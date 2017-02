Một Dự Thảo Sắc Luật Hành Pháp Của Trump Bị Lộ Ra Ngòai, Những Lợi Ích Công Cộng Ảnh Hưởng Kinh Hoàng Đến Di Dân Hợp Pháp

Lê Minh Hải

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ.(Robert Mullins International) Một dự thảo Sắc Luật Hành Pháp được cho là của ban hành pháp Donald Trump có thể làm cho di dân hợp pháp tại Hoa Kỳ hoảng sợ - gồm những di dân hợp pháp đang sinh sống ở Hoa Kỳ cũng như những người ở ngọai quốc đang mong chờ đòan tụ với người thân ở Hoa Kỳ. Dự thảo vừa bị lộ ra ngòai nói rằng người di dân bòn rút người đóng thuế ở Hoa Kỳ, và bản dự thảo này đề nghị giới hạn cấp thẻ xanh cho những di dân có năng khiếu thấp và lợi tức kém.Bản dư thảo bị lộ ra ngòai này đã được trang điện tử tư nhân, độc lập, có tên là Viện Chính Sách Di Trú (Migration Policy Institute) và nhật báo uy tín Washington Post loan tin và bình luận về bản dự thảo sắc lệnh hành pháp chưa được công bố chính thức này.Bản dự thảo nói trên đề ngày 23/01/2017, cho biết sẽ giới hạn số người di dân trong tương lai và cũng sẽ làm cho thường trú nhân hợp pháp đang sinh sống tại Hoa Kỳ sẽ dễ bị trục xuất nếu họ sử dụng những lợi ích công cộng của liên bang. Và chính phủ cũng sẽ bắt đầu yêu cầu những người bảo lãnh người di dân hòan trả những lợi ích công cộng mà người di dân đã nhận.Nếu có những giới hạn nhắm vào việc nhận ngân quỹ công cộng và lợi ích y tế, bao gồm giới hạn việc sử dụng tiền mặt, dinh dưỡng và những lợi ích y tế, thì hành động được đề nghị trong bản dự thảo sẽ gây ảnh hưởng sâu rộng đến những di dân hợp pháp và con cái công dân Mỹ của họ. Tuy nhiên, một nghiên cứu của Viện Khoa Học Quốc Gia (National Academies of Sicence) cho thấy những di dân ở mọi lứa tuổi, ngọai trừ người cao niên, sử dụng những lợi ích công cộng ít hơn người sinh đẻ ở Hoa Kỳ.Điều quan trọng mà chúng ta cần hiểu là bản dự thảo vừa bị lộ ra ngòai có thể được tu chỉnh hoặc hủy bỏ, hay có thể được hay đổi rất nhiều trước khi trở thành luật sau cùng.Bản dự thảo sắc lệnh hành pháp nói trên cho phép trục xuất những thường trú nhân đến Hoa Kỳ dưới 5 năm nếu họ trở thành gánh nặng của xã hội, nhưng cho đến nay, những điều luật đang áp dụng chỉ nói rằng "gánh nặng xã hội" chỉ có nghĩa là người di dân nhận chương trình trợ cấp tiền mặt hoặc nhận sự chăm sóc lâu dài được tài trợ bởi chính phủ. Bản dự thảo sắc lệnh hành pháp bị lộ ra ngòai sẽ cho phép liên bang, tiểu bang hoặc chính quyền địa phương đòi người bảo lãnh hòan trả những lợi ích công cộng mà người được bảo lãnh đã được hưởng hợp pháp!Bản dự thảo sắc lệnh hành pháp bị lộ ra ngòai sẽ làm thay đổi rất mạnh mẽ như sau:- "Gánh nặng xã hội" and "Lợi ích công cộng" sẽ bao gồm nhiều lọai khác nhau trong các chương trình của liên bang, chẳng hạn như ăn trưa miễn phí trong trường học, tài trợ đại học, trợ giúp hệ thống sưởi trong gia đình và những lợi ích y tế công cộng, và những chương trình này không nằm trong việc định nghĩa về luật trợ cấp xã hội.- Trục xuất những thường trú nhân hợp pháp về việc sử dụng những lợi ích xã hội. Theo bản dự thảo này, những thường trú nhân có thể bị trục xuất vì sử dụng một trong những lợi ích xã hội, bao gồm trợ cấp thực phẩm và dinh dưỡng, bảo hiểm y tế được phụ cấp liên bang qua chương trình Madicaid hoặc Đạo Luật Săn Sóc (Y Tế) Trong Khả Năng (tức Affordable Care Act) mà chúng ta hay gọi là chương trình y tế Obama Care và những lợi ích giáo dục.- Từ chối nhập cảnh những di dân tương lai nếu họ có thể trở thành gánh nặng xã hội. Bản dự thảo sắc lệnh hành pháp cũng lọai ra nhiều người vì tình trạng tài chánh của họ.Cũng theo bản dự thảo, các đương đơn xin chiếu khán (visa) di dân cũng sẽ phải có ít nhất bằng trung học phổ thông hoặc có mức tài sản nào đó.Kết quả cũng đưa đến việc từ chối chiếu khán cho những di dân có lợi tức thấp hoặc ít học đang kỳ vọng được đòan tụ với thân nhân ở Hoa Kỳ. Một số người có chiếu khán phi-di-dân (du lịch hoặc du học) đang ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như nếu họ kết hôn với một công dân Hoa Kỳ, sẽ không thể điều chỉnh sang diện thường trú nếu họ không có trình độ giáo dục hoặc không đủ tài chính được yêu cầu.- Đòi người bảo lãnh hòan trả những lợi ích công cộng. Bản dự thảo cũng sẽ chỉ thị cho các cơ quan liên bang yêu cầu hòan trả những lợi ích công cộng mà người di dân hợp pháp đã sử dụng.- Bản dự thảo bị lộ ra ngòai còn đề nghị giới hạn việc cho người di dân khai thuế hưởng lợi ích thêm vì có con dưới vị thành niên có số an sinh xã hội. Kết quả: các thành viên trong gia đình người di dân bất hợp pháp có con nhỏ (hơn ba phần tư trong các trẻ em này là công dân Hoa Kỳ) sẽ không hợp lệ để xin những lợi ích xã hội, mặc dù họ trả thuế và có lợi tức vừa đủ thấp để có thể hội đủ điều kiện hưởng những lợi ích xã hội khác.- Chọn lọc di dân dựa trên Lợi Tức và Giáo Dục: Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ tiến đến việc lập ra một hệ thống chọn lọc chỉ mặn mà với những di dân có giáo dục cao và năng khiếu cao. Yếu tố liên hệ gia đình sẽ không đủ để có chiếu khán di dân. Những thay đổi này cho thấy sẽ lọai trừ nhiều di dân từ những nước ở Châu Mỹ La Tinh và Đông Nam Á, cũng như những di dân cao tuổi lại càng khó khăn để hội đủ tiêu chuẩn không là gánh nặng xã hội.Bản dự thảo sắc lệnh hành pháp là một nỗ lực nhắm vào sự quan tâm công cộng về phí tổn, nhưng không về những lợi ích, của người di dân đối với xã hội Hoa Kỳ. Bằng cách tạo ra những ngăn chận mới nhắm vào di dân hợp pháp và những lý do trục xuất nhắm vào di dân hợp pháp, điều này sẽ là những thay đổi quan trọng trong hệ thống di trú Hoa Kỳ. Theo quan điểm của nhiều người, những quyết định này sẽ phù hợp hơn nếu được dành cho quốc hội và không nên nằm trong nội dung của những sắc lệnh hành pháp của tổng thống.Hỏi Đáp Di TrúHỏi: Nhiều người cho rằng Tổng thống Trump tiếp tục ban hành những Sắc Lệnh Hành Pháp với nỗ lực né tránh sự kiện cuộc bầu cử vừa qua bị ảnh hưởng bởi chính phủ Nga, điều này có phải là cách giận cá chém thớt không?- Đáp: Điều này còn tùy thuộc vào việc qúy vị đã bầu cho ứng cử viên tổng thống nào trong ngày bầu cử tháng 11-2016 vừa qua. Điều chắc chắn cho thấy là các thẩm phán liên bang đã đồng ý rằng chẳng có cuộc khủng bố nào xảy ra sau biến cố 11 tháng 9, vì thế các sắc lệnh hành pháp của ông Trump càng tạo nên nghi vấn.- Hỏi: Tại sao dự thảo sắc lệnh hành pháp của tổng thống bị lộ ra ngòai. Điều này có phải vì hành pháp không thể bảo vệ những thông tín cẩn mật không?- Đáp: Mặc dù chưa đến 30 ngày chấp chánh, tổng thống Trump được chính nội các của ông và giới truyền thông nói đến như một người hoang tưởng. Điều này tạo nên nhiều kẻ thù hơn là bạn. Việc bị lộ thông tin này có thể do chính những kẻ thù trong nội các của ông tuồn ra ngòai.- Hỏi: Văn phòng Robert Mullins International có thể cung cấp một bản phác thảo cho những công dân quan tâm có thể liên lạc với các dân biểu đại diện ở địa phương để thúc dục họ can thiệp vào những sắc lệnh hành pháp vi hiến của ông Trump không?- Đáp: Xin vui lòng cập nhật trang nhà của văn phòng Robert Mullins International qua địa chỉ: www.rmiodp.com, hoặc trang Facebook qua địa chỉ: www.facebook.com/rmiodpKính mời quý độc giả đón đọc chủ đề Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống trên các báo chí Việt ngữ địa phương số cuối tuần, hoặc nghe trực tiếp chương trình của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư trên các làn sóng: Bắc Cali 1430AM, 7:00-8:00, Nam Cali 106.3FM,7:00-7:30 và phát lại Chủ Nhật trên 1500AM lúc 2-3PM, trên trang nhà: www.rmiodp.com. Hoặc www.facebook.com/rmiodp. Hay liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388, Rạng Mi: 84-3914-7638 hay Email: info@rmiodp.comLê Minh Hải