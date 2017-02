Loài Người Ngày Càng Sống Thọ Hơn 90 Tuổi Không Khó

LONDON - Các khoa học gia tại Imperial College (London) kết luận: con nguời tiếp tục sống thọ hơn, và không khó vượt ngưỡng 90.Kết quả khảo sát và phân tích dữ liệu từ 35 nước kỹ nghệ hoá phổ biến qua tạp chí y học The Lancet xác nhận tuổi thọ của 85% đàn ông tại những nước này tiếp tục tăng, 65% phái nữ tăng, và chênh lệch giữa 2 giới tính có thể san bằng vào năm 2030.Phân tích dựa trên tài liệu về sinh suất và tử suất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ám chỉ các dị biệt vùng – với những người sống qua sinh nhật thứ 90 thì phụ nữ Nam Hàn chiếm 57%.Giáo sư Vasilis Kontis giải thích: phụ nữ Nam Hàn ít hút thuốc, không thừa thể trọng – tuổi thọ của người Nam Hàn tiếp tục tăng với phát triển kinh tế.Dân Nhật, Pháp, Tây Ban Nha cũng sống thọ tương tự. Tại Đức, tuổi thọ trung bình của nam giới là 78, sẽ tăng tới tuổi 82 vào thời điểm 2030 – với phụ nữ Đức, tuổi thọ trung bình năm 2030 có thể là 86, tăng thêm 3 năm.Tạp chí The Lancet dẫn lời giáo sư Majid Ezzati dẫn đầu cuộc nghiên cứu nhận xét: tuổi thọ tăng là thành công của chăm sóc sức khoẻ – ông cũng lưu ý các chính quyền chăm lo công dân cao niên.Trong khi đó tuổi thọ tại Hoa Kỳ thì đã giảm thấp hơn hầu hết các quốc gia giàu có khác và được dự đoán sẽ tiếp tục giảm nữa tới năm 2030, theo nghiên cứu được phổ biến hôm Thứ Tư cho biết.