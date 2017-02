50 Công Nhân Ném Gạch Đá Bể Kiếng Xe Công An

SAIGON -- Công nhân Đồng Nai đập xe cảnh sát giao thông...Bản tin RFA cho biết rằng công an tỉnh Đồng Nai chiều ngày 22 tháng 2 lên tiếng về vụ xe đặc chủng của Cảnh sát Giao thông tỉnh này bị hàng chục công nhân ném đá.Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai, cho báo chí biết rằng vào khoảng 7 giờ sáng ngày 22 tháng 2 tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông huyện Vĩnh Cửu làm nhiệm vụ kiểm tra trên đoạn đường đối diện với Bến Xe Vĩnh Cửu thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.Theo trình bày của ông đại tá Nguyễn Văn Thọ thì lực lượng chức năng phát hiện một nhóm công nhân chạy xe máy đi làm mà không đội mũ bảo hiểm cũng như chạy lấn làn xe nên bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại để kiểm tra.Cũng theo lời của đại tá Nguyễn Văn Thọ thì khi những công nhân liên quan đang bị kiểm tra thì một số công nhân khác kéo đến dùng gạch đá ném vào mô tô đặc chủng của Cảnh sát Giao thông. Ngoài ra một xe của người dân hiếu kỳ bị hư do xe tải lùi và va phải.Truyền thông trong nước loan tin nguyên nhân vụ việc tiếp tục được xác minh điều tra làm rõ.Báo Giao thông cho biết thêm chi tiết:“Đang trong lúc CSGT kiểm tra giấy tờ một công nhân thì bất ngờ hàng chục công nhân khác kéo đến dùng gạch đá ném vào mô tô đặc chủng của CSGT. Ngoài ra, một chiếc mô tô của một người dân hiếu kỳ đứng xem bị hư do xe tải lùi va chạm phải.”Báo Dân Trí cho biết có khoảng 50 công nhân ném đá:“...khi lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại đoạn đường DT 768 (hướng đối diện với bến xe Vĩnh Cửu, xã Thiện Tân) thì phát hiện một nhóm công nhân khoảng 5-6 người chạy xe đi làm không đội mũ bảo hiểm và lấn làn xe ô tô, nên ra hiệu dừng xe kiểm tra, lập biên bản. Lúc này, một số người không mang theo giấy tờ nên xin chạy về nhà lấy giấy tờ để bổ sung.Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau, xuất hiện hơn 50 công nhân kéo ra rồi dùng gạch đá ném vỡ phần kiếng đầu xe của một chiếc ô tô đặc chủng biển số 60C-1202 và vỡ một số bộ phận của chiếc xe mô tô đặc chủng của lực lượng làm nhiệm vụ. Ngoài ra, một chiếc xe mô tô của công nhân trong lúc xảy ra xô xát giữa hai bên cũng bị hư hỏng nặng.”