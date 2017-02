1 Du Khách Ba Lan Chết ở VN Vì Lên Thác Xuống Ghềnh Chui

HANOI -- Du lịch Việt Nam hãy cẩn trọng, vì có thể sẽ mất mạng... Và hãy coi chừng hướng dẫn viên du lịch “chui”...Báo Thanh Niên kể chuyện du khách Tây tử nạn ở Đà Lạt, Lâm Đồng: Du khách nước ngoài và hướng dẫn viên người Việt tử nạn tại thác Hang Cọp.Bản tin hôm 23/2/2017 cho biết rằng một du khách người nước ngoài và một hướng dẫn viên người Việt không may tử nạn trong lúc tham quan khu du lịch thác Hang Cọp (xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng).Theo thông tin ban đầu, sáng 23.2, một nhóm du khách người nước ngoài cùng hướng dẫn viên người Việt vào khu vực thác Hang Cọp.Không may, vào khoảng 10 giờ cùng ngày (23.2), trong lúc tham quan thác Hang Cọp, nam du khách Cwiakala Rafal (33 tuổi, quốc tịch Ba Lan) cùng hướng dẫn viên Nguyễn Quốc Khánh (24 tuổi, trú tại xã Phúc Thọ, H.Lâm Hà) rơi xuống thác, tử nạn. Tại hiện trường, một sợi dây vẫn còn treo từ trên đỉnh thác xuống dưới chân thác.Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Cứu hộ cứu nạn Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Ông Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.Đến trưa cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân đã được tìm thấy về phía hạ nguồn của dòng thác, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 600 m.Khoảng 15 giờ ngày 23.2, thi thể 2 nạn nhân đã được về nhà xác Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng để tiến hành các thủ tục tiếp theo.Báo Thanh Niên cho biết, thác Hang Cọp hiện do một công ty tư nhân quản lý nhưng nhiều năm qua hầu như bị bỏ hoang, không diễn ra hoạt động du lịch nào.Nhóm khách du lịch gồm 8 du khách nước ngoài và 2 hướng dẫn viên du lịch người Việt do Công ty TNHH Giấc Mơ Vàng (P.1, TP.Đà Lạt) tổ chức tham quan tại khu du lịch thác Hang Cọp.Báo Thanh Niên ghi thêm:“Theo Sở VH-TT- DL Lâm Đồng, Công ty TNHH Giấc Mơ Vàng đăng ký lĩnh vực kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch nội địa VN và không có chức năng tiếp nhận, hướng dẫn cho khách quốc tế. Hơn nữa, hướng dẫn viên Nguyễn Quốc Khánh (tử nạn) và Cao Minh Quang (đi cùng đoàn) chưa được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.Trước đó, tháng 2.2016, tại khu du lịch thác Datanla (TP.Đà Lạt) cũng xảy ra tai nạn khi du lịch mạo hiểm “chui” khiến 3 du khách người nước ngoài tử nạn.”