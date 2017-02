Nga Trông Chờ Đề Nghị Của Mỹ Về Vùng An Toàn Tại Syria

MOSCOW - Nga đang chờ biết chi tiết trong đề nghị của Washington về vùng an toàn tại Syria – ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết vấn đề này đã được nêu lên tuần qua trong cuộc trò chuyện với ngoại trưởng Rex Tillerson bên lề hội nghị Munich.Ông Lavrox nhấn mạnh: phải có sự đồng thuận của Damascus. Ông cho biết phiá Hoa Kỳ thông báo đang phát triển đề nghị về vùng an toàn.Từ cuối Tháng 1, TT Trump đã nói tới nhu cầu thiết lập vùng an toàn tại Syria và đã nhắc lại hôm Chủ nhật. Theo ông Trump, nên để nạn nhân chiến tranh tạm trú tại đó thay vì cho họ tái định cư tại Hoa Kỳ.Về chi phí, chủ trương của TT Trump là: các nuớc vùng Vịnh Arap chia sẻ với nhau.Ngoại trưởng Lavrov gặp ngoại trưởng Tillerson lần đầu tiên hôm 16-2 ở Bonn.Vấn đề trừng phạt không đuợc nhắc tới vào dịp này.