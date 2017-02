Mẹ Nấm Bị VC Gia Hạn Tạm Giam

Nhà hoạt động nhân quyền Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị gia hạn tạm giam 'bằng lệnh miệng.Bản tin VOA cho biết rằng sau hơn 4 tháng bị bắt giam, chính quyền Việt Nam tiếp tục gia hạn lệnh tạm giam với nhà vận động cho nhân quyền và môi trường Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, không cho phép gặp gia đình và tiếp xúc luật sư, theo tin từ gia đình.Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã xác nhận thông tin này với VOA Việt Ngữ.Theo Bà Lan, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ký lệnh gia hạn tạm giam đối với con bà vào ngày 13/1/2017, nhưng bà chưa hề nhận được văn bản này, tất cả chỉ là thông báo miệng:“Theo lệnh tạm giam 4 tháng thì ngày 10/2 là hết hạn tạm giam. Ngày 14/2 khi không nhận được thông tin gì thì tôi có làm đơn. Ngày 21/2 họ mời tôi lên, họ nói họ có quyền gia hạn tạm giam thêm 3 tháng. Anh mời tôi lên là đại úy Ngô Xuân Phong, ảnh đọc cho tôi lệnh gia hạn tạm giam ký ngày 13/1, gia hạn từ ngày 7/2 cho tới ngày 7/5, tức là gia hạn thêm 3 tháng nữa. Tôi hỏi tại sao khi gia hạn không thông báo cho gia đình thì họ nói chỉ thông báo cho người bị tạm giam thôi.”Khi hỏi về việc trong hơn 4 tháng qua chính quyền có cho phép Như Quỳnh tiếp xúc với luật sư hay không, bà Tuyết Lan cho biết luật sư đã làm hết trách nhiệm của họ, “họ gửi văn bản đi nhưng không được hồi đáp, những gì họ làm đã rơi vào im lặng". Bà Lan cho VOA biết thêm:“Tôi có hỏi tại sao con tôi cho đến bây giờ vẫn chưa gặp được luật sư, và vì sao anh không trả lời văn bản cho luật sư biết?. Anh (công an) Ngô Xuân Phong nói là đã trả lời bằng văn bản cho luật sư nhưng không hiểu vì sao địa chỉ không đến. Tôi mới hỏi rằng khi gửi qua bưu điện thì trên đó có số điện thoại của văn phòng luật sư Hưng Đạo của ông Nguyễn Hà Luân, thì tạo sao người ta không gọi điện thoại. Cho nên vấn đề này anh giải thích cho tôi không thuyết phục lắm. Ảnh im lặng.”VOA nhắc rằng Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị công an Nha Trang, tỉnh Khánh Hoa bắt vào ngày 10/10/2016 và bị truy tố phạm tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự.Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thành viên chủ chốt của Mạng lưới Blogger Việt Nam, là phụ nữ châu Á đầu tiên được nhận giải thưởng của tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Civil Rights Defenders có trụ sở tại Thụy Điển vào năm 2015 vì những đóng góp bảo vệ dân quyền, nhân quyền trong nước.Bản tin cũng nhắc rằng hôm 12/10, Mỹ và EU kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius ra thông cáo nói ông "quan ngại sâu sắc về các hành động gần đây chống lại các nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa, trong đó có vụ bắt giữ blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh".Trong khi đó, một bản tin phân tích trên mạng Dân Làm Báo cho biết rằng: Luật lệ cho phép "tạm giam" 16 tháng tù trước khi công dân bị xét xử là bản chất rừng rú của pháp luật cộng sản...Bài phân tích của tác giả Em Bụi ghi nhận:“...với tội xâm phạm an ninh Quốc gia, thời gian tạm giam tối đa có thể kéo dài đến 16 tháng.Theo quy định tại nghị định 98/2002/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 89/1998/NĐ-CP/ ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam thì người tạm giam tạm giữ vẫn có quyền được ra ngoài để gặp thân nhân, thân nhân hoặc luật sư.Tuy nhiên, tính tới thời điểm này, Blogger Mẹ Nấm đã bị tạm giam 4 tháng 13 ngày nhưng gia đình chỉ được phép gửi đồ vào cho Mẹ Nấm chứ không hề biết bất cứ thông tin gì về con mình mặc dù nhiều lần bà Lan yêu cầu thăm gặp.Việc giam giữ một công dân và lấy lý do gia hạn để điều tra và "tạm giam" tối đa đến 16 tháng là một hành động chà đạp lên mọi nguyên tắc pháp lý của quốc tế, thể hiện bản chất rừng rú của luật pháp CSVN.”Người ta vẫn không hiểu vì sao kêu gọi làm sạch môi trường, kêu gọi Formosa bồi thường... laị bị xem là xâm phạm an ninh Quốc gia?