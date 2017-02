Trump Giao Tướng McMaster Tổ Chức Hội Đồng An Ninh Quốc Gia

WASHINGTON - Cố vấn an ninh quốc gia thay thế Tướng Michael Flynn đã từ chức, là Tướng trí thức Hubert McMaster không đồng quan điểm với TT Trump về Nga, chống khủng bố, củng cố binh lực và 1 số vấn đề an ninh.TT Trump tỏ ra thiếu kiên nhẫn với những ý kiến khác, sẽ bị thử thách với vị Tướng dày kinh nghiệm về các hoạt động của biệt hải SEAL.Tư tưởng của Tướng McMaster đuợc định hình qua kinh nghiệm hơn là cảm xúc, bằng thực hành hơn là lý thuyết chính trị – có lẽ ông sẽ nhận ra môi trường chính trị xa lạ, thậm chí như thù địch, tương tự sa mạc và các thị trấn của Iraq hay Afghanistan.Tướng McMaster không là cô độc trong môi trường này, với Tướng James Mattis nắm quyền lãnh đạo Bộ quốc phòng, Tướng tổng tham mưu liên quân Joseph Dunford, nghị sĩ John McCain và 1 số quân nhân từng phục vụ quân ngũ như ông.Tham vụ báo chí Sean Spicer tuyên bố hôm Thứ Ba: Tướng McMaster đuợc TT Trump giao toàn quyền tổ chức HĐ an ninh quốc gia.Nhưng, từ trước, TT Trump đã đưa thêm cố vấn chiến luợc Steve Bannon vào cơ chế an ninh quốc gia, là chưa từng thấy – ông Bannon đuợc biết tiếng về lập trường cực hữu.