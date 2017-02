Tại Sao Trump Kín Tiếng?

Có thể nói TT Trump rất ít nói về Biển Đông, dù hai Hạm đội 7 và 3 của Mỹ đang có mặt trong vùng Á châu Thái bình dương là diện. Và một biệt đoàn hải chiến tinh nhuệ có khu trục hạm, chiến đấu cơ và hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson 18/02/2017 bắt đầu tuần tra tại Biển Đông là điểm nóng như nước sôi, nơi hải quân TC vừa kết thúc cuộc tập trận.Không ít đồng minh và đối tác của Mỹ e ngại chánh quyền TT Trump không thiết tha với chiến lược chuyển trục quân sự Mỹ về Á châu Thái bình dương sẽ lơ là với tình hình Biển Đông. Úc than Mỹ đã quá trễ, đã để TC chiếm cứ, kiểm soát gần hết Biển Đông. TT Phi Duterte hận TT Obama dạy đời, phê bình chỉ trích Phi mà không giúp gì cả nên đã trở cờ qua TC tuyên bố ly khai Mỹ”. CSVN sau khi TT Trump đắc cử, Chủ Tịch TC đã bảo sang chầu, cắt đứt đường dây Nhà Nước CSVN đi đu với Mỹ.Còn chính TT Trump hồi mới lên thì đá giò lái Tập cận Bình, điện đàm với TT Đài Loan, phá lệ “Một Nước TQ”. TC phẫn nộ, TT Trump tuyên bố Mỹ nhứt thiết không tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc. Nhưng lên nắm chánh quyền chưa được ba tuần, thì Ô. Trump trở quẻ, gởi thư chúc Tết Con Gà, đích thân gọi điện thoại cho Chủ Tịch TC xác nhận tuân thủ nguyên tắc “Một Nước TQ” và hy vọng hai bên sẽ hội kiến trên tinh thần xây dựng.Còn Bộ Trưởng Quốc Phòng, Tướng Mattis, khi ra điều trần phê chuẩn trước Uỷ Ban Thượng Viện, cho biết TC quân sự hóa Biển Đông là một mối đe dọa cho trật tự toàn cầu, và cho Mỹ. Nhưng sau khi công du Nam Hàn và Nhật thì ngay ngày 4/2 tại Tokyo Ô. Mattis tuyên bố, "Tại thời điểm này, chúng tôi không thấy bất cứ sự cần thiết nào để tiến hành các hoạt động quân sự lớn. Những gì chúng ta phải làm là dốc hết mọi nỗ lực, những nỗ lực ngoại giao, để cố gắng giải quyết vấn đề một cách đúng đắn, duy trì đối thoại.”Và Bộ trưởng Ngoại Giao Mỹ khi ra trước Uỷ Ban Thượng viện điều trần phê chuẩn cũng nói, “Chúng ta sẽ phải gửi tới Trung Quốc một tín hiệu rõ ràng rằng trước hết, việc xây đảo phải dừng lại, và thứ nhì là việc quý vị tiếp cận các đảo đó sẽ không được cho phép”. Ông Tillerson không ngần ngại so sánh việc xây dựng các hòn đảo, rồi cho đặt thiết bị quân sự trên đó, với hành vi của Nga xâm chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Hoàn Cầu Thời báo của TC phản ứng, nói đó là tuyên chiến với TC.Nghe như hai ông bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao trong nội các Trump có vẻ ông nói gà bà nói vịt.Còn TT Trump thì im lặng về Biển Đông một cách khó hiểu, như trời yên gió lặng ở vùng con mắt của bão. Phải chăng việc giữ bí mật chiến lược, chiến thuật là điều kiện tiên quyết để chiến thắng. Cho đến giờ phút này, TT Trump không lên tiếng về Biển Đông mà để hai cánh tay đắc lực của nội các là quốc phòng và ngoại giao lên tiếng và hành động. Như tướng tư lịnh, vị chỉ huy hành quân cao cấp nhứt ở phía trên im lặng để địch thủ không tiên đoán, không đề phòng được bí mật của cuộc hành quân.Tánh khí của Ông Trump là một người suy nghĩ độc lập, hành động và lời nói uyển chuyển, không theo khuôn nếp nào cả. Ông sử dụng nó như một lợi khí, lợi thế để làm cho chiến lược, chiến thuật linh động, trăm mưu ngàn kế, thiên biến vạn hóa, địch thủ khó tiên đoán được.Chủ Tịch Bình và ê kíp lo Mỹ nên bám sát twitter của TT Trump lấy cân tiểu ly cân từng chữ coi TT Trump muốn cái gì, định làm cái gì, đánh ngoại giao, đánh kinh tế, đánh quân sự, đánh võ mồm hay đánh võ đạn. Nhưng họ đành chịu, không mò được cái bất ngờ như khi TT Trump gởi thơ chúc Tết Con Gà dù trễ cả tuần sau vậy.Phía TC, qua nhận định của Giáo sư Thời Ân Hoằng từ Đại học Nhân Dân ở Bắc Kinh bình luận với tờ South China Morning Post, rằng không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ mềm mỏng với Trung Quốc, không thể tiên đoán được chính sách đối ngoại của Donald Trump hiện nay.Từ đó người ta thấy thái độ im lặng về Biển Đông của TT Trump và tuyên bố so le của hai bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Mỹ không có gì mâu thuẫn mà bổ túc cho nhau. Không phải Ngoại trưởng nói một đằng, Bộ trưởng Quốc phòng bảo một nẻo. Mà Quốc phòng làm bàn cho Ngoại giao, theo truyền thống Mỹ, Mỹ là một trên hai mặt trận ngoại giao và quân sự. Chánh quyền Mỹ, nhân dân Mỹ luôn luôn ủng hộ “Support Our Troops.”Tướng Mattis nói hiện Mỹ chưa thấy nhu cầu phải có một động thái quân sự đáng kể ở Biển Đông, Ô Mattis không đi ngược với Ngoại trưởng Rex Tillerson. Trái lại Tướng Mattis muốn nâng cao tầm quan trọng của ngành ngoại giao Mỹ. Một nhà ngoại giao khéo lời, giỏi ý như Tô Tần mà phía sau không có thế lực của quân sự thì cũng khó thành công trong đàm phán. Cách Tướng Mattis nhấn mạnh vai trò của ngoại giao là cách dương oai diệu võ và văn song toàn của Mỹ ở Biển Đông đối với TC. Đó là Quân đội làm bàn cho Ngoại giao trong hội nghị, để tạo thế thượng phong buộc TC xuống thang trên bàn đàm phán.Nếu TC mãnh liệt chống Mỹ trên trường ngoại giao, dồn Mỹ vào thế kẹt thì quân đội Mỹ sẵn sàng vùi dập TC một trận để phá thế kẹt của Mỹ. Quân đội Mỹ đang vượt trội hơn TC cả ba thứ quân Lục quân, Hải quân và Không quân và lúc nào cũng sẵn sàng cho hai ba mặt trận. Cái mà TC bồi lắp, xây cất, quân sự hoá thành điều mà TC gọi là Vạn Lý Trường Thành trên biển, hai hạm đội 7 và 3 của Mỹ chỉ cần 15 phút là biến thành cát bụi chìm xuống biển, như Cựu Tư Lịnh Lực lượng Mỹ ở Á châu Thái bình dương đã nói với đồng minh Úc.Việc chánh quyền TT Trump cho hàng không mẫu hạm Mỹ lần đầu tiên tuần tra Biển Đông cũng là một cách quốc phòng làm bàn cho ngoại giao Mỹ.Còn việc lo TT Trump nặng lo kinh tế Mỹ lơ là hay rút khỏi Biển Đông là chuyện hoang đường. Mỹ vẫn là một quốc gia Thái bình dương. Thế kỷ 21 là thế kỷ thăng tiến của vùng này. Ở đông bắc Thái bình dương Mỹ có gần 100.000 quân đóng ở Nhựt và Nam Hàn. Con đường hàng hải qua Biển Đông là con đường huyết mạch vận chuyển hàng hoá Mỹ, tiếp vận cho quân đội Mỹ. Chuyển trục quân sự 60% về Á châu Thái bình dương là chiến lược toàn cầu của Mỹ, không riêng của tổng thống nào Cộng Hoà hay Dân chủ. Để TC khống chế Biển Đông, phong toả quân đội Mỹ, là tổng thống sẽ bị Quốc Hội, nhân dân, quân đội Mỹ rờ gáy liền. TT Trump để cho TC kiểm soát Biển Đông là TT Trump làm cho Mỹ liệt bại, chớ không phải làm cho Mỹ “vĩ đại” như lời Ông hứa với nhân dân Mỹ khiến dân Mỹ dồn phiếu, trao nhiệm vụ cho Ông phải làm./.(VA)