Hội Thân Hữu Bình Thuận Họp Mặt Mừng Xuân Đinh Dậu 2017

“Đất trời lành nơi ta đang ở, Sao lòng mình gởi tận cố quốc xa,

Ôi! Nửa vòng trái đất, Mà mịt mờ quê mẹ quê cha.

40 năm nơi quê người lưu lạc,

Tha thiết nguyện cầu, vọng lời khấn vái...

Trong họp mặt Xuân Đinh Dậu 2017 của Hội Thân Hữu Bình Thuận.

Trong họp mặt Xuân Đinh Dậu 2017 của Hội Thân Hữu Bình Thuận.

Trong họp mặt Xuân Đinh Dậu 2017 của Hội Thân Hữu Bình Thuận.

Trong họp mặt Xuân Đinh Dậu 2017 của Hội Thân Hữu Bình Thuận.

Trong họp mặt Xuân Đinh Dậu 2017 của Hội Thân Hữu Bình Thuận.

Westminster (Bình Sa)- - Trưa Chủ Nhật ngày 19 tháng 2 năm 2017 tại nhà hàng Diamond Seafood Place, Hội Thân Hữu Bình Thuận đã tổ chức họp mặt Tân Niên Hội Ngộ mừng Xuân Đinh Dậu 2017, với khoảng 250 quan khách, đại diện các hội đoàn thân hữu bạn, các cơ quan truyền thông và đồng hương Bình Thuận tham dự.Điều hợp chương trình tổng quát: Kỹ Sư Tạ Trung.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do ban hợp ca Bình Thuận phụ trách, tiếp theo Ban tổ chức mời qúy ông: Giáo Sư Monte Ung, Anh Lê Huy Đức, Anh Lê Văn Thuận, lên trước bàn thờ Tổ quốc làm lễ dâng hương, trong lúc dâng hương, KS. Tạ Trung đọc lời cầu nguyện dâng hương trong đó có đoạn:Người nằm xuống cho quê hương phơi thây nơi chiến địa, Để mưu cầu cho sông núi trường tồn. Gương hy sinh muôn đời sáng ngời trong sách sử.Vì nước quên mình, Công ơn ấy mênh mông như biển rộng.Nghĩa hy sinh cao trọng tràn đầy, Dân tộc này ghi nhớ mãi đến nghìn thu.Hỡi vong linh các bậc tiền nhân, Hỡi anh hồn chiến sĩ trận vong,Hỡi Trường Sa anh hùng, Hoàng Sa bất khuất, Hỡi hương linh các anh hùng, chiến sĩ!Đã liều thân bảo vệ đất tổ quê cha, Hỡi những người đã bỏ thây trên mênh mông biển cả!Trong rừng sâu núi thẳm, trong lao lý ngục tù, để mưu tìm hai chữ Tự Do.Đây! Lời tâm huyết... Tha thiết nguyện cầu. Hồn linh thiêng xin về đây hiển thị, Chứng giám lòng thành, của người dân Bình Thuận hôm nay….Tiếp theo Ông Võ Đang Sâm, Trưởng ban tổ chức lên chào mừng quan khách và đồng hương tham dự, trong dịp nầy ông cho biết: "hằng năm hội tổ chức ngày Tân Niên Hội Ngộ nhằm mục đích để bà con có dịp gặp lại nhau, trao cho nhau những tin tức vui buồn, mặc khác còn để cho giới trẻ biết ngày Tết mang màu sắc quê hương vùng biển mặn với những tập tục cổ truyền."Sau đó Ông Hội Phó Nguyễn Văn Tạọ, thay mặt Ban Chấp Hành Hội ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả qúy vị tham dự. Nhân dịp đầu Xuân Đinh Dậu 2017, Ông cầu chúc mọi người một năm mới An Khang Hạnh Phúc, ông không quên cảm ơn qúy vị quan khách, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, qúy cơ quan truyền thông, qúy vị trong ban chấp hành cũng như đông hương thân hữu Bình Thuận đã đến tham dự ngày Tân Niên Hội Ngộ Đinh Dậu 2017 hôm nay. Ong tiếp: “Sau 20 năm thành lập, hội đã duy trì được những sinh hoạt hằng năm đó cũng nhờ vào lòng nhiệt tình của tất cả đồng hương Bình Thuận, ông kêu gọi mọi người hãy khuyến khích con em tham gia vào những sinh hoạt của hội, để giới trẻ sau nầy tiếp tục việc làm của cha anh đi trước.”Trong phần giới thiệu quan khách, Kỹ Sư Tạ Trung đã giới thiệu: Giáo Sư Nguyễn Châu, Trưởng Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng và phu nhân, Giáo Sư Lê Văn, Bác Sĩ Phước Lê, Chị Thảo đến từ Na Uy, các hội bạn thân hữu đến từ San Diego…Tiếp theo là phần chúc thọ qúy cụ cao niên nhất trong hội từ 80 tuổi trở lên và lì xì đầu Xuân cho các em thiếu nhi.Buổi tiệc bắt đầu mọi người cùng ăn để thưởng thức chương trình văn nghệ vui Xuân với sự đóng góp của các ca sĩ thân hữu Bình Thuận thực hiện.Hội Thân Hữu Bình Thuận Nhiệm Kỳ 2015 – 2017 gồm có:Ban Cố Vấn có các ông: Hoàng Chính, Hứa thị Ngọc Bích, Ung Monte, Tạ Trung. Cố Vấn Pháp Luật, Luật sư Mercedes Diễm Võ.Ban Chấp Hành gồm có: Hội Trưởng, Nguyễn Hưng; Hội phó Nội vụ, Nguyễn Văn Tạo; Hội phó Ngoại vụ, Võ đăng Sâm; Tổng thư ký, Lê Huy Đức; Thủ quỹ, Nguyễn Hồng Thúy; và các ủy viên chuyên môn:Võ Văn Phát- Ung Thu Hà- Ngô đình Minh Khanh- Lê văn Thuận- Nguyễn thị Đây (tự Hằng)- Nguyễn duy Huệ- Nguyễn minh Đức- Trương Quí Phi- Quách Tuyết Minh.Được biết Hội thân hữu Bình Thuận Hải Ngoại được thành lập từ năm 1995, cho đến nay hội có khoảng 300 thành viên thường xuyên sinh hoạt. Mục đích của hội là qui tụ đồng hương Bình Thuận để tương thân, tương trợ lẫn nhau trong những trường hợp quan, hôn, tang, tề.Ngoài ra Hội còn tham gia vào những sinh hoạt chung của cộng đồng, nhất là công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ tại quê nhà.Mọi chi tiết liên lạc: Ông Võ Đang Sâm (714) 225-9919.