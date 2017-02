85°C Bakery Cafe Khai Trương Ở Tukwila, TB Washington

Mặt ngoài cửa tiệm.

85°C Bakery Cafe Tukwila

Địa điểm: 1341 Southcenter Mall, Tukwila, WA 98188

Giờ mở cửa: Thứ Hai-Thứ Năm 7:00 am- 10:00 pmCThứ Sáu-thứ Bảy 7:00 am - 12:00 amCChủ Nhật 8:00 am - 10:00 pm

Tel: (206) 244-1885

Tukwila, WA (ngày 24, tháng Hai, 2017) –– 85°C Bakery Cafe, một tiệm bánh dây chuyền Đài Loan nổi tiếng, mở tiệm đầu tiên tại vùng Washington ngày 24 tháng Sáu, 2017 tại Tukwila. Tiệm ở địa chỉ 1341 Westfield Southcenter Mall, việc khai trương tiệm ở Tukwila là một bước ngoặc đặc biệt cho thương hiệu này bởi vì đây không chỉ là tiệm 85°C Bakery Cafe duy nhất đầu tiên ở Washington, mà còn là tiệm 85°C Tiên Phong ở vùng Tây Bắc. Đặc biệt, Hoa Hậu Miss Washington USA 2017 Alex Carlson Helo sẽ đến tham dự cắt băng khánh thành và chào đón mọi người đến với tiểu bang nhà của cô ở Tukwila, Washington.85°C Bakery Café đã không ngừng cách mạng hóa kỹ nghệ cà phê khi thương hiệu này giới thiệu cà phê đá muối biển với một sự cân bằng hoàn hảo giữa mặn và ngọt. Seattle Washington là tiểu bang nhà nơi cư ngụ vô số tiệm rang cà-phê và quán cà-phê, vì thế việc 85°C Bakery Café chia xẻ ly cà phê muối biển với cộng đồng này là một điều phù hợp. Trong tinh thần mừng tiệm khai trương hồng phát, tiệm ở Washington là tiệm đầu tiên tung ra chương trình đặc biệt chỉ 10¢ một ly cà phê đá muối biển. Loại thức uống giải khát được ưa chuộng này từ 85°C thường được bán với giá là $3.00 nhưng trong dịp này chỉ với 10¢ một ly/cỡ trung trong ngày khai trương.Alex Carlson Helo, Miss Washington USA 2017, hân hoan mừng đón 85°C tới tiểu bang nhà của cô. Alex được giới thiệu như một đại sứ đại diện vùng Washington state trong buổi tiếp tân dành cho khách VIP & các cơ quan truyền thông của 85°C một tiếng đồng hồ trước đó, tại đây cô đã chia xẻ sự hào hứng của chính cô đồng thời mở rộng vòng tay đón hệ thống tiệm bánh Đài Loan này. Bước vào Tiểu Bang phía Tây Bắc, Giám Đốc Điều Hành của 85°C Ông Charles Wu phát biểu “Đây là tiệm tiên phong đầu tiên của chúng tôi ở vùng tây-bắc, chúng tôi rất vinh dự được nướng bánh và pha nước ởTukwila, Washington. Chúng tôi mong chờ được cung cấp các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi đến với những khu vực khác trên toàn quốc.”“Được thành lập năm 2004, 85ºC Bakery Cafe luôn luôn được điều hành với mục đích đem lại các sản phẩm cao cấp với giá phải chăng cho khách hàng. Như tại tiêu bang Washington state, dù mưa hay nắng, 85ºC đưa ra một ý tưởng cung cấp các loại sản phẩm đa dạng, nhiều chọn lựa. Mỗi tiệm gồm có 60 loại bánh khác nhau, từ kiểu bánh Á Châu đến Âu Châu; và còn có trên 40 loại bánh ngọt và các loại giải khát đa dạng để khách hàng thưởng thức. Với dạng một tiệm phục vụ nhanh gọn, 85°C sử dụng một khu riêng trong tiệm theo kiểu tự-phục vụ, nơi khách hàng có thể tự do chọn lựa các món bánh mà họ thích.Để có thêm chi tiết về tiệm mới khai trương ở Tukwila, Washington, xin ghé vào www.85cbakerycafe.com hay gọi (206) 244-1885.Sơ lược về thương hiệu của chúng tôiTên của thương hiệu “85°C” được nhắc đến khi nói về hệ thống tiệm bánh được thành lập bởi Wu Cheng-Hsueh, người tin rằng 85°C (185°F) là nhiệt độ lý tưởng nhất để đun sôi cà-phê. Một tiệm Bakery Cafe, một khái niệm mới về cà-phê và bánh, đặc biệt là các loại bánh mì mềm, cà-phê, trà và bánh ngọt. Đây là một hệ thống bán bánh và thức uống trên toàn cầu có chứng khoán được bán ở thị trường chứng khoán Đài Loan với hơn 900 tiệm khắp thế giới, gồm Đài Loan, Trung Quốc, Úc Châu, Hồng Kông và Hoa Kỳ. Một số loại bánh bán chạy nhất là các loại bánh Brioche, Marble Taro, Iced Sea Salt Coffee và Mango Crème Brule.