Bước ngoặt bất ngờ trong xì căng dan Trump-Nga - Kế hoạch bí mật dỡ bỏ cấm vận Nga

Souces: MSNBC, New York Times, Washington Post

21/2/17

Chiều ngày 17/2/2017, Giám đốc FBI James Commey trình cho Ủy ban Tình báo Thượng viện một tài liệu mật về vụ điều tra mối liên hệ giữa ông Trump, các cộng sự và Nga. Cuộc điều trần kéo dài khoảng 1 tiếng, và ngay sau đó, Ủy ban Thượng viện đã gởi yêu cầu chính thức tới 12 cơ quan, tổ chức và cá nhân, ra lệnh phải bảo vệ mọi dữ kiện liên quan tới vụ điều tra này.

Các chi tiết trao đổi trong buổi điều trần đã được bảo mật. Tuy nhiên, TNS Marco Rubio (R-Fla.) đã tweet vào buổi chiều cùng ngày rằng ông “đã rất tin tưởng” rằng Ủy ban sẽ thực hiện “một cuộc điều tra kỹ lưỡng” với sự tham gia của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ về “sự can thiệp và ảnh hưởng” của Nga vào nội tình nước Mỹ. Ngụ ý là dù Ủy ban do đảng Cộng Hòa lãnh đạo với đa số, nhưng sẽ không để các lý do chính trị, đảng phái ảnh hưởng lên công cuộc điều tra.



Ngày hôm sau, Reuters đưa tin là cơ quan FBI sẽ mở 3 cuộc điều tra riêng biệt liên quan tới vụ nhúng tay của Nga vào nội tình Hoa Kỳ và đường dây Trump-Putin, theo nguồn tin đáng tin cậy từ 5 giới chức đương nhiệm cũng như đã về hưu có liên quan trực tiếp tới vụ này. Hai cuộc điều tra liên quan tới tội phạm tin tặc, trong khi cuộc điều tra thứ ba liên quan tới phản gián.



Kế hoạch bí mật dỡ bỏ cấm vận Nga

Ngày 19/2, tờ New York Times tiếp tục đưa thêm những phần tin chấn động.

Báo Times cho biết, luật sư riêng Michael Cohen của ông Trump đã đệ trình một kế hoạch bí mật dỡ bỏ lệnh cấm vận Nga cho ông Michael Flynn, trước khi ông Flynn từ chức cố vấn an ninh quốc gia Mỹ vào tuần trước (13/2/2017) vì tội liên lạc với đại sứ Nga và nói về cuộc cấm vận của TT Obama đối với Nga.

Đứng sau kế hoạch này, ngoài ông Cohen, là Felix Sater, một nhân vật tai tiếng đã từng giúp ông Trump tìm mối đầu tư bên Nga, và Andrii Artemenko, một chính giới Ukrain tay non, thân Putin, tự nhận là có những bằng chứng về tham nhũng để dẹp Tổng thống Ukrain thân Tây phương đương nhiệm là ông Petro Poroshenko. Artemenko hiện đang bị truy tố về tội phản quốc.

Đây được cho là kế hoạch “hòa bình” để lật đổ TT Poroshenko, và sau đó lập nên một triều đại thân Nga. Kế hoạch khởi nguồn vào tháng Giêng ở Loews Regency, một khách sạn sang trọng tại khu Manhattan, New York. Cựu quản lý ủy ban tranh cử của ông Trump Paul Manafort cũng can dự trong kế hoạch này.

Ông Cohen nói với tờ Times là đã nhận được kế hoạch trong một phong bì dán kín từ Felix Sater, và đã đưa phong bì này cho ông Flynn trước khi ông Flynn từ chức. Nhưng ông Cohen lại nói với tờ Washington Post’s là chưa hề đưa tài liệu gì cho ông Flynn. Việc ông Cohen trả lời hai cách khác nhau cũng như tên của ông được nhắc tới trong tập tài liệu 35 trang của gián điệp Anh Christopher Steele chắc chắn sẽ khiến ông Cohen nằm trong danh sách điều tra của FBI và quốc hội Hoa Kỳ.

Vấn đề chính ở đây là những người thân cận với ông Trump đã lặng lẽ chuyển giao cho nhau một kế hoạch thân Putin, kế hoạch này có thể là một phần của hoạch định chi tiết bỏ cấm vận cho Nga. Điều này giải thích tại sao Nga đã có những nỗ lực phi pháp để giúp ông Trump thắng cử.

Ông Trump luôn ngỏ ý tán thưởng một chính sách thân thiện với Nga, ngụ ý sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận, và luôn bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Putin, khen ngợi kẻ bị coi là vi phạm nhân quyền trầm trọng này.