ngoại trưởng Madeline Albright cũng đã kết nối quan hệ với Bắc hàn, hai bên cụng ly thân mật rồi thì sao? Bắc hàn cần viện trợ nhân đạo để có tiền làm vũ khí và B. hàn đã có. Thời TT Bush lấy kế liên hoàn dùng 6 nước tìm giải pháp trói Bắc hàn rồi chẳng đi đến đâu. 8 năm của Obama, vuốt ve đàn anh của Bắc hàn là ông Hán lớn, có phải rộng lượng hay vì kế sách gì, lý tưởng nào mà cho thời gian Hán lớn tung hoành lập căn cứ quân sự trên đảo của VN ở Biển đông – nhưng chỉ thấy Bắc hàn vẫn chứng nào tật nấy. Nay TT Trump mới làm việc có mấy ngày còn loay hoay khai hoang đống hỗn độn đầy chia rẽ, phân hoá mà chính phủ trước để lại. Về vấn đề này, TT đã trả lời thẳng với báo chí rằng ông sẽ không cho biết ông sẽ làm gì vì Iran cũng như Bắc hàn không nên biết.

Thủ tướng Nhật đã lên tiếng rằng Bắc hàn bắn hoả tiển là tuyệt đối không thể chấp nhận. Tiếp lời, TT Trump cũng đã nói ông muốn mọi người hiểu biết rõ ràng đầy đủ rằng HK ủng hộ Nhật, đồng minh lớn, 100%. Bảo TT phải nói sao mới đúng? Không lẽ lặp lại lời của ông Abe. Thế mà phe ta lại chỉ trích sao không chịu cảnh báo Bắc hàn đã vi phạm lệnh cấm của HK và liên Hiệp Quốc … ! Tiếc rằng ông Trump không mời những tác giả này lên làm cố vấn!

Về bảo mật thông tin, có tác giả phê bình rằng TT làm y hệt như bà Clinton và còn siêu đẳng trắng trợn hơn. Chừng nào TT Trump mướn người lắp hệ thống server ở Trump Tower hay để cho đại sứ chết mà không cứu rồi nói “láo” một cách không ngượng thì người đọc mới tin. Còn bây giờ tin vịt tràn lan; truyền thông tự làm tin, diễn tin mà TT gọi là “fake new” hay truyền thông thiếu lương tâm (dishonest) rất khó kiểm chứng. Độc giả có nên cẩn thận không?

4. Bằng chứng thân Nga:

Rât ngắn gọn, cho đến nay chưa có bằng chứng cụ thể nào xác minh tổng thống Trump làm ăn, dan díu với Nga thế này hay thế khác, hay mưu đồ để thắng cử. Chính cơ quan an ninh đã khẳng định thực tế quá trình bầu cử và kết quả bầu cử không hề bị ảnh hưởng của nước ngoài. Người vận động tranh cử, Paul Manafort đã bị chỉ trích có quan hệ làm ăn với Nga từ trước và ông đã từ chức từ lâu trước khi bầu cử. Trong khi vận động tranh cử, ông Trump có ý khích chờ xem Wikileak hoặc Nga hoặc ai đó … xì thêm tin tức về những sai lầm của đối thủ Hillary. Tranh cử ở HK là thế, phía đối thủ đâu có vừa, chẳng những không tha cho ông Trump bất cứ điều gì mà còn phịa thêm và phóng đại tin tức bôi lọ nữa. Ông Trump lúc đó cho đến bây giờ vẫn một mực rằng nếu ông thiết lập được quan hệ với Nga mà có lợi cho HK thì ông sẽ làm. TT Clinton làm, Bush làm, Obama và bà Clinton làm, dùng cái nút như đồ chơi “reset button” thất bại hoàn toàn khiến ông Trump chọc quê hoài. Bây giờ đến lượt ông Trump tại sao không để cho ông có cơ hội thử tài mà lại chèn trước, tấn sau? Không hiểu. Còn dốt quá, không hiểu nổi! Độc giả tham gia cho vui.



5. Công việc dồn dập, mọi thứ tiếp tục được giải quyết ổn thoả: Có kẻ thổi phồng nào là rối loạn, tranh giành quyền bính, bê bối, chao đảo . . .

Một TT từ ngoài hệ thống chính trị là mong ước của dân chúng trong thời kỳ quá độ của “chủ nghĩa phải đạo chính trị” và chủ nghĩa toàn cầu đã vượt trên vận mệnh quốc gia, bỏ rơi giá trị truyền thống và đặc trưng văn hoá, an bình xã hội.

Việc ổn định tổ chức như trên đã nói, DC cố tình trì hoãn, đánh phá cùng truyền thông gọi là dòng chính phao tin thất thiệt (fake news) để triệt hạ, kích động quần chúng thiếu thông tin trung thực. Jesse Water show Water World đài Fox News đi phỏng vấn khắp các cuộc biểu tình cho thấy người biểu tình hầu hết không trả lời được câu đơn giản là biểu tình cái gì hoặc tại sao chống TT? Và câu trả lời nhận được thật mơ hồ, vu vơ (Xem nhiều đài mới biết)



a/ Hệ thống truyền thông một khi không còn là trung gian trung thực giữa dân và chính quyền mà là thiên lệch, ủng hộ một bên thì nó không còn xứng hợp với ý nghĩa dòng chính nữa. Nó mặc nhiên đã trở thành tương tự một tổ chức tình nguyện tuyên truyền, không còn hiệu quả đúng như giá trị mong đợi của nó. Đã như vậy thì sao có thể tin được. Tổng thống Trump rất khôn khéo, ông dùng phương tiện truyền thông hiện có, trực tiếp với dân chúng nguyên lời nói và chính sách của ông qua đường Tweet - vượt qua rào cản trung gian thiếu trung thực - lời ăn lỗ chịu không nhờ truyền thông “lọc giùm”. Riêng loại truyền thông này càng điên tiết. Ông sẽ bị kiềm hãm nếu bỏ đi phương thức này. Donald Trump không phải là loại người có thể lọt vào khuôn mẫu mà họ thường dành cho những người CH tiền nhiệm để họ phải khuất phục. Cho dù TT có vuốt ve nịnh bợ loại truyền thông nghiêng hẳn một bên và thiếu lương thiện này thì họ cũng chẳng bao giờ công bình. Đàng nào kết quả cũng vậy cho nên ông đã chọn thắng thắn đối đầu, may ra hệ thống đã hỏng có thể tự cải thiện. Ông chỉ thẳng mặt kẻ làm tin giả (fake news), cơ sở tin giả. Mặc dù ông bị một số chính trị gia có ý nhắc nhở nên coi trọng truyền thông tự do vì các nhà độc tài thường bắt đầu bằng cách này. Sự thật TT khen tặng truyền thông tự do nhưng kịch liệt chống truyền thông tin giả, thiếu lương thiện đối xử bất công với ông chứ không nhịn như TT Bush. Đài lớn Fox News có rate tín nhiệm về trung thực, công bằng và bình đẳng (fare and balance) cao nhất với phương châm là “We report, You decide” (Chúng tôi tường thuật, Quí vị khán giả quyết định) cũng đã chỉ trích TT Obama đã tấn công đài mỗi khi đài này phơi bày sự thật bất lợi cho TT Obama.



b/ TT Trump đã đề nghị điều tra những kẻ rò rỉ tin tức có liên quan đến bí mật quốc gia. Ông không sai vì đây là tội phạm. Cánh phải tình nghi sự rò rỉ do những người còn lại trong ngành tình báo có tư tưởng chính trị và có quan hệ với chính quyền cũ. Mong rằng dần hồi mọi thứ sẽ sáng tỏ để làm trong sạch cơ quan quan trọng này của quốc gia.



c/ Ông Trump thắng cử land slide là hoàn toàn đúng. Phần ông 306 cử tri đoàn, 30 bang/ nước (states), phần thu về cho đảng CH là lưỡng viện quốc hội, 33/50 thống đốc, cả lưỡng viện của 32 tiểu bang.



d/ TT Trump ra sắc lệnh. Sự thật nằm trong điều khoản cho phép về quyền hạn ở điều khoản 212 (f) luật Di dân và Quốc tịch (INA) mọi tổng thống đều thực thi từ thời tổng thống Carter, và là một phần của luật di dân từ khi luật INA được áp dụng năm 1952. Nên khen ai cứ nói rằng TT làm vi hiến hay phi pháp; quí vị luật sư nên giúp họ viết thư lên khiếu nại. Trước mắt trường hợp này WH và Toà, hai bên đều giành phân đúng. Kiện lên tối cao pháp viện để bỏ phiếu. Bên nào thắng phiếu 5/4 trở lên thì bên đó đúng. TT sắp có sắc lệnh mới và WH cho biết sẽ tiếp tục kiện khi có đủ 9 ông Thẩm phán tối cao.



e/ Trong 4 tuần qua TT đã làm được rất nhiều việc,và đưa ra nhiều chính sách như đã hứa chứ không phải là nghĩ như một số người mượn lời truyền thông tả khuynh xuyên tạc. (xin lỗi, kể vào đây bài sẽ quá dài). Người ta đã không nghĩ đến tâm lý thị trường, nhưng TT thì khác, kích thích kinh tế bằng cả tâm lý quần chúng. Những điều TT đã làm như ồ ạt cởi trói, gỡ bỏ những ràng buộc bất hợp lý về môi trường do thuyết hâm nóng địa cầu (Global warming), ký nhiều sắc lệnh hữu ích để thực thi nhanh các kế sách, hứa giảm thuế, thay bộ luật bảo hiểm… Nhờ tâm lý lạc quan mà kinh tế đã khởi sắc, thị trường chứng khoán lên vùn vụt. Trong chỉ bốn tuần mà tiền đổ vào lên đến hơn 3 ngàn tỉ (Fox Business). Để ổn định tâm lý, Bộ trưởng tài chánh cũng vừa hứa chính sách giảm thuế sẽ hoàn thành vào tháng 8 tới.



f/ Việc liên hệ với Nga, lời đồn rồi sẽ sáng tỏ. Hơn 2 năm qua, ngay từ đầu ông Trump đã tuyên bố sẽ nối lại quan hệ ngoại giao với Nga dĩ nhiên là khi tìm thấy có lợi cho HK. Đối phương – phe ta cùng một vài anh CH có tiếng tăm cứ việc chửi Putin không ngớt, muốn cấm vận và ghép ông Trump và Putin như một cặp. Điều quan trọng là đánh cờ như thế nào để mình thắng hoặc cả hai bên cùng thắng chứ sợ gì mà không chịu đánh cờ! Từ lâu chửi tổng thống là tự cô lập mà sao mình đòi tự cô lập không dám đối diện với khó khăn? Chửi thì cứ chửi, hắn vẫn sống nhăn ra đó. Và như vậy có phải là cách có lợi cho HK hay thế giới không? Nếu vậy thì quí ngài cứ tiếp tục chửi cho dân được nhờ.



g/ Buổi họp báo chưa từng có hơn 228 năm qua về thời lượng và kết quả. Nói rằng TT chống đối truyền thông tự do cũng là một tin giả (fake news). TT đối diện với truyền thông 77 phút và trả lời những câu hỏi hóc búa của truyền thông kể cả tả khuynh thứ thiệt có thành tích phóng đại tin giả. Họp báo như thế sao gọi là chống truyền thông? Có vài phút trao đổi bông đùa hóm hỉnh với Jim Acosta, CNN người đã đụng độ về “fake new’ hôm trước và một ký giả ABC: “It’s another Beauty!” và được đùa lại “Yes, a big lie!”. TT không ngại nói thẳng các bạn hãy xem lại show 9-10 giờ đêm của các bạn (ông/bà) ở đó có đầy những giọng điệu thù ghét. Hoặc về sự gian lận bầu cử, “Không ai trong các bạn nói đến Hillary được câu hỏi khi debate, Bạn tưởng tượng, một cách nghiêm nghị, nếu là tôi? Chắc là sẽ ngồi ghế điện. OK? ...” Đáng chú ý là TT trả lời về chính sách TT sẽ làm gì với Bắc hàn và Iran? TT trả lời thẳng cái một – không ỡm ờ tìm chữ kiểu như TT trước - rằng “Tôi không bắt buộc phải cho bạn biết tôi sẽ làm gì đối với Iran. Bạn biết tại sao? Bỡi vì không nên cho họ biết”. TT cũng nói thẳng là ông thừa kế một mớ hỗn độn cả trong và ngoài nước (a mess in the country and abroad). Đó là sự thật trước mắt có ai mà không thấy, thấy mà không chịu nhận đấy thôi: Về kinh tế, trong 8 năm qua nợ hơn 1 ngàn tỉ mỗi năm, người rơi vào welfair, food stamp không ra nổi, người mất hẳn việc làm bị loại ra khỏi sổ thống kê lực lượng lao động, GDP 1.2, tỉ lệ chủ nhà thấp nhất trong 51 năm. Về xã hội, nạn chia rẽ chủng tộc, phân hoá xã hội bùng phát rất trầm trọng, giữa người dân Mỹ đen và cánh sát, tình trạng bất an khắp nơi, tội phạm của dân di trú bất hợp pháp ở các thành phố bảo hộ (như Tô giới Anh Pháp ở Tàu ngày xưa) nhất là ở các cộng đồng Mỹ đen như Chicago hơn 4000 nhân mạng đồng chủng giết nhau; giá trị gia đình suy biến; truyền thống văn hoá bị phá vỡ. Về anh ninh quốc phòng giảm; quân đội suy yếu chưa sẵn sàng chiến đấu nếu có chiến tranh; ở Trung đông, Syria tan nát khó nuốt khó nhả; Iraq sau khi bình định, rút quân về kể như hết ráo, khủng bố ISIS mọc lên chiếm gần hết và lan ra 29 nước. Tàu cộng biến Biến đông thành sân sau, Việt nam mất chủ quyền biển đảo. . . Thế sự bầy nhầy như thế mà quí bác bảo là thành tích ư? Trung đông, người dân chỉ còn con đường bỏ nước, bỏ nhà tìm chỗ trú khắp nơi, không phải vào rừng mà tấp vào các nước Âu Châu, HK. Đại nạn cho cả thế giới hay thành tích của chính quyền Obama? Chỉ có một quyết định thôi mà ra như thế. Bảo hiểm y tế Obamacare sắp tự thân sụp đổ vì giảm giá và chọn lựa bác sĩ đèu không thật; giá không giảm mà lên cao như rocket… Tất cả không phải là mớ bùi nhùi thì là gì? Quí ngài hay lắm, có vai vế truyền thông có quyền viết hay nói, chỉ thiên chỉ điạ nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật, nó không theo đảng hay chủng tộc nào cả.



Chuyện vui truyền thông loại thiếu trung thực hấp tấp lại sụp hầm! Mới đây 18/2/17, trong cuộc nói chuyện với hơn 9 nghìn người ở Florida, khi nói về phải làm cho đất nước an toàn, TT đã đề cập đến Thuỵ điển như sau: (*5) “… các bạn hãy xem những gì xảy ra ở Đức, hãy xem những gì xảy ra tối qua ở Thụy điển. Thuỵ điển đó. Ai tin được. Thụy điển đó. Họ đã nhận hàng loạt. Họ đang có những vấn nạn mà họ không bao giờ họ nghĩ đến. Hãy xem những gì xảy ra ở Brussels. Những gì xảy ra ở khắp thế giới”. Cựu Thủ tướng Thụy điển Carl Bildt liền tweeted: “Thụy điển à? Khủng bố tấn công à? Ông ta đã hút thuốc gì vậy?”(*6) Thế là phe ta chiêng trống sẵn sàng gióng loa chỉ trích. Nhân đây, người Việt có một bài của tác giả Huy Lam /SBTN tựa đề “Tuần 4 của ông Trump – nhiều bế tắc và thất bại” xin được trích nguyên văn để quí vị cùng thưởng lãm: “ông Trump lại tuyên bố sai sự thật về Thụy Điển là đã thu nhận nhiều di dân Hồi giáo, khiến sự việc (khó lường) đã xảy ra tối qua tại Sweden. Lời tuyên bố không căn cứ của ông đã khiến cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của nước này phải gởi tweet ra, với câu móc “không biết ông ta đã hút thuốc gì?”, vì chẳng có sự việc gì trầm trọng đã xảy ra tại Thụy Điển, một quốc gia nhân bản đã nhận nhiều người tị nạn.”(hết trích)



Tác giả diễn dịch một mạch thế này thế kia. Điều thắc mắc là vậy chứ sai sự thật chỗ nào? Và ai đã sai sự thật? Ông Trump hay tác giả? Như vậy có phải đã sụp hầm rồi? TT có nói khủng bố tấn công bao giờ? Chữ tối qua mà TT nói là tối qua trên Fox News show của Tuck Carlson phân tích tỉ lệ tội phạm, cũng như hiếp dâm ở Thụy điển gia tăng cao đến 70% tính đến 2015. Ông Thủ tướng cũ của nước này vội vàng biện hộ là chuyện đương nhiên chứ có gì lạ trong chính trị! Trường hợp như thế này ta có nên hạ hỏa bớt trước khi nói không? Ai còn cái gai trong lòng thì cũng từ từ nghiên cứu rồi hãy nói mới thuyết phục được. Bỡi cái hình ảnh ông Trump ngu in sẵn ở đó, khiến cho ta không thấy cái thật. Chính ông là tác giả cuốn sách nổi tiếng “The Art of The Deal”. Phải chăng kiểu nói nửa lời, mà ông thường dùng và nửa còn lại để cho đối phương là một trong nghệ thuật đám phán? Ông Trump không có khả năng làm cho ta điên đảo mà chính tại cái lòng sân si, thù ghét hay tham lam của ta làm khổ ta mà thôi. Hai năm nay không biết bao nhiêu lần một số anh chị truyền thông sụp hầm, và hình như đến nay họ cũng chưa học được! Đáng tiếc! Thật là đáng tiếc!

Tác giả nói trên tiếp tục, xin trích nguyên văn “Ứng xử của ông đã bị chỉ trích là thiếu tư chất của một vị tổng thống, kém đạo đức, thiếu vắng sự tử tế và lịch sự, không mang thông điệp đoàn kết và trấn an cần thiết mà chỉ tạo thêm sự chia rẽ, hoang mang, lo sợ, hận thù và ghét bỏ. Ngôn ngữ ông dùng chỉ như trẻ em lớp ba, và cách hành xử cũng trẻ con không kém.” (hết trích). Không biết tổng thống HK đã bị ai hay bị chính tác giả mạ lị một cách không tiếc lời như thế? Câu hỏi đánh giá này dành cho độc giả mới đúng. Hãy tham gia cho vui.

Theo lẽ thường, đánh hoài không ngã, lòng thù ghét thường khó nguôi, không biết câu này của Socrate có thể sử dụng được không? “Khi tranh luận thất bại, phỉ báng là dụng cụ của kẻ thua cuộc”



Nhìn lại trong 4 tuần qua tổng thống đã làm việc không ngừng nghỉ. Công việc của ông không khác gì khai hoang, dọn dẹp để chuẩn bị cho việc xây dựng BẢO QUỐC AN DÂN, chính sách AN CƯ trước LẠC NGHIỆP. TT Trump đã bỏ qua kỳ honey moon mà các vị TT thường có sau khi thắng cử để bù lại hơn một năm vất vả vận động. Tuy nội các bị chiến thuật trì hoãn nhưng không nhằm gì, ông không chờ đợi. Ông đã dùng những gì có sẵn để làm việc theo thứ tự ưu tiên của các vấn đề cấp bách. Quả thật ông đã làm bật dậy tâm lý lạc quan và hy vọng để kích thích cho kinh tế. Niềm tin này là then chốt cho sự đầu tư và tiêu dùng. Điều đó đã thể hiện rõ ở thị trường chứng khoán - gần ba nghìn tỉ dollars đã đổ vào. Một số công việc làm của các ngành lâu nay người dân đang chờ đợi đã có. Bức tường đang lên kế hoạch, dân mỏ than bắt đầu có cơm ăn, đường ống dẫn dầu bắt đầu xây tiếp, những ràng buộc thái quá của cơ quan môi trường đã tháo; kinh tế gần như không còn bị đắp đập ngăn sông. Bảo hiểm y tế đang bắt đầu bàn thảo; luật giảm thuế sẽ hoàn thành vào tháng 8 sắp tới. Tội phạm, nhất là dân bất hợp pháp mà phạm tội đang được đưa về nguyên quán miễn phí. Ông Rex Tillerson đang đi ngoại giao, Phó TT cũng đi vòng quanh thế giới để nối kết quan hệ. Tuy có, đôi chút lủng củng về sắp xếp nhân lực là điều thường lệ buổi đầu nhưng nếu vì thế mà nói rằng tổng thống ngu dốt như trẻ lớp hai, lớp ba nên bế tắc và thất bại thì quả là “hết biết!”



Vĩnh Tường

(Bài viết có sườn na ná như của bài “Tuần 4 của ông Trump - bế tắc và thất bại” của tác giả Huy Lam/SBTN nhằm giới thiệu thêm một góc nhìn. Vì thế nên bố cục hơi luộm thuộm. Mong quí vị bỏ qua)

