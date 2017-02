Tướng McMaster Viết Sách Về Chiến Tranh VN: Chiến Tranh VN Bị Thua Tại Thủ đô Washington, McMaster Là Tân Cố Vấn An Ninh Quốc Gia

WASHINGTON - TT Trump loan báo tại khu an dưỡng Mar-a-Lago của ông: Tướng 3 sao Herbert McMaster là người tài năng và dày kinh nghiệm để nhận trọng trách cố vấn an ninh quốc gia, thay thế Tướng Michael Flynn đã từ chức – ông McMaster đuợc TT Trump mô tả là sĩ quan tốt nghiệp trường West Point hạng cao, có bằng tiến sĩ về lịch sử Hoa Kỳ.Tạp chí TIME đưa tên Tướng McMaster vào danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất năm 2014.Cố vấn an ninh quốc gia là 1 phụ tá độc lập của TT không đòi hỏi sự chấp thuận của Thượng Viện.Trong 1 thông báo do Bạch Ốc phổ biến, Tướng McMaster xác nhận vinh dự đuợc giao nhiệm vụ mới, với khẳng định “an toàn của dân chúng và an ninh của đất nước là ưu tiên hàng đầu”.Tướng McMaster từng tham chiến tại Iraq và cuộc chiến Vùng Vịnh trước đó. Ông cũng là tiếng nói đả kích sự can dự chiến cuộc Vietnam.TT Trump cho biết Tưóng McMaster sẽ làm việc phôi hợp với quyền cố vấn an ninh quốc gia Keith Kellogg.Tướng McMaster đã viết sách về Việt Nam.Sau khi tốt nghiệp từ Trường Võ Bị West Point và chiến đấu trong chiến dịch Bão Sa Mạc tại Kuwait, ông vào Trường Đại Học University of North Carolina để làm luận án tiến sĩ về lịch sử. Dùng các tài liệu đã giải mật và các cuộc phỏng vấn để tìm nguồn gốc của vũng lầy của chiến tranh Việt Nam, ông đi đến khẳng định rằng nhiều vị tướng Mỹ thời đó bị áp lực chính trị đã ủng hộ chiến lược chiến tranh mà họ biết là có thể thất bại. Ông đã thực hiện luận án tiến sĩ của mình thành một cuốn sách có tựa đề “Dereliction of Duty” [Xao Lãng Nhiệm Vụ], được ấn hành vào năm 1997, khi ông trở thành thiếu tá.Trong cuốn sách tác giả McMaster kết luận rằng “Chiến Tranh Việt Nam đã không phải bị thua trên chiến trường. Mà nó thua tại Thủ Đô Washington, ngay cả trước khi người dân Mỹ nhận thức ra đất nước họ đang tham chiến...”