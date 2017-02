Dân Việt Với Luật Pháp Mỹ: “A Book on U.S. Applicable Law”

Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh San đầu năm 2017 thăm Quận Cam.

Tuyển tập “A Book on U.S. Applicable Law”.

Sau hơn 4 thập niên, cộng đồng người Việt được hình thành tại rất nhiều tiểu bang Hoa Kỳ với những bản sắc độc đáo riêng. Những năm đầu là các đợt tỵ nạn, từ 1975 và rồi làn sóng thuyền nhân vượt biển. Rồi từ đó, mỗi năm lại có thêm những làn sóng di dân theo diện đoàn tụ. Tuy nhiên, để hiểu hết luật pháp Mỹ lại là một vấn đề khác. Để hiểu luật pháp tận tường, đó là việc của luật sư. Nhưng để hiểu trong mức độ tương đối nhằm tuân thủ luật pháp dời thường, hiển nhiên là phải có. Do vậy, sách về luật pháp ứng dụng lúc nào cũng cần thiết.Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh San sau hơn ba thập niên làm việc trong ngành luật pháp Hoa Kỳ đã ghi lại thành những mẩu chuyện buồn vui, những ngộ nhận luật pháp tréo ngoe, những dị biệt văn hóa Việt-Mỹ đã gây trở ngại pháp lý cho nhiều người Mỹ gốc Việt.Điều làm cho những bài viết của tác giả Nguyễn Mạnh San nổi bật là: ông còn là một Thầy phó tế Công giáo, được tiếp cận các trại tù ở Oklahoma, và rồi trở thành tuyên úy nhà tù. Phần tiếng Việt đã in thành sách “Pháp Luật Hoa Kỳ Thực Dụng” từ 6 năm trước. Và bây giờ, là bản Anh ngữ “A Book on U.S. Applicable Law.”Tại sao cần có bản tiếng Anh? Thực tế, không phải trẻ em Mỹ gốc Việt nào cũng hiểu hết các trở ngại luật pháp của thế hệ cha, anh. Khi các em đọc các truyện đời thực của người Mỹ gốc Việt sau chấn song nhà tù, hay bên trong phòng xử của tòa án, hay trong hoàn cảnh quản chế hay bị phạt hành chánh, các em sẽ có thể giúp thế hệ cha, anh nhiều hơn trong đời thường. Thêm nữa, các em có thể giúp thế hệ cha, anh nhiều hơn trong mọi hoàn cảnh liên hệ tới luật pháp.Bản tiếng Anh được chuyển ngữ bởi Tien Tat Chu, dày khoảng 400 trang.Về cơ duyên để hình thành: những hoàn cảnh trong tuyển tập đều là chuyện thật, người thật và việc thật, ghi lại bởi một tác giả cũng rất là độc đáo: một tu sĩ Công Giáo, Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh San, cũng là một chuyên gia pháp luật và rồi cũng là Tuyên Úy Trại Giam, nơi Thầy Phó Tế chứng kiến hàng ngàn cảnh đời lầm lỡ, đau thương, tan nát.... trong đó cũng có nhiều đồng bào Việt vướng phải lao lý.Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh San cũng có những cơ duyên tuyệt vời: Thầy Phó Tế San đã được diện kiến và được đặc ân Phó Tế Lễ với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Nguyện Đường riêng của Ngài, lúc đó là ngày 20-6-1988. (Những hình ảnh độc đáo này còn lưu ở mạng YouTube, trong một băng hình kỷ niệm 32 năm Thụ Phong.Kinh nghiệm sống của Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh San phong phú hơn những gì chúng ta có thể gặp trong đời thường. Như trong vai trò chuyên gia pháp luật, Thầy Phó Tế San có 32 năm phục vụ Tòa án Liên Bang Hoa Kỳ (US District Court of Western District of Oklahoma) và liên tục là Phụ tá Trưởng phòng Tố Tụng đặc trách Luật Sư Đoàn Liên bang HK và Nhập Tịch (Attorney admission & Naturalization Deputy). Nghĩa là, bản thân Thầy Phó Tế San, trong một lần trả lời phỏng vấn của Việt Báo, đã nói rằng Thầy có đủ kinh nghiệm, khả năng và bằng cấp để mở một văn phòng luật sư về di trú, nhưng Thầy chỉ muốn giữ mãi tâm nguyện sống đời tận hiến của một tu sĩ – vì những gì cao quý nhất, không thể đo bằng tiền bạc hay sự thành công đời thường.Đặc biệt, Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh San cũng là một trường hợp độc đáo so với tất cả các vị Phó Tế khác, và dĩ nhiên cũng là so với tất cả các chuyên gia pháp lý khác.Những chặng đường phục vụ của Thầy, tóm gọn như sau:- 31 tháng 3 năm 1979 Thầy San là người VN đã có gia đình đầu tiên trên toàn thế giới được Thụ phong Phó Tế Vĩnh viễn (Permanent Deacon) qua sự đặt tay của Đức Tổng Giám Mục Charles Salatka tại Oklahoma City.- 20 tháng 6/1988 Được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cho diện kiến và được đặc ân Phó Tế Lễ với Ngài tại Nguyện Đường riêng bởi 2 lý do đặc biệt: Thầy San là người VN đã có gia đình đầu tiên trên toàn thế giới, được thụ phong chức “Phó Tế Vĩnh Viễn” (permanent deacon) nên được Đức Giáo Hoàng ban cho đặc ân này.- 11 năm tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, phụ tá Linh mục quản nhiệm Antôn Nguyễn Ngọc Bảo và cộng đoàn Công giáo Việt Nam.- 2 năm tại Giáo Xứ Corpus Christi Roman Catholic Church (giáo xứ Mỹ da mầu).- 7 năm rưỡi (từ tháng 6/1996 tới 1/2003,) tại Giáo xứ Anré Dũng Lạc, phụ tá Linh mục chánh xứ Dominic Hoàng Mạnh Hùng và toàn thể cộng đoàn dân Chúa thuộc giáo xứ trong những công tác ”Tông Đồ Mục Vụ”.- 1-2003 đảm nhận trách nhiệm ”TUYÊN ÚY TRẠI TÙ” của Tổng Giáo phận theo lệnh của Đức Tổng Giám Mục Eusebius Joseph Beltran, Tổng Gíáo phận Oklahoma city. Thầy SAN liên tục phục vụ cho Tổng Giáo phận OKC.Và rất nhiều nhiệm vụ khác cho Tổng Giáo Phận.Nhìn chung, tuyển tập “A Book on U.S. Applicable Law” cần thiết cho mọi gia đình người Việt. Sách này tặng miễn phí.Có thể liên lạc với tác giả ở:San Nguyensanmnguyen@gmail.com