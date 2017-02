Milpitas: Bàn Về Lá Cờ VN, Không Có Kết Quả Gì

MILPITAS, Calif.-- Bạn mong muốn có nghị quyết chông cờ đỏ sao vàng tại thành phố Mlpitas, giáp biên San Jose, nơi vừa chấp thuật nghị quyết chống cờ đỏ?Bây giờ là xong... Hội Đồng Thành Phố Milpitas đã họp đêm Thứ Ba 23/2/2017, thảo luận về vấn đề lá cờ Việt Nam và rồi thôi, gác lại.Tình hình như thế mới biết là khó, khi nói tới luật pháp, vì trong hội đồng Thành phố Milpitas có 2 người gốc Việt: Thị trưởng là Rich Tran, và nghị viên Anthony Phan.Ba viên chức còn lại trong Hội đồng Thành phố Milpitas là: Phó Thị Trưởng Marsha Grilli, nghị viên Garry Barbadillo, nghị viên Bob Nunez.Nghị trình thảo luận đêm Thứ Ba 23/2/2017 họp về lá cờ VN ghi là, mục số 8:“8. Per Request of Councilmember Phan, Receive City of Milpitas Flag Policy and Hear Request Regarding Flag of Vietnam.”Nghị viên Phan yêu cầu thông tin về chính sách thành phố về treo cờ.Chính sách hiện nay của Milpitas qua bản văn “City of Milpitas: Policy and Application Form for Flag Ceremony” theo luật thành phố năm 2003, nói rằng bất kỳ yêu cầu treo lá cờ nước nào trong thành phố đều phải ra điều trần trước Hội đồng Thành phố để xin cứu xét.Có thấy luật điạ phương gian nan như thế, mới biết Westminster và San Jose chấp thuận nghị quyết chống cờ đỏ đúng là thành công lớn.