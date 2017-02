Sở Xã Hội Mỹ Trong 10 Năm Đã Chi Phúc Lợi 1 Tỷ Đô Cho 22,426 Người Không Số SSN

WASHINGTON -- Hãy hình dung rằng, ba mẹ già yếu, nằm bệnh, không lãnh tiền phúc lợi được, phải nhờ con cháu lãnh giùm. Nhưng có những người lãnh giùm lại không hề có số an sinh xã hội, mà cũng không có giấy tờ nhờ lãnh giùm chính đáng...Trong thời gian kéo dài 10 năm, Sở An Sinh Xã Hội (SSA) đã chi trả tiền phúc lợi 1 tỷ đôla cho các cá nhân không có số an sinh xã hội, theo một cuộc kiểm toán của Sở Tổng Thanh Tra (IG).Sở thấy rằng có 22,426 người nhận tiền thay cho những người không thể tự nhận lãnh phúc lợi, mà những người nhận thay này không có số an sinh xã hội.Bản kiểm toán ghi rằng, nếu không điều chỉnh tình trạng này, SSA sẽ chi trả tiền phúc lợi hàng năm khoảng 182.5 triệu đôla cho người nhận thay, mà những người nhận thay này không có số SSN hay cũng không có giấy tờ ủy nhiệm nhận thay.Kiểm toán nhận thấy có thêm một khoản 853 triệud 9ôla tiền phúc lợi trả cho người nhận thay đã bị cắt đứt.Sở SSA giải thích rằng Luật An Sinh Xã Hội (Social Security Act) cho phép SSA trong một số trường hợp sẽ bổ nhiệm một người không có giấy tờ hợp pháp, hay là một người cư ngụ ngoài Hoa Kỳ không có số SSN để phục vụ chăm sóc người nhận lãnh.Luật nói Sở nên xác minh số SSN khi điều tra về người xin lãnh thay, nhưng “Luật không bắt buộc người nhận thay phaỉ có số SSN.”