Tiệc Tân Niên Đinh Dậu Hội Cảnh Sát Quốc Gia Bắc Cali

CSQG Bắc Cali mừng xuên.

CSQG Bắc Cali mừng xuên.

CSQG Bắc Cali mừng xuên.

CSQG Bắc Cali mừng xuên.

CSQG Bắc Cali mừng xuên.

CSQG Bắc Cali mừng xuên.

Hội Ái Hữu Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia, Quỹ Tương Tế Cảnh Sát Quốc Gia và Học Viện CSQG phối hợp tưng bừng tổ chức Tiệc Tân Niên Đinh Dậu vào lúc 11:00am ngày Chúa nhật 19 tháng 2 năm 2017 tại nhà hàng Phú Lâm, San Jose với khoảng 400 quan khách tham dự thuộc các Hội Cảnh Sát Quốc Gia, thân hữu, các hội đoàn cựu quân nhân QL/VNCH, các hội đồng hương tại địa phương. Ngoài ra còn các phái đoàn đến từ Nam Cali, San Diego, Stockton, Las Vegas. Trong số dó người ta nhận thấy có: Cựu Th.Tướng Nguyễn Khắc Bình, TS Trần An Bài, GS Nguyễn Văn Canh, Ông Phan Tấn Ngưu, Ông Nguyễn Doãn Hưng, Cựu Tr.Tá Đỗ Hữu Nhơn, Cựu Tr.Tá Lê Văn Lạc, Cựu T.Tá Trần Ngãi, ông Mai Khuyên, Cựu DB/VNCH Phan Nghè, Ông Phan Quang Nghiệp, HT Nguyễn Thanh Liêm, BS Trần Công Luyện, Bà Vân Lê Học Khu East Side, Ông Nhữ Đình Toàn, LS Ngô Văn Tiệp, Ông Lê Đình Bì, KS Nguyễn Tấn Thọ, Bà Minh Tâm, Ông Phan Thanh Hùng, Ông Triệu Hà, Ông Nguyễn Minh Đường, Ông Trần Song Nguyên, Ông Phát Kiên, NS Trần Minh Khiết, Ông Lê Văn Đức, Ông Nguyễn Trung Cao…v.v. và các Hội Đoàn: Nhảy Dù, Biệt Động Quân, KQ73A, Hội ĐPQ&NQ, Hội Tây Sơn Bình Định, Khu Hội, LLSQTĐ, Hội Quảng Nam-Đà Nẵng, Hội Quảng Ngãi, Hội An Giang…v.v.Sau phần nghi thức chào cờ khai mạc và phút mặc niệm, các ông Nguyễn Khắc Bình, Phan Tấn Ngưu, Trần An Bài, Nguyễn Văn Canh, Lê Văn Thụy, Nguyễn Ngọc Thụy, Nguyễn Tấn Lực đã lên dâng hương trước bàn thờ tổ quốc và các anh hùng liệt sĩ.Sau đó, ông Lê Văn Thụy, và hai vị Hội Trưởng Học Viện, Quỹ Tương Tế đại diện ban tổ chức, chúc mừng tất cả quan khách một năm mới an khang thịnh vượng, các cháu học sinh một năm đầy thắng lợi. Trong phần diễn văn chúc mừng, Ông Lê Văn Thụy nói “Trong niềm vui đoàn tụ, gặp gỡ, hàn huyên giữa tình đồng môn, tình bè bạn, tình thầy trò qua bao tháng ngày mong đợi, nay đây biết bao lời phải nói, biết bao những cái ôm thắm thiết đầy tình nghĩa. Vui buồn, thành công hay thất bại trong năm qua nay xin gạt qua một bên để hướng đến tương lai..Tuổi đời càng chồng chất tinh thần thì vững tiến nhưng năng lực thể xác thì đi xuống; ước mong thì nhiều nhưng đạt được chẳng bao nhiêu. Vui Xuân nơi quê hương mới nầy, không thể không nhớ đến quê mẹ Việt Nam; không thể không nhớ đến cái họa thiên tai và nhân tai mà dân Việt Nam đang phải gánh chịu, nhất là cái họa của bọn bá quyền Trung cộng đang mưu đồ xâm chiếm và đồng hóa Việt Nam. Vui Xuân trong niềm hy vọng mới, chúng tôi xin nguyện hồn thiêng sống núi và các vị tiền nhân phù hộ độ trì cho mọi người dân Việt trong và ngoài nước được đoàn kết, có tinh thần Hội Nghị Diên Hồng năm xưa, đem lại hạnh phúc và thịnh vượng cho người dân Việt…”Tiếp theo sau đó, Ông Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội CSQG/VNCH, cũng nhân dịp nầy lên chúc các niên trưởng, các chiến hữu một năm đầy thắng lợi. Ông Nguyễn Khắc Bình, cựu Tư Lệnh CSQG được mời lên phát biểu, ông đã giới thiệu và vinh danh 5 chiến hữu Cảnh Sát là những Anh Hùng CSQG. Ông nhân danh các chiến hữu trong ngành nói lên lời cảm phục các ông Phan Tấn Ngưu, Phan Quang Nghiệp, Trương Vĩnh Thụy, Phạm Tấn Ngọc, Nguyễn Công Quang vì họ đã bị cầm tù suốt 17 năm trong ngục tù cộng sản.Bắt đầu chương trình văn nghệ mừng Xuân, Ban Hợp Ca CSQG trình bày nhạc phẩm Xuân Đã Về để chào mừng. Sau đó là phát quà cho 28 học sinh từ lớp 6-12, con của các CSQG, đã có thành tích học giỏi trong năm qua.Các em học sinh xuất sắc có điểm GPA từ 3.8 trở lên. Mỗi phần quà là 50$, 1 bằng khen, và dự tiệc miễn phí. Trong số nầy có em Anthony Hồ, học sinh lớp 10, có điểm GPA 4.67 (cao nhất). Trước khi xổ số trúng thưởng, BTC tặng mỗi quan khách tham dự có tuổi Dậu một món quà là 2 vé số. Sau cùng là phần xổ số trúng quà. Có tất cả 20 phần quà do ban tổ chức và các mạnh thường quân yểm trợ. Quan khách cũng nhận được một Đặc San Phượng Hoàng dày 260 trang với nội dung súc tích, cùng nhiều tài liệu có giá trị.Văn nghệ mừng Xuân do Duy Văn đảm trách với các tiếng hát của thân hữu làm tăng thêm không khí Xuân cho buổi tiệc. Tiệc Tân Niên Đinh Dậu 2017 chấm dứt lúc 3:00pm sau lời cảm tạ của Ban Tổ Chức.