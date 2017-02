Verizon Đồng Ý Mua Yahoo Với Giá 4.48 Tỉ MK

Khoảng cuối tháng 02/2017, Verizon đã đưa ra thông báo mới nhất về thương vụ mua lại Yahoo, sau một thời gian dài bị trì hoãn do những bê bối đến từ vụ việc thông tin người dùng bị lộ nhiều lần.Trong năm 2016 và 2017, sau 2 vụ việc Yahoo thừa nhận làm lộ một lượng lớn thông tin người dùng. Cuối cùng, Yahoo và Verizon cũng đã xác nhận những điều khoản mới trong thương vụ, bao gồm: Verizon sẽ trả ít hơn 350 triệu USD so với dự kiến ban đầu, đi đến mức giá cuối cùng 4.48 tỉ USD để có thể mua lại Yahoo.Cả 2 bên cũng đồng ý chia sẻ những trách nhiệm pháp lý và bổn phận được quy định sau 2 vụ việc thông tin người dùng bị đánh cắp. Trong đó, hồi tháng 09/2016, Yahoo thừa nhận đã để lộ thông tin của khoảng 500 triệu người dùng; vụ việc còn lại được vén màn vào tháng 12/2016, đã ảnh hưởng tới hơn 1 tỷ tài khoản người dùng. Những trách nhiệm pháp lý trong tương lai của Yahoo được cho là sẽ đảm nhận bởi công ty Albata. Albata là một công ty cổ phần mới được thành lập, có chức năng giám sát quyền lợi của Yahoo với Alibaba sau khi công ty bán lại toàn bộ cổ phần cho Verizon. Theo các bên, thương vụ được kì vọng sẽ hoàn tất vào Q2/2017. Verizon đồng thời cũng sở hữu AOL.Bà Marni Walden, Phó tổng giám đốc điều hành của Verizon và chủ tịch của mảng kinh doanh mới cho biết: “Chúng tôi đã luôn luôn tin tưởng thương vụ chuyển nhượng là một bước đi chiến lược. Chúng tôi đồng thời cũng nhanh chóng thúc đẩy mọi việc để có thể sớm chào đón những tài năng phi thường Yahoo và tài sản của họ gia nhập vào danh mục các khoản đầu tư mở rộng trong quảng cáo số của Verizon. Các điều khoản bổ sung của hiệp định cung cấp một kết quả công bằng và thuận lợi cho các cổ đông. Nó đồng thời cũng cung cấp sự bảo hộ cho cả hai bên và đưa ra một con đường rõ ràng để hoàn tất các giao dịch trong quý thứ 2 của năm 2017”Marissa Mayer, CEO của Yahoo, cũng lưu ý rằng điều này sẽ giúp cho thỏa thuận diễn ra thuận lợi hơn sau công bố đầu tiên về thương vụ này vào tháng 07/2016. Bà tuyên bố rằng Yahoo vẫn rất hào hứng để tham gia vào hàng ngũ cùng với Verizon và AOL: “Giao dịch sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Yahoo đặc biệt là trong lĩnh vực di động, đồng thời tách tài sản của Yahoo ra khỏi phần vốn của chủ sở hữu tại Châu Á một cách hiệu quả. Đây là một bước đi quan trọng để giá trị cổ phần của Yahoo được thoát khỏi những ràng buộc trước đây, và chúng tôi hiện đã có thể tiến bước về tương lai một cách tự tin và chắc chắn. Yahoo có một đội ngũ tuyệt vời, trung thành và giàu kinh nghiệm. Tôi vô cùng tự hào về sản phẩm vững mạnh và tình trạng tài chính của công ty trong năm 2016, đây sẽ là nền tảng cho sự hội nhập thành công”.Cụ thể, Yahoo đã đồng ý chịu trách nhiệm 50% cho bất kỳ khoản nợ tiền mặt phát sinh nào trong việc đóng lại những điều tra của chính phủ (mà không liên đới đến Uỷ ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ) và tranh tụng của các bên thứ ba liên quan đến các hành vi làm lộ thông tin người dùng. Việc Verizon đang thâu tóm Yahoo không chỉ ra một cách rõ ràng làm thế nào Yahoo sẽ đứng ra chịu trách nhiệm trong các khoản nợ. Chúng tôi cũng đã xác nhận Altaba sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gia tăng nào, thương hiệu Altaba là một phần còn lại của Yahoo sẽ đại diện cho số cổ phần trong Alibaba mà không bị mua lại bởi Verizon. Cả hai bên đã đồng ý để loại bỏ việc hack khỏi các điều khoản có thể ảnh hưởng đến thỏa thuận. Phía Verizon cũng sẽ kiềm chế để không thực hiện bất cứ nỗ lực nào trong tương lai giảm giá thỏa thuận bởi những vụ hack đã xảy ra.Những lĩnh vực kinh doanh của Yahoo từng có khoảng thời gian là người dẫn đầu cả nền công nghiệp, bao gồm việc kinh doanh công cụ tìm kiếm, một số lượng lớn những website, dịch vụ email và một số những ứng dụng trên điện thoại. Nhưng công ty đã dần bị bỏ lại phía sau các công ty khác trong cuộc đua về Internet, điển hình là Google.Verizon đang thực hiện việc mua lại một công ty có đến 1 tỷ người sử dụng, trong đó bao gồm khoảng 600 triệu người dùng di động, là một phần tham vọng để xây dựng lên một doanh nghiệp có quy mô trên mạng để kinh doanh quảng cáo (hợp nhất các hoạt động của Yahoo với những công việc kinh doanh của AOL) và các dịch vụ khác trong mạng lưới của công ty. Tầm nhìn rộng hơn là để bù đắp lại sự trì trệ và sụt giảm trong ngành nghề kinh doanh dịch vụ điện thoại truyền thống. Công ty chia sẻ: “Việc sát nhập Yahoo vào Verizon và AOL sẽ tạo ra một trong những danh mục đầu tư lớn nhất đối với các thương hiệu toàn cầu, đồng thời cung cấp khả năng phân phối nền tảng công nghệ một cách rộng rãi. Điều này sẽ tăng cường cho chiến lược phát triển tương lai của Verizon về việc cung cấp một kết nối thông qua những nội dung hiển thị cho người tiêu dùng, những người tạo ra sản phẩm và những nhà quảng cáo”Kể từ vụ việc Yahoo làm lộ thông tin người dùng - một trong những scandal lớn nhất trong lịch sử Internet, đã có nhiều hoài nghi về việc liệu Verizon có hủy bỏ thỏa thuận với Yahoo sau những trì hoãn trong quá trình đàm phán. Cuối cùng, công ty đã quyết định rằng việc sát nhập những mảng kinh doanh của Yahoo mang lại những lợi ích lâu dài. Mặc cho việc giảm giá trị trong năm 2016, Verizon vẫn thấy nhiều lợi ích đem lại từ sự sát nhập này hơn là bỏ qua.Lý do để trả lời cho câu hỏi tại sao Verizon vẫn còn quan tâm về thương vụ có thể được tìm thấy ở các số liệu. Mặc dù Verizon hiện là một doanh nghiệp với doanh thu 126 tỷ USD, theo số liệu năm 2016. Công ty chỉ có 114.2 triệu cửa hàng bán lẻ kết nối với hãng, chỉ tương xứng 10% số người sử dụng dịch vụ của Yahoo. Trong cuộc chiến quảng cáo trực tuyến, nơi mà Verizon đang cạnh tranh với những cái tên như Facebook và Google, có thể dễ dàng thấy giá trị của việc có được một lượng lớn người dùng, cũng như những nội dung được đưa đến với số đông một cách rộng rãi cho một khoản phí không quá nhiều.Nhìn chung, Verizon đi theo con đường với việc tiếp cận số lượng người dùng nhiều nhất có thể và tạo ra một mạng lưới khổng lồ. Trong khi đó, Snapchat hướng tới một số lượng nhỏ người dùng nhưng tham gia một cách thường xuyên.Theo: Nguoivietphone.com