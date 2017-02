Phải Nộp Cán Bộ 20 Ngàn Đô Mỗi Giấy Phép Xuất Cảng Gạo

SAIGON -- Muốn xin giấy phép xuất khẩu gạo? Sẽ phải tốn ít nhất 20.000 đôla... Tiền này để cúng cho ai?Báo Công An Nhân Dân kể rằng ngay sau khi một số báo chí phản ánh thông tin "xin giấy phép xuất khẩu gạo phải tốn không dưới 20.000 USD", Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo thành lập Đoàn xác minh nhằm làm rõ sự việc trên.Trước đó, sáng 23/2, tại buổi tọa đàm về định hướng sửa đổi Nghị định 109/2010 về kinh doanh xuất khẩu gạo do Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách VEPR và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa tổ chức, ông Ngô Văn Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH ADC, tiết lộ: “mỗi lần xin phép thì tốn mấy chục nghìn USD, không dưới 20.000 USD”.Báo Dân Việt ghi lời Ông Ngô Văn Nam – Tổng giám đốc Công ty TNHH ADC -- tại buổi tọa đàm “Vận động sửa đổi điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tại TP.SG chiều 22.2:“Mỗi lần xin giấy phép xuất khẩu gạo, doanh nghiệp tốn không dưới 20.000 USD. Chưa kể, những việc như báo cáo số lượng xuất khẩu, lượng tồn kho… để được cấp phép xuất khẩu tốn rất nhiều thời gian của doanh nghiệp...”Bản tin này nói rằng theo Ông Nam cho biết, doanh nghiệp (DN) này có vùng nguyên liệu lúa gạo 35.000ha tại ĐBSCL, với nhà máy lau bóng, xay xát… có công suất 30.000 tấn. Tuy nhiên, ADC không trực tiếp xuất khẩu gạo mà phải thông qua một công ty con.Vị này cho rằng, việc mỗi lần xuất khẩu gạo mỗi lần xin phép là không cần thiết, vừa tốn chi phí vừa tốn thời gian của DN. Ông Nam thông tin, mỗi lần xin phép thì tốn mấy chục nghìn USD, không dưới 20.000 USD.Ngoài ra, để đủ điều kiện xuất khẩu gạo, mỗi ngày DN phải báo cáo số liệu cho cơ quan chức năng, rằng xuất khẩu được bao nhiêu, tồn kho bao nhiêu… Những việc này nhỏ nhưng rất tốn thời gian. “Như DN tôi phải tuyển thêm người chỉ để làm báo cáo!”, ông Nam bày tỏ.Chạy giấy phép? Đúng vậy.Bản tin VietnamNet ghi nhận:“Khi được đại diện ban tổ chức hỏi lại: "Mấy chục ngàn đô đó, anh nộp cho ai?, ông Nam không ngần ngại nói:"Thực sự, mỗi lần không dưới 20.000 USD!"Theo ông Nam, đơn cử như quy định gia hạn khi hết thời hạn theo giấy phép xuất khẩu, DN cũng lại phải tốn tiền. Nếu không, công ty sẽ mất tên trong danh sách được xuất khẩu gạo.”