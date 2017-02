Tị Nạn VN Chờ LHQ Phỏng Vấn

BIỂN ĐÔNG -- Thuyền nhân vẫn vượt biển rời Việt Nam. Và lần này quyết liệt: sẽ tự sát nếu bị trả về.Bản tin VOA cho biết ba phụ nữ Việt và gia đình vượt biên đang bị giữ tại Indonesia sắp được cơ quan tị nạn LHQ phỏng vấn.Hãng tin ABC của Australia ngày 20/2 cho biết gia đình của ba người phụ nữ Việt Nam này sắp được các phái viên của LHQ từ Thái Lan sang phỏng vấn trong tuần này.Tuy nhiên VOA chưa liên lạc được với bà Trần Thị Lụa, một trong ba người phụ nữ trong chuyến vượt biên từ Bình Thuận, để xác nhận thông tin này.Hôm 10/2, bà Lụa cho VOA biết chiếc tàu chở ba gia đình có tất cả 16 người đã chết máy. Bà Lụa cho biết tàu của họ bị va vào đá và sau đó được người dân và cảnh sát ra cứu và đưa vào bờ. Bà nói trong đoàn có 12 trẻ em.Bà Lụa yêu cầu các tổ chức quốc tế giúp đỡ để tất cả những người vượt biên trong đoàn được sang Úc hoặc đưa đến một nước thứ ba.VOA đã đưa tin khi bà Lụa tìm đường vượt biên sang Úc lần thứ nhì vào ngày 31/1, tức Mùng 4 Tết Đinh Dậu. Hai phụ nữ còn lại là Trần Thị Thanh Loan và Trần Thị Phúc.Ba phụ nữ này trước đây đã vượt biên sang Úc và bị trục xuất về Việt Nam vào năm 2015. Ngày 22/4/2016, Tòa án tỉnh Bình Thuận tuyên phạt họ tổng cộng hơn 6 năm tù giam theo điều 275 về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”. Khi đó bà Trần Thị Thanh Loan bị tuyên 36 tháng tù giam, ông Hồ Trung Lợi (chồng chị Loan) 24 tháng tù giam, bà Trần Thị Lụa 30 tháng tù giam.Bà Lụa nói với truyền thông Australia ABC rằng “thà bị bắn chết” còn hơn là bị trả về Việt Nam lần nữa.Chính phủ Australia từng tuyên bố sẽ hợp tác với Việt Nam để “bắt giữ và khởi tố những người tổ chức đưa người vượt biên trái phép và ngăn chặn hành vi kinh doanh nguy hiểm dựa trên sinh mạng của con người”.VOA ghi thêm rằng tổ chức phi chính phủ No Right Turn nói rằng việc bà Lụa bị tuyên án 30 tháng tù sau khi bị trục xuất vào lần trước “cho thấy rằng bà đã phải đối mặt với nỗi sợ hãi vì bị đàn áp, và cần phải được cấp quy chế tỵ nạn. Và điều này cho thấy rằng trước đây Australia đã đẩy bà trở lại nơi bà bị đàn áp. Rõ ràng rằng Australia không còn quan tâm đến nghĩa vụ của mình theo Công ước về người tị nạn.”Cũng nên nhắc, RFA trong bản tin ngày 10/2/2017 đã phỏng vấn qua điện thoại với chị Trần Thị Lụa từ Jakarta, Indonesia.Trần Thị Lụa noí với RFA rằng ghe của chị đi từ Việt Nam ngang qua Indo thì bị chết máy.Lý do vượt biên lần nữa vì công an hăm dọa cấm các con nhỏ không cho đi học, theo cuộc phỏng vấn này, trích:“RFA: Lý do nào chị lại muốn đi Úc?Trần Thị Lụa: Tui xin tỵ nạn ở Úc vì Cộng sản Việt Nam, chính quyền Việt Nam bắt tui ở tù sau khi chồng tui ra tù thì tới phiên tui vào tù sau khi ra tết. Vì vậy tôi với cô Loan cũng có chồng ở tù thấy như vậy nên sợ quá, con cái thì có nguy cơ nó không cho đi học nữa. Tui cũng có nói cho con tôi đi học thì tụi nó nói không có học hành gì hết vì vậy nên tui mới đi.RFA: Chị có thể cho thính giả của RFA biết lý do nào chị và gia đình tất cả đều bị ở tù hết hay không?Trần Thị Lụa: Chuyến trước tui có đi vượt biên qua Úc xin tỵ nạn thì chính quyền Úc trả tụi tôi về. Việt Nam kết tội tui tội tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài trái phép. Tui nói là tụi tui không tổ chức mà gia đình vì hoàn cảnh nghèo khổ nên mới đi. Nó nói rằng không phải như vậy. Tụi nó nhốt tụi tôi có cả chồng cô Loan nữa.RFA: Khi chị chấp nhận hồi hương ký giấy tờ thì bên Việt Nam có hứa với Úc là sẽ không truy tố hay không?Trần Thị Lụa: Dạ có, nhưng khi mà máy bay đáp xuống Tân Sơn Nhất thì nó nói là chúng tôi đến đây thay mặt chính phủ Việt Nam đến đón anh chị về nhà nhưng mà nó lại nhốt tui ba tháng tại trại giam không cho về nhà. Nó đánh đập tui nữa. Nó nhận đầu tôi vô trong hồ nước, nó đánh tui quá đến nỗi tui bị hộc máu phải nhập viện tới chừng đó nó mới cho tui về nhà tại ngoại để trị bệnh vì nó sợ tui chết nên nó mới cho tui tại ngoại còn không thì nó không tha đâu nó đánh đập tui nhiều lắm.”(ngưng trích)Nhà nước CSVN hiển nhiên không cho ai đường sống bình yên.Được biết theo chị Trần Thị Lụa, ghe vượt biên này có: “Đi 18 người có 6 người lớn, trẻ em dưới tuổi thành niên 12 người. Trong 6 người lớn có 1 đứa 23 tuổi có 1 đứa 18 tuổi.”